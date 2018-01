Vous logez à Buenos Aires mais vous souhaitez fuir le temps d’une journée le tumulte de la capitale ? La meilleure solution est sans aucun doute de se rendre à Tigre ! Surnommée élogieusement la Venise d’Argentine, à Tigre vous vous sentirez en pleine campagne dans cette ville à moins de 30 kilomètres du centre de Buenos Aires. Il est facile et peu coûteux de se rendre à Tigre et les activités sur place sont très nombreuses et variées.

Tigre – Clément Burre

Comment aller à Tigre ?

Lorsque vous venez de Buenos Aires il est très facile de se rendre à Tigre. Le moyen de transport que nous conseillons le plus est le train :

Le train direct Retiro – Estación de Tigre

C’est le moyen le plus économique. Le prix varie en fonction d’où vous prenez le train. Si par exemple vous faites le trajet Retiro – Tigre vous serez dans la catégorie la plus chère. Par contre si vous prenez le train à partir d’Olivos jusqu’à Tigre vous serez en catégorie 2, une catégorie plus économique. Ceci étant, même dans la catégorie la plus élevée, vous payerez environ le même prix que si vous prenez le bus voire un peu moins cher.

Inutile de réserver à l’avance et vous pouvez choisir sur place les horaires que vous voulez. Le trajet dure environ 50 minutes de Retiro à Tigre. Petit conseil, le week-end l’affluence dans ce train peut être très importante donc évitez les heures de pointe ou laissez passer le premier train que vous verrez et attendez le second pour avoir une place assise. Comptez un train toutes les 20 minutes environ.

Le tren de la Costa

Train construit en 1995, il a été principalement construit pour les touristes. Pour le prendre vous devez tout d’abord vous rendre jusqu’à la station de Mitre depuis Retiro. Arrivé à la gare de Mitre, vous verrez de nombreuses indications pour se rendre au Tren de La Costa. Le Tren de la Costa part de la gare de Maipu qui se trouve à seulement 300 mètres de celle de Mitre. Le tajet ne coûte que 10 ARS si vous êtes résident argentin et 20ARS si vous êtes étranger. Comptez environ 1 train toutes les 30 minutes.

Pendant le trajet vous traverserez les quartiers chics de Buenos Aires avant d’arriver à Tigre. Admirez les quais des stations qui ont parfois été aménagées en marché ou en café très accueillant (station Borges par exemple). Le trajet jusqu’à Tigre ne dure que 30 minutes Précision importante avec le tren de la Costa vous arrivez à la station Delta de Tigre qui se trouve à exactement 1km de la station principale de Tigre.

Le bateau

Comptez environ 1h50 pour se rendre à Tigre en bateau. Le bateau part du nord de Puerto Madero depuis Cecilia Grierson 400 et arrive à Tigre à la station fluviale (Lavalle 499). Vous pourrez découvrir de nombreux bâtiments pendant ce voyage comme l’aéroport nationale Jorge Newbery, le stade de foot de River Plate ou encore les quartiers chics du nord de Buenos Aires. Une très belle expérience.

Le bus

La ligne de bus la plus rapide depuis le centre de Buenos Aires pour se rendre à Tigre est la ligne 60. Vous trouverez des arrêts à Constitución, Congreso et Palermo. Pour voir le trajet complet cliquez ici. Comptez environ 1h30 de trajet.

Autrement vous pouvez aussi, bien entendu, vous rendre à Tigre par vos propres moyens, dans ce cas comptez environ 35-40 minutes selon le trafic si vous y aller en voiture et au moins 1h si vous y aller en vélo. N’hésitez pas à combiner deux moyens de transport différents avec par exemple à l’aller le bateau et au retour le tren de la costa.

Le centre de Tigre – Gaëtan Flipo

Que faire à Tigre ?

La plus grosse particularité de Tigre est finalement le nombre varié d’activités envisageables à Tigre. En effet entre sports aquatiques, sports terrestres, activités à sensation, activités culturelles et shopping, il y en aura pour tous les goûts !

Le Parque de la Costa

Parc d’attraction créé en 1997, vous serez surpris par l’intensité de certains manèges ! Le parc compte pas moins de 50 manèges. Vous y trouverez entre autre des montagnes russes, jeux de lasers, chaises volantes ou encore courses de karting. Les prix varient en fonction de ce que vous souhaitez faire dans le parc.

Quand ? Tous les jours de 11h à 19h30 (lundi fermé)

Où ? Vivanco 1509, Tigre

El puerto de frutos

Rendez-vous au Puerto de Frutas, un marché artisanal argentin très réputé dans lequel vous pourrez vous procurer des souvenirs typiques à des prix très intéressants. De nombreux brocanteurs et fleuristes animent ce marché pittoresque. Je vous préviens c’est un véritable labyrinthe !

Quand ? Tous les jours de 10h à 20h tous les jours

Où ? Río Sarmiento, 160. Le marché s’étend aussi sur les rues adjacentes

Faire un tour en bateau sur le rio Tigre

De très nombreuses agences proposent des tours en bateau à des horaires différents à proximité du pont l’Avenida Del Libertador Gral.San Martin. Généralement ces tours durent 1h, 1h30 voire 2h. Vous pourrez aussi faire du kayak ou de l’aviron.

Quand ? Tous les jours. Souvent de 10h à 20h

Où ? Des deux côtés du Rio de Tigre près du pont sur la rue Lavalle et parallèle à la rue Bartolomé Mitre

Vue depuis un bateau à Tigre – Gaëtan Flipo

Le parc d’aventure EUCA

C’est tout simplement le plus grand parc d’Aventure d’Amérique du Sud ! Et il se trouve à 10 minutes en voiture de Tigre ! Donc venez faire votre Tarzan et vous déplacer d’arbre en arbre ! Le parc s’étend sur plus de trois hectares et propose plus de 100 activités, accessibles à tous les âges et à tous les niveaux. Accrobranche, tyroliennes, chute libre pour tous les niveaux, pour les grands et les petits, du plus facile au plus éprouvant… Ne manquez pas cette occasion de vous amuser en famille ou entre amis !

Quand ? De mercredi au vendredi de 14h à 21h et le samedi et dimanche de 10h à 21h. Lundi et mardi fermés

Où ? Italie 4502, Dique Luján

Le Musée MAT

Vous pourrez venir visiter dans une ancienne maison coloniale nommée «Club de Tigre», un magnifique musée appelé Museo de Arte de Tigre. Ainsi, vous pourrez y découvrir un ensemble de 155 peintures et sculptures réparties dans sept salles différentes. Voilà un bon moyen de faire un saut dans le passé et d’apprécier l’art figuratif des XIXème et XXème siècles.

Quand ? Du mercredi au vendredi de 9h à 19h et le samedi et dimanche de 12h à 19h. Lundi et mardi fermés

Où ? Avenida Victorica 972, Tigre

Musée naval de la nation

Ce grand musée retrace l’histoire de la navigation ainsi que l’aviation militaire. La chose vraiment positive dans ce musée est qu’il y a une très grande variété de différents supports. On trouve par exemple des maquettes de bateaux, des croquis, des vêtements d’époque, des tableaux et même à l’extérieur du musée des modèles d’avion et de canon. Vous apprendrez certainement plusieurs choses sur la navigation et l’histoire maritime argentine.

Quand ? Du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi et dimanche de 11h à 19h. Lundi fermé

Où ? Avenida Victorica 602, Tigre

Ainsi n’hésitez plus et rendez vous à Tigre ! Les activités n’y manquent pas !

