Lundi commençait la première semaine de la Milonga, qui a pour objectif de rendre à tous les quartiers porteños leur richesse et leur culture tanguera. À l’ouverture, 10 couples ont annoncé la couleur devant l’obélisque, aux rythmes de l’Orquestra Típica Juan D’Arienzo.

À l’initiative du Ministère de la Culture de la Ville de Buenos Aires, cette dernière verra jusqu’au 16 mars fleurir des milongas dans toute la ville. Les entrées se retirent gratuitement, avec le programme, de 10h à 17h à La casa del Historiador, située au Bolivar 466 à Montserrat.

Au total, ce seront 61 milongas pour des danseurs innombrables, de tous niveaux et de toutes origines. Tous les soirs, dans différents quartiers de la capitale, des orchestres accompagneront les danseurs, qu’ils soient amateurs ou professionnels. Les salons en profiteront pour accueillir, dans tous les coins de la ville, des expositions littéraires et photographiques. Et, bien sur, la ville rendra un hommage à ses plus grands tangueros et milongueros.





