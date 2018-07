Ca y est c’est officiel nous sommes en hiver depuis de 21 juin ! C’est donc l’occasion idéale d’aller au cinéma ! Cependant, au vu du large choix de films proposés, il n’est pas toujours facile de se mettre d’accord. C’est pourquoi, nous vous avons concocté une liste de films à aller voir. Que vous soyez plus comédie, fantastique ou films dramatiques, vous avez l’embarras du choix ! Préparez vos boissons et votre pop corn et installez vous confortablement pour profiter d’une bonne séance de cinéma.

Nous vous proposons donc de découvrir les sorties du mois ainsi que les films les mieux notés toujours en salle. Au programme, des films internationaux, hollywoodiens mais aussi argentins !

Cliquez sur le titre du film pour découvrir sa bande-annonce.

BONNE SÉANCE !

LES FILMS DE LA SEMAINE ET À VENIR

Vous pourrez découvrir ces films pour la toute première fois dans vos cinémas argentins préférés !

LES FILMS ARGENTINS

Genre : Comédie. De : Martino Zaidelis. Avec :Natalia Oreiro, Diego Torres. Fernán Mirás,Gimena Accardi, Hugo Arana, Pilar Gamboa.

Origine : Argentine

Date de sortie : 05 juillet 2018

Les chauffeurs de taxi, les voisins ennuyeux, les patrons dictatoriaux, les parents égoïstes, les belles-mères, les ex-partenaires, les maris fainéants … Tous ces gens qui vous rendent fou tous les jours. Et si vous pouviez les envoyer en enfer? Un événement inexplicable va permettre à Pilar de faire enfin ce que nous rêvons tous mais que nous n’avons pas le courage de faire. Bien sûr, se débarrasser de toutes ces choses qui nous dérangent ne va pas être aussi simple. (source : cinesargentinos).

Genre : Drame. De : José Celestino Campusano. Avec : Kiran Sharbis, Facundo Saenz Sañudo, Nadia Fleitas.

Origine : Argentine

Date de sortie : 05 juillet 2018

Carlos Agustín Fuentes est un assistant social responsable d’un centre d’assistance pour les mineurs judiciarisés, situé dans la zone El Alto de la ville de Bariloche. Emiliano est le partenaire qui tente de saper le rôle de Carlos afin de monter à sa position. Carlos à son tour est abandonné par Analía, sa partenaire, le laissant seul en charge de sa mère invalide. L’arrivée de deux mineurs, Javier et Luis, expose les failles administratives menant au Centre de soins à une situation critique dont la résolution ne permet pas de retards. (source : cinesargentinos).

LES FILMS ÉTRANGERS

Genre : animation, familiale De : Genndy Tartakovsky . Voix originale: Steve Buscemi, Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, Fran Drescher, Mel Brooks, Molly Shannon, David Spade, Kevin James.

Origine : Etats Unis

Date de sortie : 12 juillet 2018

Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous…(source : cinesargentinos ).

Genre : Thriller, Action. De : Christopher McQuarrie. Acteurs : Tom Cruise, Rebecca Ferguson. Henry Cavill, Alec Baldwin, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan, Angela Bassett.

Origine : Etats-Unis

Date de sortie :26 juillet 2018

Sixième épisode de la saga Mission Impossible. L’agent du MIF, Ethan Hunt, revient pour faire face à un vieil ennemi, alors qu’il doit mener avec l’intervention de la CIA dirigée par un nouveau directeur. (source : cinesargentinos).

Genre : Drame. De : Francesca Comencini. Avec : Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Valentina Bellè, Iaia Forte, Carlotta Natoli .

Origine : Italie

Date de sortie :19 juillet 2018

Claudia et Flavio se sont aimés pendant des années et avec une immense passion. Puis tout était fini et pour elle ce n’était pas facile. Après tant d’années, ils se sentent à la dérive, comme sur une île. Une comédie sentimentale qui raconte, avec ironie et grande lucidité, une histoire d’amour qui ne trouve pas sa place dans le monde, la façon dont les femmes affrontent leur fin et un nouveau départ … (source : cinesargentinos).

LES FILMS ACTUELLEMENT EN SALLE Meilleures notes, meilleures critiques, voici une petite sélection des films les plus appréciés du moment en Argentine. LES FILMS ARGENTINS

Genre : drame. De : Carlos Sorín.. Avec : Victoria Almeida, Diego Gentile, Ana Katz.

Origine : Argentine

Date de sortie : 07 juin 2018

Cecilia et Diego, un couple de trentenaire installé à Tolhium, une ville de la Terre de feu. Ce couple n’est pas heureux du fait qu’il leur est impossible de concevoir un enfant. Après une longue procédure d’adoption Joel un enfant de 9 ans qui porte un lourd passé, débarque dans leur vie et révolutionne leur quotidien.. (source : cinesargentinos).

Genre : drame. De : Armando Bo. Avec : Guillermo Francella, Carla Peterson.

Origine : Argentine

Antonio Decoud un homme de famille conservatrice. Il est forcé par le destin pour faire face à une situation inattendue qui le secoue au fond, en remuant sa vie et ses priorités, le pousser à oublier leurs croyances et leur mode de vie comprendre et suivre l’instinct plus Basique: l’instinct animal. (source : cinesargentinos).

LES FILMS ÉTRANGERS

Genre : Science Fiction , Aventures. De : Juan Antonio Bayona. Avec : Chris Pratt , Bryce Dallas Howard .

Origine : Etats Unis

Date de sortie : 21 juin 2018

Quatre années se sont écoulées depuis la destruction de Jurassic World causée par un problème de confinement d’un nouveau spécimen de dinosaure. Lorsque le volcan inactif de l’île commence à montrer de l’activité, Owen et Claire commencent une campagne pour sauver les dinosaures d’une grande extinction. (source : cinesargentinos).

Genre : comédie, policier De : Gary Ross. Avec : Mindy Kaling , Rihanna , Helena Bonham Carter , Jaime King , Sarah Paulson , Matt Damon et Olivia Munn .

Origine : Etats Unis

Date de sortie : 07 juin 2018

Une femme nommée Debbie, rassemble les talents d’une équipe de pros de l’arnaque pour voler un collier estimé à 150 millions de dollars pendant le très prisé Met Ball de New York et ainsi réaliser le plus gros coup jamais orchestré par les Oceans’. (source : cinesargentinos ).

Genre : animation, familiale. De :Brad Bird. Voix original : Craig Nelson, Catherine Keener, Holly Hunter, Samuel L. Jackson.

Origine :Etats-Unis

Date de sortie : 14 juin 2018

Notre famille de super-héros préférée est de retour ! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique (source : cinesargentinos).

On n’hésite pas à aller faire un tour au cinéma ! On y est bien surtout quand il pleut dehors, et on peut même rêver… !

