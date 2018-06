Vous voulez voyager en Argentine et découvrir des endroits d’exception ainsi que les traditions et coutumes de cet immense pays. Que diriez-vous de vous rendre dans une estancia qui est si l’on peut dire une ferme perdue dans une nature sauvage et magnifique. Les estancias représentent aussi la fameuse tradition gaucho. Vous allez nous dire « Oui je veux visiter une estancia ! Mais je ne sais pas laquelle choisir? » Ne vous faites pas de soucis l’Agence Équinoxe vous propose une sélection de ses meilleures estancias hors des sentiers battus.

Zarate dans le nord-ouest

Découvrez l’Estancia Zárate, un endroit unique au cœur de la province de Tucumán ! C’est en 1640 que le roi d’Espagne offre au capitaine Pedro de Ávila y Zárate ce bout de terre inhabitée. L’estancia a ouvert ses portes au public en 1700. Ici vous ferez un bon dans le passé, à l’époque coloniale grâce à la pièce à vivre qui a été conservée.

Cette estancia se trouve dans le décor typique du nord-ouest de l’Argentine qui, nous en sommes sûr, vous impressionnera. Venez donc découvrir cette incroyable Estancia ! Un séjour dépaysant à travers l’Estancia Zárate qui vous partagera son histoire ainsi que ses paysages. L’occasion idéale de vivre dans une authentique Estancia du nord de l’Argentine !

De nombreuses activités sont proposées ! Randonnée, balade à cheval ainsi que toutes les activités quotidiennes liées au bétail : vous aurez l’embarras du choix ! Ces différentes activités seront un bon moyen pour vous imprégner de la culture. Le petit plus : Matías, un des propriétaires de l’Estancia est un ancien joueur de polo. Grâce à ces connaissances il pourra vous montrer sa manière de travailler avec les chevaux et vous apprendre les règles de ce jeu si populaire en Argentine. Vous pourrez découvrir l’élevage, la préparation et l’entrainement des chevaux de polo. Vous vivrez un moment privilégié, en effet lors de cet échange le propriétaire de ces lieux vous partagera ses connaissances et ses explications en matière d’élevage !

Saison pour s’y rendre : D’avril à Décembre

El condor

L’estancia El condor se trouve au pied de la cordillère des Andes en Patagonie australe à 260 kilomètres du village de El Chalten. Grande bâtisse faite de bois de peuplier et de tôles ondulées, l’estancia est un lieu de rencontre. En effet, il est très commun de conter ses récits de voyage, le soir, autour du feu, aux autres touristes de passage. Convivialité et spontanéité sont donc les maîtres mots ici.

L’estancia se trouve sur un terrain de plus de 40 000 hectares, profitant d’une faune et d’une flore incroyable et merveilleusement bien conservées. Vous trouverez ici un confort d’un véritable hôtel entouré d’un cadre exceptionnel. L’estancia dispose de trois chambres: deux doubles et une quadruple. C’est un endroit parfait pour se ressourcer et revenir aux choses simples

Ici la principale activité à faire est la randonnée. Effectivement au départ de l’estancia plusieurs balises conduisent dans d’immenses forêts, lacs et rivières. Au menu, des plats faits maison préparés selon les recettes de grand-mère. Tout y est vraiment fait pour rendre votre séjour agréable et singulier.

Saison pour s’y rendre : D’octobre à avril

Santa Thelma

L’Estancia Santa Thelma est située en plein cœur de la Patagonie argentine. Elle se situe à deux heures de route de la Cordillère des Andes, l’établissement prend place aux pieds de la célèbre Ruta 40, véritable colonne vertébrale de l’Argentine. C’est une estancia en format familial, vous vous sentirez comme chez vous ou presque. En effet il n’y a que quatre chambres de disponible : deux doubles, une triple et une quadruple. Ce qui est parfait pour se ressourcer et quitter la folie des grandes villes.

L’Estancia Santa Thelma est une oasis de 29 000 hectares dans un désert d’herbes blondes. Le voyageur-aventurier est invité à séjourner dans le confort et le charme de son hôtel afin de vivre une expérience authentique. Vous serez reçu par le propriétaire français,

. Il est tombé amoureux de la Patagonie il y a maintenant plus de 20 ans. C’est un éleveur et cavalier qui a sillonné durant sept ans à cheval la Patagonie jusqu’à la Terre de Feu.

Plusieurs types d’activités organisées par l’estancia sont possibles comme des excursions de pêche à la mouche dans les lacs aux alentours de l’estancia. Mais aussi des randonnées et expéditions à cheval au milieu des gauchos. De plus il y a la possibilité de déguster des parrillas et asados. Le petit point bonus vous pourrez le déguster en extérieur pour profiter de l’immanquable coucher de soleil patagon. Indispensable après une belle journée à cheval dans la pampa voisine.

Saison pour s’y rendre : De Octobre à Avril

El faro

El Faro, est une estancia rustique et romantique. Elle se situe à Punta Delgada, le paradis des éléphants de mer ! Une rencontre avec une nature sauvage de toute beauté au cœur de la Péninsule de Valdès, entre falaises, mer et faune marine incroyable ! L’idéal si vous avez envie et besoin d’évasion !

L’Estancia a été construite en 1905 ! A l’origine, elle abritait la poste de l’Armée argentine. C’est ici que l’armée navale donnait des instructions aux futurs gardiens de phares de la région. Aujourd’hui, le phare continue de fonctionner, mais c’est en même temps devenu un hôtel isolé et romantique. El Faro est composée de 27 chambres, d’un restaurant et d’un bar.

EL Faro dispose d’un accès exclusif à la baie de Punta Delgada. Vous pourrez ainsi observer sur cette plage d’importantes colonies d’éléphants de mer. Par ailleurs, pour les plus sportifs vous pourrez profiter de votre journée au Faro pour partir faire une randonnée ou bien une balade à cheval en haut de ses falaises. Vous pourrez déguster de savoureux plats typiques de la cuisine du littoral atlantique argentin. La spécialité de la maison est l‘agneau de Patagonie. qui vous sera servi avec différents types de garnitures. Tous les plats sont faits maison.

Saison pour s’y rendre : De Septembre à Avril

