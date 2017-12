Quand on part à l’étranger, on se pose un grand nombre de questions sur ce que l’on doit emporter. Ceci étant je suis certain que vous n’avez pas du tout pensé au problème de compatibilité avec les prises de courant en Argentine ? Ainsi, on va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour ne pas avoir de mauvaises surprises une fois sur place en Argentine ! On vous tient au courant à la lumière de cet article !

Les informations à savoir !

En France, nous utilisons des prises type E. Type de prise qu’on trouve dans plus de 100 pays dans le monde. La tension y est de 230 Volts (50 Hz). Chose importante car cela va nous intéresser pour le cas de l’Argentine, la prise type E peut être utilisée aussi avec la fiche mâle C et avec F si celle–ci est équipée d’un trou pour la terre. Or en Argentine les prises en Argentine sont de type C/I. Cela qui signifie que parfois cela peut être compatible sans avoir besoin d’un adaptateur. La tension y est de 220 Volts pour une fréquence identique à celle en France.

En allant plus dans les détails, il existe deux types de prise. Deux fiches plates et une fiche de terre plate, ou deux fiches rondes sans fiche de terre. Ce dernier type de prise est compatible avec les appareils électriques français. En revanche pour les embouts munis de deux fiches plates et une fiche terre, il vous faudra acheter un adaptateur. Il faut savoir aussi que certaines prises de quelques appareils peuvent nécessiter un autre type d’adaptateur. C’est le cas par exemple des prises des ordinateurs de la marque Dell.

Où se procurer des adaptateurs en Argentine ?

D’une manière générale, même si vous êtes certain que vos appareils ne marcheront pas en Argentine, nous vous conseillons d’acheter un adaptateur seulement une fois sur place car vous en trouverez bien plus facilement qu’en France et à un prix bien plus intéressant. Tout d’abord, si vous logez dans une auberge de jeunesse ou dans un hôtel, vous pourrez généralement demander un adaptateur.

Si vous restez longtemps en Argentine vous aurez très facilement l’occasion de vous procurer des adaptateurs dans les rues de Buenos Aires ou dans les grandes villes argentines. En effet de nombreuses personnes vendent des appareils électroniques tels que des adaptateurs ou des multiprises à des très bons prix dans les rues. A Buenos Aires vous trouverez cela principalement dans les rues Corrientes, Lavalle, 9 de Julio ou Florida.

Justement, rue Florida, vous trouverez un lieu spécialisé dans l’informatique appelé Galeria Jardín. Comme son nom l’indique il s’agit d’une galerie où se trouve de très nombreuses boutiques d’informatique. Dans ces magasins vous trouverez également des adaptateurs mais c’est aussi un très bon lieu pour trouver des appareils informatiques dont vous auriez besoin comme des souris, perches à selfie, câble USB. A noter que ces boutiques sont en revanche plus chers que ce que vous trouverez ailleurs. Vous y trouverez des produits de qualité et une facture (avec garantie parfois) de vos produits achetés. Enfin, plus rare, vous pourrez aussi vous procurer parfois des adaptateurs dans les nombreux kiosques de Buenos Aires.

Les prises de courant n’ont maintenant plus de secrets pour vous en Argentine ! En tout cas, sachez que désormais, la plupart des prises que l’on trouve en France fonctionnent ici en Argentine donc soyez patient et achetez un adaptateur une fois sur place seulement si besoin.

