Les températures ont baissé dans la ville de Buenos Aires ! C’est donc l’occasion idéale d’aller au cinéma ! Cependant, au vu du large choix de films proposés, il n’est pas toujours facile de se mettre d’accord. C’est pourquoi, nous vous avons concocté une liste de films à aller voir. Que vous soyez plus comédie, fantastique ou films dramatiques, vous avez l’embarras du choix ! Préparez vos boissons et votre pop corn et installez vous confortablement pour profiter d’une bonne séance de cinéma.

Nous vous proposons donc de découvrir les sorties du mois ainsi que les films les mieux notés toujours en salle. Au programme, des films internationaux, hollywoodiens mais aussi argentins !

Cliquez sur le titre du film pour découvrir sa bande-annonce.

BONNE SÉANCE !

LES FILMS DE LA SEMAINE ET À VENIR

Vous pourrez découvrir ces films pour la toute première fois dans vos cinémas argentins préférés !

LES FILMS ARGENTINS

Genre : drame. De : Carlos Sorín.. Avec : Victoria Almeida, Diego Gentile, Ana Katz.

Origine : Argentine

Date de sortie : 07 juin 2018

Cecilia et Diego, un couple de trentenaire installé à Tolhium, une ville de la Terre de feu. Ce couple n’est pas heureux du fait qu’il leur est impossible de concevoir un enfant. Après une longue procédure d’adoption Joel un enfant de 9 ans qui porte un lourd passé, débarque dans leur vie et révolutionne leur quotidien.. (source : cinesargentinos).

Genre : Drame. De : Agustín Toscano Avec : Sergio Prina, Liliana Juarez

Origine : Argentine

Date de sortie : 07 juin 2018

Miguel, voleur depuis son plus jeune âge, regrette d’avoir gravement blessé une femme après lui avoir arraché son portefeuille. Il tente alors de racheter les dégâts qu’il a causés. Mais son passé le hante et l’empêche de commencer une nouvelle vie. (source : cinesargentinos).

LES FILMS ÉTRANGERS

Genre : comédie, policier De : Gary Ross. Avec : Mindy Kaling , Rihanna , Helena Bonham Carter , Jaime King , Sarah Paulson , Matt Damon et Olivia Munn .

Origine : Etats Unis

Date de sortie : 07 juin 2018

Une femme nommée Debbie, rassemble les talents d’une équipe de pros de l’arnaque pour voler un collier estimé à 150 millions de dollars pendant le très prisé Met Ball de New York et ainsi réaliser le plus gros coup jamais orchestré par les Oceans’. (source : cinesargentinos ).

Genre : Documentaire biographique. De Catherine Gund , Daresha Kyi .

Origine : Mexique

Date de sortie : 07 juin 2018

Chavela est un documentaire sur l’une des femmes les plus intéressantes et uniques du siècle dernier. Une artiste avec une voix incomparable qui a osé vivre comme elle voulait. Ce film est le portrait d’une femme qui a osé être différente, qui a décidé de chanter et de rêver. (source : cinesargentinos).

Genre : Science Fiction , Aventures. De : Juan Antonio Bayona. Avec : Chris Pratt , Bryce Dallas Howard .

Origine : Etats Unis

Date de sortie : 21 juin 2018

Quatre années se sont écoulées depuis la destruction de Jurassic World causée par un problème de confinement d’un nouveau spécimen de dinosaure. Lorsque le volcan inactif de l’île commence à montrer de l’activité, Owen et Claire commencent une campagne pour sauver les dinosaures d’une grande extinction. (source : cinesargentinos).

LES FILMS ACTUELLEMENT EN SALLE Meilleures notes, meilleures critiques, voici une petite sélection des films les plus appréciés du moment en Argentine. LES FILMS ARGENTINS

Genre : Famille et comédie. De : Eduardo Pinto. Avec : Antonia Brill, Lola Seglin.

Origine : Argentine

Date de sortie : 17 mai 2018

C’est l’histoire de Natacha, une petite fille comme les autres, dont la maman invente des histoires de monstres. Mais, il y a aussi Pati, son amie avec qui elle forme le groupe « Las Chicas Perla ». Et c’est sans oublier le chien de Natacha, Rafles, un peu maladroit. Natacha, c’est l’histoire d’une petite fille amusante et curieuse. (source : cinesargentinos).

Genre : comédie. De : Néstor Montalbano.. Avec : Gonzalo Heredia, Mike Amigorena, Mirta Busnelli.

Origine : Argentine

Date de sortie : 31 mai 2018

En 1806, les Anglais avaient envahi la ville de Buenos Aires, jusqu’alors sous le commandement de la monarchie espagnole. Une fois les Anglais installés dans ce nouveau territoire, le général Beresford, pour distraire la population, présente un nouveau jeu: le football. L’idée est de les divertir jusqu’à l’arrivée des renforts d’Angleterre. (source : cinesargentinos).

LES FILMS ÉTRANGERS

Genre : Romance, drame De : François Ozon. Avec : Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisse

Origine : France

Date de sortie : 10 mai 2018

Chloé est une jeune femme fragile qui tombe amoureuse de son thérapeute. Quelques mois plus tard, les amoureux décident de vivre ensemble. Mais, Chloé découvre que son amant lui a caché une partie de son identité et va essayer de découvrir ce secret. (source : cinesargentinos).

Genre : Comic, comédie, action. De : David Leitch. Avec : Ryan Reynolds. Morena Baccarin, Josh Brolin,

Origine : Etats Unis

Date de sortie : 17 mai 2018

Après avoir survécu à une attaque bovine, Wade, un chef de cafétéria défiguré souhaite devenir le barman le plus attirant de Mayberry. Tout en essayant de retrouver un sens à sa vie, il va devoir se battre contre des ninjas et voyager dans le monde entier pour découvrir l’importance de la famille, de l’amitié… (source : cinesargentinos).

Genre : drame. De : William Oldroyd . Avec : Florence Pugh , Cosmo Jarvis, Paul Hilton , Naomi Ackie . .

Origine : Royaume-Uni

Date de sortie : 17 mai 2018

Katherine vit en détresse à cause de son mariage forcé avec un homme désagréable de deux fois son âge, et sa famille froide et impitoyable. Quand elle se lance dans une aventure passionnée avec un jeune travailleur dans la ferme de son mari, elle se découvre une force qui lui permettra d’obtenir ce qu’elle veut(source : cinesargentinos).

On n’hésite pas à aller faire un tour au cinéma ! On y est bien surtout quand il pleut dehors, et on peut même rêver… !

