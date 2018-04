L’automne est arrivé et c’est donc l’occasion idéale d’aller au cinéma ! Les températures commencent à baisser alors que diriez-vous d’en profiter et de regarder un bon film ? Cependant, au vu du large choix de films proposés, il n’est pas toujours facile de se mettre d’accord. C’est pourquoi, nous vous avons concocté une liste de films à aller voir. Que vous soyez plus comédie, fantastique ou films dramatiques, vous avez l’embarras du choix ! Préparez vos boissons et votre pop corn et installez vous confortablement pour profiter d’une bonne séance de cinéma.

Nous vous proposons donc de découvrir les sorties du mois ainsi que les films les mieux notés toujours en salle. Au programme, des films internationaux, hollywoodiens mais aussi argentins !

Cliquez sur le titre du film pour découvrir sa bande-annonce.

BONNE SÉANCE !

LES FILMS DE LA SEMAINE ET À VENIR

Vous pourrez découvrir ces films pour la toute première fois dans vos cinémas argentins préférés !

LES FILMS ARGENTINS

Genre : drame. De : Jhonny Hendrix. Avec : Manuel Viveros, Alden Knigth

Origine : Argentine et Cuba

Date de sortie : 12 avril 2018

La vie de Candelaria et Víctor Hugo, un couple marié depuis de nombreuses années, va être bouleversée le jour où Candelaria trouve une caméra dans l’hôtel où elle travaille. Cette objet va les rapprocher et leur rappeler pourquoi ils sont tombés amoureux l’un de l’autre. (source : cinesargentinos).

Genre : Suspense et drame. De : Alejandro Montiel. Avec : Luisana Lopilato, Nicolás Furtado.

Origine : Argentine

Date de sortie : 19 mars 2018

Basé sur le roman de Florencia Etcheves « Cornelia », une professeure d’un lycée prestigieux de Buenos Aires organise un voyage scolaire avec cinq de ses élèves. Mais, elle ne revient qu’avec 4 de ses élèves. C’est Cornelia Villalba, la fille d’un célèbre médecin qui disparaît mystérieusement. (source : cinesargentinos).

LES FILMS ÉTRANGERS

Genre : aventure De : Juan Carlos Maneglia, Tana Schémbori. Avec : Tomás Arredondo, Cecilia Torres, Christian Ferreira.

Origine : Paraguay

Date de sortie : 5 avril 2018

Manu, un jeune distributeur de journaux part à l’aventure en quête d’un trésor caché, après que sa grand-mère lui ai offert un cadeau. Sur le chemin, il va rencontrer de nombreuses personnes qui l’aideront à trouver ce fameux trésor. (source : cinesargentinos).

Genre : comédie. De Fabrice Eboué. Avec : Ramzy Bedia, Fabrice Eboué, Audrey Lamy.

Origine : France

Date de sortie : 5 avril 2018

Sous la pression de son chef, un producteur de musique décide de former un groupe de musique composé par un rabbin, un prête et un iman. (source : cinesargentinos).

Genre : drame. De : Isabel Coixet. Avec : Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson

Origine : Royaume-Unis et Espagne.

Date de sortie : 12 avril 2018

Durant la fin des années 50, Florence Green décide de réaliser son plus grand rêve : quitter Londres et ouvrir une librairie dans une petite ville de la côte britannique. Cependant, cette décision n’enchantera pas tous les habitants et provoquera des réactions surprenantes. (source : cinesargentinos).

LES FILMS ACTUELLEMENT EN SALLE Meilleures notes, meilleures critiques, voici une petite sélection des films les plus appréciés du moment en Argentine. LES FILMS ARGENTINS

Genre : drame. De Florencia Percia. Avec : Elisa Carricajo, Rafael Spregelburd, Susana Pampín.

Origine : Argentine.

Date de sortie : 15 mars 2018

Clara et Alejandro déménagent dans une nouvelle maison. Peu de jours après, Alejandro voyage pour le travail et Clara reste seule, entourée des cartons du déménagement. Ce désordre la pousse à accepter des invitations au hasard qui l’éloignent de son enfermement. (source : cinesargentinos).

Genre : documentaire. De Iván Granovsky. Avec : Iván Granovsky.

Origine : Argentine

Date de sortie : 15 mars 2018

Après l’attaque de Charlie Hebdo à Paris, Iván, le fils d’un prestigieux journaliste argentin se lance dans un voyage en quête des différents événements géopolitiques dans le monde. (source : cinesargentinos).

LES FILMS ÉTRANGERS

Genre : drame De David Gordon Green. Avec : Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson.

Origine : Etats-Unis.

Date de sortie : 22 mars 2018

C’est l’histoire de Jeff Bauman, un homme lambda qui a touché les habitants de sa ville et du monde entier. Il est devenu le symbole de l’espoir après avoir survécu à l’attentat du marathon de Boston en 2013. (source : cinesargentinos).

Mujer y marido

Genre : comédie. De : Simone Godano. Avec : Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino.

Origine : Italie

Date de sortie : 22 mars 2018

Après 10 ans de mariage, Sofia et Andrea sont sur le point de divorcer. Lui, est un chirurgien et réalise des expérimentations et des recherches sur le cerveau humain. Elle, est une présentatrice avec une belle carrière. Les expérimentations d’Andrea vont l’amener à changer de corps avec sa femme. Ils vont donc voir ce qu’il se passe dans leurs vies respectives. (source : cinesargentinos)

Genre : drame et comédie. De Anne-Gaëlle Daval. Avec : Florence Foresti, Mathieu Kassovitz

Origine : France

Date de sortie : 15 mars 2018

Lucie est atteinte du cancer mais elle va bientôt guérir définitivement. Sa famille la pousse à aller de l’avant et profiter de sa vie. C’est comme cela qu’elle a rencontré Clovis, un homme charmant et arrogant. Mais c’est Dalila, une professeure de danse qui va permettre à Lucie de se reconstruire et devenir la femme qu’elle a toujours voulu être. (source : cinesargentinos).

Genre : drame. De Ziad Doueiri. Avec : Adel Karam, Kamel El Basha, Camille Salameh.

Origine : France et Liban

Date de sortie : 29 mars 2018

À Beirut, de nos jours, une dispute prend des proportions disproportionnées et mène Toni, un libanais chrétien et Yasser, un réfugié palestinien devant les tribunaux. Des blessures secrètes jusqu’à des révélations traumatisantes, l’affrontement des avocats porte le Liban au bord de l’explosion sociale mais obligent ces deux hommes à se regarder en face. (source : cinesargentinos).

On n’hésite pas à aller faire un tour au cinéma ! On y est bien surtout quand il pleut dehors, et on peut même rêver… !

