Aujourd’hui partons à la découverte de deux grands parcs nationaux de Patagonie : Le parc national de Los Alerces et celui de Lago Puelo. Situés dans la région de Chubut, entre rivières, forêts et montagnes ces parcs protégés font partie des immanquables de Patagonie ! Partons alors découvrir ensemble ces lieux encore sauvages !

Le Parc National Los Alerces

Le parc est situé à environ 50 km d‘Esquel. C’est une grande zone naturelle protégée de 260 000 hectares entre les lacs Futalaufquen, Verde et Menéndez et le fleuve Arrayanes. Il a été crée en 1937 en priorité pour protéger les forêts d’Alerce (cyprès de Patagonie), l’arbre emblématique de la région. Celui-ci possède une des plus grandes longévités au monde mais est malheureusement menacé d’extinction ! Les paysages que l’on y observe sont époustouflants, C’est en effet un mélange de glaciers, de lacs aux magnifiques couleurs et de forêts. Le parc regorge de paysages impressionnants encore sauvages !

Le Parc National Lago Puelo

Depuis 2007, le parc Lago Puelo fait partie de la Réserve de la biosphère andine-Patagonie du nord. C’est en effet une zone naturelle protégée s’étendant sur les provinces de Chubut, Río Negro et Neuquén. En son centre se trouve le Lago Puelo, dont le nom provient de la tribu amérindienne des Mapuches et signifierait « les eaux de l’est » (puel, l’est et có, l’eau). Vous pourrez également admirer la forêt et les montagnes qui l’entourent. Le climat y est humide, avec des températures qui montent assez haut l’été (jusqu’à 30ºC) et fraîches l’hiver. La région dispose d’un micro-climat du fait de l’influence de l’océan Pacifique et de sa situation : en effet, c’est le point le plus bas de la Cordillère des Andes, à seulement 223 mètres au dessus du niveau de la mer !

Une faune et flore abondante et sauvage

Ce n’est pas la faune qui manque dans ces parcs ! En effet, de multiples oiseaux volent dans le parc, comme le tourco rouge-gorge (chacuo) ou le pic de Magellan ( Carpintero negro patagónico) ou encore le condor. Les rivières et lacs abondent de truites et de saumons ! Sur terre se baladent des pumas, des tucotucos (petits rongeurs) et des espèces protégées comme le pudu (sorte de lièvre) ou le guiña (félin proche du léopard).

De plus, le parc est l’un des plus riches en végétation ! En effet, grâce à ses 4000 mm de pluie annuels, il ne manque donc pas de fleurs et arbres bien que certains soient en danger d’extinction. Un plaisir pour les yeux ! Vous pourrez voir des ulmos, dont les fleurs permettent de faire un excellent miel, des lingues (cousins de l’avocatier), des noisetiers ou encore des aubépines blanches !

À faire dans ces parcs !

Vous pourrez profiter de diverses activités de loisirs : randonnées et balades de différents niveaux de difficulté et circuits, observation d’oiseaux et même navigation sur le lac ! Des plages de sable ont également été aménagées autour des lac, dont vous pourrez profiter si vous vous y rendez l’été. Les parcs possèdent également quelques infrastructures pour vous restaurer ainsi qu’un terrain de camping. Afin d’en profiter au maximum, nous vous conseillons de visiter les parcs au printemps ou en été, notamment pour éviter les périodes de pluie entre mai et août.

Le parc de Los Alerces est un paradis pour les amateurs de pêche. En effet, truites et saumons abondent dans les lacs ! La ville de Villa Futalaufquen se trouve dans le parc même. Vous y trouverez le centre d’information où vous pourrez obtenir un permis de pêche. Si vous souhaitez y passer une ou plusieurs nuits sur place il y a aussi des campings, auberges et bungalows. Pour visiter le parc, de nombreux sentiers et routes traversent les lieux alors à vos chaussures de randonnée et ouvrez grands les yeux !

