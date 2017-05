Après la semaine gastronomique Espagnole et Italienne, c’est à notre tour, les Français de montrer de quoi on est capables en cuisine ! Grâce à l’association gastronomique française en Argentine, connue sous le nom de Lucullus, nous pourrons profiter dès le 8 juillet, des plats que l’on chérit et qui nous manquent tant ! C’est parti pour une semaine riche sur le thème de cuisine et liberté.

Photo – source : Julien Haler

Du lundi 8 au dimanche 14 juillet, certains restaurants afficheront un menu typiquement français ! Les boulangeries, crêperies, pâtisseries et épiceries fines seront également de la partie !

Le programme en quelques mots …

Entre menus franchouillards, visites guidées et promotions sur des produits français… Vous ne saurez plus où donner de la tête ! D’autant plus que notre chère fête nationale est mise à l’honneur, avec un bal musette célébré le 14 juillet dans plusieurs restaurants de la ville ! Les participants seront : La boulangerie Cocu ; Fleur de Sel ; le restaurant français aux airs japonais : Tô; Le Sud, fameux restaurant du Sofitel; Le café des Arts de Pilar; l’Atelier de Céline ; Azema ; Bonjour Natural bar et Un dos tres crêpes !

Et c’est tout ?

Non voyons, il y en a pour tous les goûts ! L’Epi offrira des visites guidées de la boulangerie, là où se trouve le four à pain centenaire. Les Gourmands proposera des promotions spéciales sur les produits typiquement français. Enfin, Les Macarons de Paris feront des réductions sur leurs petites merveilles parisiennes.

Où, Quand, Combien ?

Toute l’information concernant les adresses, prix et propositions sont sur le site de Lucullus. Pour les réservations, vous pouvez directement contacter les restaurants !

Et pour ceux qui voudraient du rab, nous serons toujours là pour vous donner les bonnes adresses françaises à Buenos Aires !