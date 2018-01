Si les chutes (côté brésilien et côté argentin) sont les attractions qui attirent la très grande majorité des curieux, il faut savoir qu’il existe aussi d’autres activités et parcours qui vont au-delà des points de vues que l’on connait bien des chutes. Ainsi, ici, nous n’allons pas vous parler des parcours qui permettent de voir les chutes côté brésilien et les chutes côté argentin. Si vous souhaitez connaître les incontournables d’Iguazú, nous vous invitons à cliquer ici.

Un toucan dans le Parc aux oiseaux – Candice Barkatz

Les activités complémentaires des chutes côté brésilien

Les chutes sont les attractions principales quand vous vous rendez dans la partie brésilienne car vous avez ainsi une vue d’ensemble du magnifique spectacle offert par celles-ci. Néanmoins vous trouverez aussi bien d’autres activités, surtout côté brésilien. Il existe à vrai dire 3 parcours quand vous vous rendez aux Chutes côté Brésilien. Le premier parcours est accessible avec le bus du parc, il s’agit du premier arrêt. Il s’appelle Sendero Ecológico Bananeira. Il s’agit d’une randonnée de 2 kms dans la forêt jusqu’à atteindre le fleuve. De là, vous pouvez prendre place à une courte navigation.

Vous pouvez également attendre un arrêt de plus pour vous retrouver au Paseo Safari Macuco, plus connu et plus long. On vous proposera des excursions sur la rivière et dans la forêt avec au programme balade en jeep et à pied dans la jungle. Il est possible aussi de faire du rafting, de la marche ou encore de la pêche.

Le troisième et dernier arrêt est celui des chutes. A noter qu’en sortant du parc, lorsque vous prenez le bus (attention, il ne s’agit pas du bus qui se trouve dans le parc) pour revenir vers la ville, le premier arrêt correspond à l’entrée du Parc aux oiseaux. De même l’entrée au Parc Iguazu n’inclut pas l’entrée dans ce Parc. Il s’agit d’un parc vraiment exceptionnel crée en 1994 et qui s’étend sur plus de 16 hectares. Vous trouverez des espèces volatiles que nous ne connaissons pas en France. Les plus connues sont sans aucun doute le toucan ou l’arara.

Il existe aussi une activité plus originale qui consiste à découvrir les chutes en hélicoptère. Oui c’est possible ! Il existe un tour public en hélicoptère de 10 minutes où vous survolerez les chutes et un deuxième tour en privé de 35 minutes où vous passerez au dessus des chutes et le barrrage d’Itaipu.

Les activités complémentaires des chutes côté argentin

Aperçu de la dense foret du Parc d’Iguazú – Candice Barkatz

Vous allez me dire qu’il est difficile de trouver des activités qui n’incluent pas de voir les chutes étant donné que la partie argentine recouvre 80% des chutes totales. Figurez-vous que non, on retrouve néanmoins beaucoup d’activités à faire. En effet, vous pourrez par exemple participer à l’activité « Paseo Ecológico » qui consiste en une navigation de 3kms par la côte du Rio Iguazú supérieur. Il ne s’agit pas d’une activité d’aventure mais plus une activité pour être en symbiose avec la nature dans un calme incroyable Attention cette excursion n’est pas non plus incluse dans l’entrée du parc.

Le parc côté argentin dispose de nombreux sentiers. La majorité d’entre eux incluent une vue sur les chutes mais il existe néanmoins un sentier qui vous permet de vous éloigner du tumulte des lieux prisés par les visiteurs. Le sentier en question est le Sendero Macuco, long de 3,5 kms. Le parcours se termine au bord du Salto Arrechea (une petite chute d’eau). Ce parcours est inclus dans le prix d’entrée du parc.

L’une des activité très appréciée également est le Gran Aventura. Elle se divise en deux temps avec une première partie dans la forêt où vous participez à une excursion de 5,5 kms dans la jungle en 4X4. La deuxième partie consiste à se rendre sous les chutes avec un bateau à moteur.

Enfin vous pourrez également profiter du village d’accueil à l’ambiance chaleureuse où se trouve de nombreux restaurants, boutiques souvenir et surtout un petit marché tenu par des guaranis, une population amérindienne issue de la foret amazonienne.

Si vous avez des goûts éclectiques et que vous souhaitez aller hors des sentiers battus, loin du tumulte de la foule, vous serez entièrement satisfait par les idées mentionnées. A noter que les activités indiquées dans cet article sont susceptibles de changer en raison des conditions climatiques et de la période de l’année.

VOUS SOUHAITEZ VOUS RENDRE A IGUAZÚ, N’ATTENDEZ PLUS ET CONTACTEZ NOUS EN CLIQUANT ICI !

Vous avez aimé cet article? A lire sur le même sujet