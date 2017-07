Bien que l’hiver en Argentine ne soit pas aussi rude qu’en France, voir chaque jour des photos de vos amis en Europe en train de bronzer pendant les mois de Juillet et d’Août peut légitimement irriter… Surtout quand on sait qu’à Buenos Aires par exemple, la température ne dépasse pas les 16°C actuellement ! Mais il existe une solution. La région de Misiones, située à l’extrême Nord-Est de l’Argentine, dans l’enclave entourée du Brésil et du Paraguay, ne manque pas d’activités touristiques. Et pendant l’hiver, la température moyenne là-bas tourne autour de 22°C ! Voilà une autre bonne raison d’y aller!

La terre rouge de la province de Misiones – Flavien Cousin

Les chutes d’Iguazu, bien entendu

Si il y a bien une chose à faire lors de votre voyage en Argentine, ce sont bien-sûr les chutes d’Iguazu ! Elles font en effet partie des 7 Merveilles Naturelles du Monde ! Les chutes les plus larges du monde vous offriront un panorama impressionnant ! Nous vous conseillons d’effectuer la partie brésilienne dans un premier temps, qui offre une vue panoramique d’ensemble, puis d’effectuer la partie argentine ensuite pour aller au plus près des chutes !

Les chutes d’Iguazu – Bertrand Mahé

Les ruines jésuites de San Ignacio

Les missions jésuites sont les témoins de la rencontre des prêtres jésuites avec les Indiens, de leur action d’évangélisation et de leur lutte contre l’esclavage de 1609 à 1767. Une rencontre qui transforma complètement la physionomie économique et sociale de toute la région. Aujourd’hui, vous pouvez visiter ces splendides ruines classées au Patrimoine mondial de l’Unesco. Une visite historique et culturelle unique à ne pas manquer, dans la ville de San Ignacio. D’ailleurs son nom fait référence à Ignacio de Loyola, fondateur des jésuites qui s’installèrent dans la région. Venez donc vivre une expérience pas comme les autres dans cette ville d’à peine 6 000 habitants !

Les ruines de San Ignacio – Wikipedia

La ville de Posadas

Capitale de la province de Misiones, la ville de Posadas n’est pas forcément connue pour être une destination touristique à elle toute seule. C’est surtout le point de départ de l’excursion permettant de parcourir la route des missions jésuites. Pourtant si vous y marquez un arrêt, vous pourrez profiter d’un très agréable moment riche en activités culturelles et artistiques. Sa place du 9 de julio vous ravira grâce à sa végétation abondante !

Le plus grand labyrinthe végétal d’Amérique du sud

À 200 kilomètres de la capitale de la province, vous trouverez le Parc Provincial Juan Vortisch. Ce parc de 6 hectares vous surprendra par sa nature florissante et d’innombrables espèces de plantes avec notamment 8 espèces d’orchidées protégées par l’Association de défense des Orchidées de la Ville de Montecarlo. Dans une autre partie du parc, vous serez ébahis devant le plus grand labyrinthe végétal d’Amérique, s’étendant sur pas moins de 3000 m2 ! La direction du parc a mis un point d’honneur à conserver autant que possible l’environnement naturel de la forêt, à tel point que vous vous perdrez sûrement dans ce labyrinthe des plus insurmontables !

La réserve de la biosphère Yaboti

Située dans le centre-est de la province de Misiones, la Réserve de la Biosphère Yaboty (nom qui signifie tortue en guarani) compte deux parcs provinciaux : le Parc Provincial Moconá et le Parc Provincial Esmeralda. Le but principal de cette réserve est le développement des ressources forestières de la région afin de sauvegarder l’ensemble de l’écosystème. Non loin des fameuses Chutes d’Iguazu, cette réserve est connue pour être l’un des plus jolis endroits de la région. C’est un endroit parfait pour les personnes désirant entrer en contact avec la nature.

Le parc provincial de Mocona – Wikipedia

Le Parc de la Cruz

La parc thématique de la Cruz se trouve sur la colline Santa Ana dans un magnifique cadre de la région de Misiones. Chutes d’eau, flore typique de la région, oiseaux multicolores, points de vue prenants font partie de ce parc qui regorge de richesse. Des sentiers ont été aménagés pour permettre un accès plus facile aux différents points d’intérêt. Le parc permet ainsi un contact direct et privilégié avec la nature.

La croix sert en fait de mirador et atteint 82 mètres. « L’œil de la jungle », comme on l’appelle, vous permettra de jouir d’une vue imprenable. Le parc propose aussi des activités de plein air, divers événements culturels, des célébrations religieuses, ou encore l’observation d’oiseaux. Un jardin d’orchidées et même une serre aux papillons ont été inaugurés pour vous permettre d’observer de très près les multiples espèces de la province.

