L’estancia El Cóndor fait partie de ces lieux auxquels on reste attaché. Située dans un cadre paradisiaque de nature à l’état brut, c’est le meilleur endroit pour profiter du calme de ces grands espaces qui paraissent inaccessibles et si lointains. Si vous avez besoin de faire une pause et de vous sentir loin du stress quotidien, El Cóndor est donc l’endroit qu’il vous faut pour penser à vous et vous détendre.

Un coin de paradis dans un cadre surnaturel

Au bout du chemin fait de gravats, tout au bout, vous trouverez El Cóndor. Baptisée ainsi car ces oiseaux majestueux sont seigneurs et maîtres de ces terres, l’estancia vous propose un séjour inoubliable dans un lieu rempli de mysticisme et d’histoire. Profitez des paysages infinis de la Patagonie, au bord du lac San Martín. Ils n’attendent que vous.

Par ailleurs, vous marcherez dans les pas de Jimmy Radbonne, premier pionnier habitant ces lieux sauvages. Vous pourrez même admirer les ruines de sa maison, faite d’adobe, et vous émerveiller devant ce qu’il fut le premier à voir et à connaître lors de son arrivée en Patagonie. Marié à la fille d’un chef du peuple Tehuelche, il décida de rester dans la région afin de former un foyer et d’élever des chevaux et du bétail. Mais sa vie n’était pas paisible, loin de là! En effet, poursuivi par les gouvernements argentin et chilien pour avoir voulu encaisser un chèque volé gagné lors d’un pari, il est connu comme « le bandit de Patagonie ». Le lieu est donc empreint d’une histoire riche et passionnante.

L’estancia El Cóndor

Grande bâtisse d’architecture purement patagonne, faite de bois de peuplier et de tôle ondulée, l’estancia est un lieu de rencontres. En effet, il est très commun de conter ses récits de voyages, le soir, autour du feu, aux autres touristes de passage. Convivialité et spontanéité sont donc les maîtres mots ici. En conclusion, vous vous y sentirez comme à la maison et n’aurez qu’une envie, y retourner!

Au menu, des plats faits maison préparés selon les recettes de grand-mère. Tout y est vraiment fait pour rendre votre séjour agréable et singulier. Le soir, protégé par les volets en peuplier, vous vous sentirez à l’abris du sifflement du vent dans les cimes des arbres.

Un séjour digne d’un pionnier

Balades à cheval pour vous sentir l’âme de Jimmy, éleveur de chevaux et de bétail. Promenade à pieds pour découvrir les lagunes, rivières et autres paysages somptueux de la région patagonne. Vous pourrez même choisir d’être accompagné ou non, dans le cas où vous vous sentez l’âme d’un solitaire qui veut communier avec la nature.

Chaque excursion est unique, car chaque recoin de la région l’est. Laissez-vous ainsi porter par la nature et par les multiples histoires et légendes de Patagonie. Profitez du temps de trajet qui vous sépare d’El Cóndor pour admirer cette nature forte et pleine de caractère. Les bois, ruisseaux, steppe et arbres drapeaux rythmeront le parcours qui vous mènera à une expérience inoubliable.

Un trekking en pleine nature

Les pieds sur terre, le trekking proposé par l’Estancia El Condór est idéal pour profiter étape par étape des sentiers perdus de la région et se perdre au sein d’espaces lacunaires. Vous pourrez même observer, si vous restez silencieux, différentes espèces animales en captivité et découvrir une flore luxuriante composée d’orchidées, de cyprès et de nombreuses autres espèces à travers les bois, les vallées et les montagnes.

Jour 1 : El Calafate – El Condor

Départ tôt le matin de El Calafate le long de la route 40, Tres Lagos. Empruntez des routes typiques de Patagonie, perdues à l’infini vous permettant de ressentir le romantisme d’antan. Puis continuez votre chemin le long de la rive sud du lac, en compagnie de votre guide, où le paysage de steppe devient de plus en plus abrupte jusqu’à crête de la péninsule Maipu. Sauvage, la route suit sur quelques kilomètres des rangées de peupliers qui protègent la ville des vents de Patagonie.

– Arrivée au ranch El Condor, il sera temps de préparer les bagages pour le lendemain, juste l’essentiel car vous passerez les deux prochaines nuits dans des tentes.

– Départ en excursion, descente échelonnée longeant El Río Cóndor, jusqu’à la Laguna Corazón.

– Pique-nique avec vue sur le lac; en début d’après-midi, la lumière commence à colorer les rochers de différentes couleurs, et offre une couleur imprenable sur le lac bleu azur.

– Dîner, nuit dans des tentes en plein nature à proximité de la Laguna Corazón après une journée randonnée.

Jour 2 : Valle del Río Cóndor

Lever de soleil depuis la tente où vous observez la beauté naturelle de cet endroit préservé de l’Homme.

Selon l’état de la route et la météo, restez sur place ou partez à la découverte de cet endroit magique..

– Pique-nique en pleine nature

– Retour au campement le soir avec au dîner ragoût typique et nuit en tentes, à côte de la Laguna Corazón

Jour 3 : Laguna Corazón et retour à El Cóndor

Départ au petit matin pour une petite promenade directement à la Laguna Corazon, ce petit lac en forme de cœur, à voir en compagnie d’êtres aimés… Le lagon proche du Lago Argentino respecte la couleur du lac, voire même peut-être d’un bleu un peu plus clair et étincelant.

Puis le chemin du retour jusqu’au ranch se poursuit sur le bord de la colline, pour changer du chemin aller de la première étape. De là, les vues sur la lagune sont imprenables. Cependant soyez vigilants, et vous verrez des traces d’animaux sauvages ainsi que des espèces végétales propres à cet environnement.

– Dans l’après-midi, vous arrivez en compagnie de votre guide à l’estancia

– Dîner et nuit à El Condor.

Jour 4 : Las Condoreras

Avant le départ, partez vivre une nouvelle expérience à la rencontre du condor, animal vivant en Patagonie depuis la nuit des temps ! Ensuite, vous monterez dans les hauteurs en passant au creux des forêts et participez, sur les hauteurs, à un spectacle incroyable qu’est celui du jeu de l’oiseau, surveillant ses proies.

En effet, le condor est reconnu comme étant le plus grand oiseau volant du monde, d’une envergure pouvant atteindre près de 3 m. Par exemple, il peut effecteur près de 300 kilomètres en une journée et peut vivre jusqu’à 70 ans ! Cet oiseau, aux allures démentielles, vous offrira donc des sensations à couper le souffle.

– Retour à midi pour le déjeuner

-Fin de l’excursion – Retour à El Calafate.

