On ne vous présente plus San Salvador de Jujuy, la capitale provinciale la plus haute du pays. Considérée comme une des villes les plus indiennes d’Argentine, San Salvador de Jujuy saura vous séduire par son climat printanier et son ambiance sympathique. Que diriez-vous de passer un séjour unique dans la province de Jujuy ? En effet, il sera bientôt possible de monter à bord du premier train touristique à énergie solaire d’Amérique Latine.

Valle de la Luna (Jujuy) – Lauriane Him

Une nouvelle expérience à bord du train de Quebrada

Le président de la province de Jujuy, Gerardo Morales a annoncé lors de la Foire Internationale du Tourisme à Madrid son projet de développer le premier train touristique à énergie solaire d’Amérique Latine. Déjà présent en Australie depuis le 16 décembre, cela serait donc le second au niveau mondial. Ce train touristique à énergie solaire renommé “Le train de Quebrada” commencerait son parcours de Volcán (à 40 km au nord de San Salvador de Jujuy) à Humahuaca. C´est donc un peu plus de 17 km qui seront construit en 2018.

Les voyageurs pourront profiter des gares à thème pour s’imprégner de la culture locale : gastronomie, carnaval, culture. L’occasion idéale pour mêler voyage et activités culturelles.

Le train touristique de Quebrada : un projet international

Mais, le voyage ne s’arrête pas seulement en Argentine. A partir de 2019, le train à énergie solaire pourrait vous mener de Humahuaca à La Quiaca. Depuis La Quiaca, un train en direction d’Uyuni serait également disponible : une bonne alternative pour visiter le Lac Titicaca en Bolivie.

Pour ceux qui désirent aller au Machu Picchu, Gerardo Morales a également pour projet d’établir une connexion jusqu’à Cusco qui mènerait au Machu Picchu.

Voyager à bord du train de Quebrada pourrait donc être l’occasion idéale pour réaliser un trajet incroyable mêlant diversité, couleur et immensité. Préparez-vous à en avoir plein les yeux tout au long du voyage d’environ 240 kilomètres au total. C’est donc un trajet entre 4 et 5 heures qui vous attend : un moment parfait pour se poser et contempler des paysages majestueux.

Purmamarca dans la province de Jujuy – Gaëtan Flipo

L’Argentine : un pays sur la voie du développement écologique

Grâce à ce projet, l’Argentine témoigne encore d’une volonté de préserver l’environnement tout en favorisant le tourisme et en montrant les richesses de ce pays. En effet, l’Argentine a redoublé d’efforts pour devenir un pays davantage écologique en 2017. Que cela soit par la protection de ses nombreux parcs nationaux ou par des lois pour protéger l’environnement, l’Argentine est sur la bonne voie d’un développement écologique.

Mais, c’est sans compter sur la province de Jujuy ! La région a déjà fait des efforts au niveau environnemental en octobre 2017 après avoir annoncé l’ouverture de la plus grande centrale solaire d’Amérique du Sud. La province de Jujuy semble donc montrer l’exemple par ses nombreux engagements pour protéger l’environnement.

L’Argentine poursuit donc son chemin vers un développement environnemental et se met au vert !

