« Pour moi le cinéma ce n’est pas une tranche de vie c’est une part de gâteau ». C’est une citation que l’on doit au maitre du suspens, Alfred Hitchcock, qui représente bien ce que représente le cinéma. En effet le cinéma a pour but ultime le plaisir auquel tout le monde profite à sa manière. Et pour que vous passiez du bon temps ces prochains jours à Buenos Aires, nous vous faisons un petit pêle-mêle des films actuellement au cinéma en Argentine. Afin de faire preuve de la plus grande objectivité possible, nous faisons notre sélection en fonction des notes qu’ont obtenu ces films par divers critiques et spectateurs. Il ne s’agit donc pas (trop) de nos goûts personnels ! Mais ne vous en faites pas, il y en a en tout cas pour tous les goûts !

Nous vous proposons donc de découvrir les sorties du mois ainsi que les films les mieux notés toujours en salle. Au programme, des films internationaux, hollywoodiens mais aussi argentins !

Cliquez sur le titre du film pour découvrir sa bande-annonce.

BONNE SÉANCE !

LES FILMS DE LA SEMAINE ET À VENIR

Vous pourrez découvrir ces films pour la toute première fois dans vos cinémas argentins préférés!

LES FILMS ARGENTINS

Genre : Action. De Nicanor. Avec : James Franco, Dave Franco, Zac Efron

Origine : Argentine

Date de sortie : 28 Décembre 2017

Le jour de ses 27 ans Leandro de la Torre, célèbre chanteur de Punk, se fait renverser par une voiture et meurt suite à ses blessures. Par chance, une femme fan du chanteur réussit à enregistrer la scène et va permettre aux détectives chargés de l’enquête de résoudre le mystère de cet assassinat (source : cinesargentinos).

Genre : Drame. De Sang-soo Hong. Avec : Ximena , Hae-Hyo Kwon

Origine : Corée du Sud

Date de sortie : 21 Décembre 2017

A leur arrivée à l’hôtel avec sa femme, le protagoniste remarque une étrange attitude de sa femme. Il en est de même avec ses enfants qui semblent également avoir changé de comportement. Ces derniers reviennent d’ailleurs avec un mystérieux livre du sous-sol de l’hôtel qui pourrait expliquer ces étranges changements (source : cinesargentinos).

LES FILMS ÉTRANGERS

Genre : Comédie dramatique. De James Franco. Avec : James Franco, Dave Franco, Zac Efron

Origine : Etats-Unis

Date de sortie : 21 Décembre 2017

Cette comédie dramatique raconte l’histoire du tournage du film the Room qui est connu pour avoir été un échec commercial et un échec au niveau mise en scène. Pour l’anecdote, ce film avait d’ailleurs remporté la peu glorieuse Coquille d’or (récompensant les moins bons films du cinéma) au Festival International du film de Saint-Sébastien en 2017 (source : cinesargentinos).

Genre : Drame. De Sang-soo Hong. Avec : Min-Hee Kim, Hae-Hyo Kwon

Origine : Corée du Sud

Date de sortie : 21 Décembre 2017

Areum remplace au travail une femme dans une maison d’édition. Bongwan, son patron a eu une relation amoureuse avec cette femme mais leur liaison s’arrête au moment où Areum arrive. Ceci étant la femme de Bongwan découvre un jour une lettre d’amour de la femme avec qui son mari a eu une relation. En arrivant au travail de son mari elle prend Areum pour la maîtresse de Bongwan (source : cinesargentinos).

