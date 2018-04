Avis aux amateurs de vins ! La région de Mendoza est un des endroits à ne pas rater ! En effet, vous ne pouvez pas venir en Argentine sans visiter Mendoza et sa région ! Sa route des vins, mondialement connue, est un des incontournables de la région ! Qui dit vin dit bodega ! C’est pourquoi ne repartez pas de la région sans avoir passé un agréable moment dans une bodega ! Découvrez donc la route des vins !

Province de Mendoza – Bertrand Mahe

La province de Mendoza

Les vignobles de Mendoza

Située non loin des Andes et à l’ouest de l’Argentine, la province de Mendoza offre un ensoleillement remarquable ainsi que de beaux paysages ! En effet, la province est l’endroit idéale pour les amoureux des trekkings et de randonnées à cheval ! La province est notamment le point de départ pour gravir la montagne la plus haute du continent américain : L’Aconcagua ! De quoi ravir les adeptes des grands espaces !

Mais ce n’est pas tout ! La province de Mendoza est mondialement connue pour sa production viticole ! C’est ici que vous pouvez visiter de nombreuses bodegas le long d’une route unique : la route des vins ! Il faut également savoir que la production de vin dans cette région ne date pas d’hier et est le fruit d’une longue histoire ! C’est au XVIe siècle que les espagnols ont planté les premiers pieds de vignes. De plus, c’est le français, Michel Aimé Pouget, qui a importé les premières techniques de vinifications.

A chaque région son cépage

De Maipú en passant par Luján del Cuyo, Valle del Uco et San Rafael, la route des vins traverse de nombreuses terres ! Mais quels sont les cépages en question ? Le Carbernet Sauvignon, le Malbec, le Merlot ou encore le Chardonnay… il y en a pour tout les goûts !

Mendoza possède une seule Dénominaion d’Origine Controlée (DOC) : Lujàn de Cuyo. Mais, c’est à nuancer ! En effet, elle compte en réalité plusieurs autres :

La vallée d’Uco située au sud-ouest de la province de Mendoza. L’altitude du vignoble est la plus haute de la région ! C’est pourquoi lors des dégustations, vous remarquerez une grande acidité ainsi qu’une délicieuse fraîcheur qui rendent les vins rouges uniques !

située au sud-ouest de la province de Mendoza. L’altitude du vignoble est la plus haute de la région ! C’est pourquoi lors des vous remarquerez une grande acidité ainsi qu’une délicieuse fraîcheur qui rendent les uniques ! Lujàn de Cuyo située au sud-ouest de la ville de Mendoza. C’est ici que vous pourrez déguster le célèbre Malbec.

située au sud-ouest de la ville de Mendoza. C’est ici que vous pourrez déguster le célèbre Maipú située à l’est de Lujan de Cuyo. Cette région est particulièrement connu pour sa production de vins à base de Syrah, Malbec et Cabernet Sauvignon.

Mont Aconcagua – Bertrand Mahe

Le route des vins

Une découverte à velo

Le départ de cette route se fait à Coquimbito, commune de Maipú (à 17 km de Mendoza, capitale de la région) en empruntant la Ruta 7. De là, on vous conseille de louer un vélo pour la journée étant donné que la route s’étend sur 16 km et après les premières visites de bodegas, il est déconseillé de prendre le volant. Un départ vers 10h est idéal pour éviter une attente trop longue lors des dégustations. D’ailleurs, les dégustations peuvent être, selon les bodegas, gratuites ou payantes. De plus, profitez en pour également visiter des usines d’huiles d’olive, de liqueurs et de chocolat sur cette même route. Cependant, pour les moins sportifs, vous pouvez également louer une voiture à Mendoza.

Des bodegas pour tous les goûts

C’est donc parti pour découvrir la route des vins ! La découverte commence par le musée du vin qui vous apprendra tous les secrets de cette délicieuse boisson ! Tout au long de la route vous aurez l’occasion de vivre cette expérience gustative à votre rythme ! Au programme : des bodegas de luxe (Bodega Salentein et sa collection d’objets d’art) mais aussi des bodegas plus jeunes (Bodega Lopez). Mais, vous aurez également le choix entre des bodegas naturelles ou artificielles ! La différence réside dans le processus de réfrigération.

Bodega Chandon – Bertrand Mahe

Un route riche en découverte

Attention, économisez-vous car la journée est longue et il devient difficile de pédaler l’après-midi. En effet, dans la région de Mendoza pas de crachoirs, on avale ! Et on ne vous sert pas non plus un fond de verre pour déguster mais quasiment la moitié. Il est également intéressant de savoir que dans cette région il n’y a pas de cuvée contrairement en France. Avec ses 330 jours de soleil par an et une irrigation contrôlée, on produit du vin toute l’année et il se boit dans les 5 ans après la mise en bouteille. Et pour finir en beauté, la route se termine par le musée du chocolat !

Si il vous reste du temps, n’hésitez pas à découvrir Mendoza, la 4ème ville d’Argentine ! Entre son urbanisme aéré, ses nombreuses terrasses et sa bonne ambiance, c’est une ville agréable à découvrir !

