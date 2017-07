Après avoir désigné le meilleur burger de la capitale, c’est maintenant au tour de désigner la meilleure milanesa de Buenos Aires ! Parmi 32 participants : bars et restaurants, votez pour votre préféré !

Milanesa Napolitana – Source : Wikimedia

Petite histoire

Le fameux chef argentin Donato de Santis se lance dans une explication de l’origine du succès de la Milanesa. Il avance que dans le passé, les immigrants étaient pleinement occupés à gagner leurs vies. Les Italiens, par exemple, rentraient du travail et mangeaient le plat préparé par les grands-mères, qui cuisinaient la milanesa pour tous. Plat facile de préparation, pratique tout en étant délicieux, la milanesa revenait très souvent dans les assiettes, au point de s’imposer comme le plat national.

Une spécialité d’Argentine

Il existe différentes milanesas. On retrouve la milanesa napolitana, filet de poulet pané recouvert d’une omelette et de sauce tomate ou encore la milanesa suiza, viande recouverte d’une tranche de jambon, de sauce tomate et de fromage râpé et on l’accompagne de papas fritas (frites maison) ou d’une salade. Enfin, elle peut etre « a caballo » ou encore en sandwich. Il y en a presque autant que de cuisiniers !

Le principe du concours

Les voisins des différents quartiers peuvent participer en ligne et ainsi participer au concours pour élire la meilleure milanesa de la ville. Vous pouvez voter ici pour votre préférée. Une bonne nouvelle ? En participant au concours vous participez à un tirage au sort. Celui ci permet en effet de gagner 5 repas pour 4 personnes dans le restaurant qui aura gagné le concours de la meilleure milanesa. Dans le même formulaire vous pouvez même donner votre avis sur comment vous préférez votre milanesa (technique de panure, condiments, type de cuisson et accompagnement).

La Carte des participants

Carte des participants – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Un grand succès

L’élection du meilleur hamburger de la ville a été un très grand succès ! Le grand gagnant est Williamsburg Burger Bar. 16 000 porteños ont en effet participé à l’enquête afin de désigner le meilleur hamburger de la ville ! Plus qu’un concours c’est donc tout d’abord la promotion de la gastronomie dans le but de générer des emplois. Suite à l’annonce du gagnant, le succès s’est confirmé. En effet, le local a augmenté de 70 % ses ventes dans la semaine suivant l’annonce du gagnant. De plus, le succès continue et ils vont ouvrir un nouveau local et ainsi employer le double de salariés. C’est donc suite à ce succès que la ville a décidé de créer ce concours pour la meilleure milanesa.

On compte donc sur vous pour aller tester cette spécialité et voter pour votre préféré !