LES FILMS ACTUELLEMENT EN SALLE Meilleures notes, meilleures critiques, voici une petite sélection des films les plus appréciés du moment en Argentine. LES FILMS ARGENTINS El Cauce Genre : Drame. De Agustin Falco . Avec : Tony Zuleta

Origine : Argentine

Date de sortie : 23 Novembre 2017 Ariel est un jeune père de famille qui d’un jour à l’autre perd son travail suite à une vague de licenciements. Se sentant rejeté voire abandonné par sa propre famille, il décide de partir en pleine fête d’anniversaire de son beau père pour se rendre dans une boite de nuit. Il fera la rencontre de quelqu’un qui lui proposera de travailler avec lui pour une affaire de drogue. A partir de cette rencontre, sa vie va prendre un terrible tournant (source : cinesargentinos). Desearás Genre : Thriller. De Diego Kaplan. Avec : Carolina Ardohain; Juan Sorin

Origine : Argentine

Date de sortie : 5 Octobre 2017 Lucia et Ofelía sont deux sœurs mais leurs relations n’ont jamais été bonnes entre elles. Pendant plusieurs années elles ne se parleront pas du tout. C’est lors du mariage de Lucía avec son mari Juan qu’elle va revoir sa sœur après 7 ans sans se voir. Mais Ofelía ne sera pas seule à son mariage. Elle est accompagnée de son compagnon Andrés. A partir de ce moment des désirs incontrôlés vont naître des deux couples les entraînant dans un cercle vicieux incontrôlable. Film déconseillé aux moins de 18ans (source : cinesargentinos).

Genre : Thriller. De Tom Espinoza. Avec : Germán de Silva, Laura Lopez Moyano

Origine : Argentine

Date de sortie : 7 Décembre 2017

Monsieur Arguello est le directeur d’une école. Un jour Cata, une jeune étudiante de 14 ans est victime d’un accident au bord d’un lac. Le directeur va prendre soin d’elle alors que dans le même temps ses parents sont dans l’école. Sans le savoir, cet événement engendrera un des moments le plus important de sa vie (source : cinesargentinos).

LES FILMS ÉTRANGERS Star Wars épisode VIII Genre : Science Fiction. De Rian Johnson. Avec : Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill.

Origine : Etats-Unis

Date de sortie : 14 Décembre 2017 La réputation de Star Wars n’est plus à faire. Et si vous n’en pouvez plus qu’on vous parle systématiquement de cette série vous allez être déçu. En effet, le nouveau Star Wars sort aujourd’hui en Argentine ! Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé (source : cinesargentinos). La navidad de las madres rebeldes Genre : Comédie – aventure. De Jon Lucas et Scott Moore. Avec : Mila Kunis, Kristen Bell, Susan Sarandon.

Origine : Etats-Unis

Date de sortie : 14 Décembre 2017 A l’approche de Noël, 3 mamans épuisés sont exténuées suite au stress et aux préparatifs des fêtes de Noël. Ainsi elles décident toutes les trois de se rebeller. Pire encore, il est prévu que leurs mères respectives soient présentes aux fêtes. Cette expérience va-t-elle empirer les relations entre eux ou bien au contraire souder les liens de la famille ? (source : cinesargentinos) Luna una fábula siciliana Genre : Drame. De Fabio Grassadonia. Avec : Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez.

Origine : France – Italie

Date de sortie : 14 Décembre 2017 En Sicile, dans un petit village un garçon de 13 ans nommé Giuseppe disparaît. Luna, une amie de sa classe qui éprouvait beaucoup de sentiments pour lui, refuse de reconnaître sa disparition. Face au pessimisme du village elle décide d’entreprendre les recherches elles-mêmes (source : cinesargentinos). La Posesión de Verónica Genre : Horreur. De Paco Plaza. Avec : Bruna González, Sandra Escacena, Claudia Placer

Origine : Espagne

Date de sortie : 7 Décembre 2017 A Madrid, dans les années 1990, une adolescente se retrouve en contact avec un esprit. Ce fantôme menace sa famille si elle ne fait pas ce qu’il dit. Un film déconseillé en salle aux moins de 16 ans. Frissons garantis ! (source : cinesargentinos)

On n’hésite pas à aller faire un tour au cinéma ! On y est bien surtout quand il pleut dehors, et on peut même rêver… !

