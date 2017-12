Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionnaient nos téléphones portables ? De même savez-vous de quoi ils sont constitués et d’où viennent les matériaux qui servent à les fabriquer ? Et enfin savez-vous pourquoi l’achat d’un portable est si cher alors que la plupart des pièces sont peu coûteuses ? La réponse à toutes ces questions ne tient qu’en un seul mot : le lithium. Peut-être que vous n’avez jamais entendu parler de ce petit métal léger et pourtant il pourrait bien devenir une des principales sources de richesse dans les prochaines années en Amérique du Sud et principalement en Argentine.

Le lithium – Commons Wikipédia

Le lithium, qu’est ce que c’est ?

En effet le lithium, que l’on peut définir comme étant un élément chimique appartenant à la famille des métaux légers, est l’élément essentiel de la constitution des batteries que l’on trouve dans nos ordinateurs, téléphones portables ou encore voitures électriques.

Préféré au nickel et au cadmium pour sa capacité bien plus forte à stocker de l’énergie, la demande de lithium connait une augmentation sans précédent. En effet, le lithium est l’élément le plus utilisé dans les batteries de dernière génération et les hausses de production de voitures électriques (de 50 000 en 2015 à plus de 500 000 en 2020 rien que pour l’entreprise TESLA, soit une multiplication par 10 en seulement 5 ans) laissent présager de beaux jours au lithium.

On produit actuellement environ 25000 tonnes de lithium par an et on prévoit que chaque année la production augmentera d’environ 25%. Cette augmentation de la demande s’accompagne d’une importante hausse du prix puisqu’ on est passé, de 2003 à 2008, de 310$ à plus de 3000$ la tonne ! Une augmentation considérable !

Les acteurs clefs dans le marché mondial du lithium

En plus d’être le 3ème producteur mondial de viande bovine, 5ème producteur de vin, 1er exportateur de biodiesel et le 1er producteur de gaz en Amérique latine, l’Argentine semble bénéficier une nouvelle fois d’une ressource rare et précieuse.

Ceci étant, de nos jours, l’Argentine exploite très peu ses ressources de lithium présentes sur son territoire. Au niveau de la production, elle ne représente que 11,5% du marché mondial. C’est loin derrière les deux mastodontes que sont le Chili (35%) et l’Australie (34%). Mais cela ne reflète pas qui sont les détenteurs de lithium dans le monde. Si l’Australie et la Chine ont déjà exploité la très grande majorité de leurs réserves, c’est loin d’être le cas des pays d’Amérique du Sud. Ces derniers détiennent plus de 70% des réserves mondiales connues de lithium, présentes principalement en Bolivie et en Argentine.

La cordillère des Andes où se trouve une importante quantité de lithium – Agence Equinoxe

Le lithium est-il une ressource viable sur le long terme en Argentine ?

Bien que son extraction ait un impact très fort sur l’environnement (elle nécessite du carburant et la calcination du carbonate de lithium libère du Co2), il semblerait toutefois que le lithium soit la nouvelle ressource de demain pour nos appareils électriques fonctionnant avec batterie, d’autant plus que les techniques pour le recycler semblent être de plus en plus efficaces (de nombreuses entreprises s’y sont penchées telles que Recupyl en France).

De même, l’extraction de lithium sur les plateaux andins est désormais maîtrisée. Etant donné que les gisements de lithium sont très éloignés des principaux constructeurs de batteries (Corée de Sud, Chine, Etats-Unis), nul doute que dans les années à venir, une migration massive d’entreprises sud-coréennes ou Américaines au pied de la Cordillère des Andes s’opère.

C’est par ailleurs ce que Tesla a déjà fait sur le continent américain il y a moins de 5 mois ! En effet Tesla a été à l’origine de la construction de la plus grande usine de batteries au monde. Cela devrait réduire de 30% leur coût de production. Et cela n’est pas près de s’arrêter ! En effet de nos jours beaucoup de chercheurs estiment que la cordillère des Andes (dont un tiers se situe en Argentine) regorge de très nombreuses réserves de lithium encore insoupçonnées.

Ainsi, l’Argentine semble encore avoir de beaux jours devant lui en matière énergétique !

