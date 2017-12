Vous le savez, la Patagonie est une des zones les plus touristiques d’Argentine tellement ses paysages sont sublimes et dépaysants. Mais on sait également que la Patagonie est une immense région géographique (plus de 1 100 000 km2) soit presque 2 fois la superficie de la France ! Ainsi pour vous aider à vous repérer, nous vous avons retenu les 5 lieux exceptionnels où se rendre en Patagonie et plus précisément dans la région des grands Glaciers.

Vue depuis sur le lac argentin – Pablo Nivon

Lago Argentino

Il s’agit d’un lac exceptionnel (la plus grande étendue eau d’Argentine) qui remplira votre appareil photos d’incroyables clichés. Pour parvenir au site, il faut contourner la Péninsule de Magellan, autour de laquelle se trouvent les différents bras du lac Argentin : Bras Nord, Canal des Icebergs, Bras Rico et Bras Sud. De nombreux points de vue permettent d’apprécier comme il se doit ce lac.

Et les activités ne manquent pas sur le « Lago Argentino ». Vous pourrez par exemple faire un mini trekking ou un trekking d’une journée entière sur le glacier Perito Moreno !

Enfin vous aurez aussi la chance de naviguer sur le lac à bord d’un catamaran ou des bateaux plus petits ! Selon le type de navigation choisie vous pourrez apprécier d’au plus près le glacier Upsala. La navigation sur le bras nord du lac commence à Punta Bandera. En tout, dans la région des glaciers, on dénombre pas moins de 46 glaciers et 190 petits glaciers de moins de 3m2.

D’autres excursions vous permettent également d’apercevoir aussi l’estancia Cristina, célèbre pour avoir été construite au début du XXème siècle par une famille d’origine anglaise. De même, il est envisageable de visiter cette incroyable estancia et participer à des circuits en 4X4, des balades à cheval ou encore faire du trekking.

Le Mont Fitz Roy à El Chaltén

El Chaltén, c’est un petit village de seulement 1600 habitants encerclé par les montagnes et les sommets enneigés. Crée seulement il y a un peu plus de 30 ans en 1987, ce village n’était au départ qu’une sorte de camp de base provisoire pour accéder aux monts mythiques du village. Cependant El Chaltén est devenue en quelque temps un véritable repère pour le trekking au point d’être considéré comme la capitale nationale du trekking.

Ainsi le village s’est agrandi et le flux de touristes n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui les principales attractions sont l’ascension du mont Fitz Roy (qui culmine à plus de 3400 mètres d’altitude) et le Cerro Torre (à environ 3100 mètres).

Il existe de nombreuses randonnées autoguidées au pied du mont Fitz Roy. La plus connue est sans aucun doute la Laguna de los Tres (voir photo).

Il y a également d’autres nombreux parcours de trekking accessibles à tous depuis d’autres lieux de la ville. Quand on vous dit que c’est un repère exceptionnel pour le trekking !

Trekking Laguna de los Tres – Commons Wikipédia

Estancia Nibepo Aike

Il s’agit tout simplement d’une des rares estancia qui a conservé tout le charme des vieilles estancias de Patagonie. Si vous êtes à la recherche d’une expérience vraiment dépaysante je ne peux que vous conseiller ne serait-ce qu’une nuit de dormir dans cette exceptionnelle Estancia. De même cette estancia se trouve aux abords du Lago Roca ! En effet ce n’est pas le lieu le plus connu de la région mais cependant il ravira vraiment les amoureux de calme et de tranquillité ! Loin des principaux sites touristiques de la région, les abords du Lago Roca offrent un cadre paisible et agréable pour se promener, pêcher ou camper.

Lago del desierto

Il s’agit d’un autre lieu exceptionnel si vous souhaitez être loin du tumulte des lieux touristiques. En effet c’est un endroit idéal par exemple pour savourer un délicieux pique-nique au bord du lac et de prendre tout le temps de contempler les eaux turquoises qui reflètent les glaciers et sommets enneigés qui encerclent ce lac. De même il est possible de participer à une excursion en bateau de 2h15. Cette balade en bateau traverse le lac et permet de contempler tous les merveilleux paysages qui vous entourent.

Glacier Viedma

Le Glacier Viedma c’est tout simplement le deuxième plus grand glacier du Parc National des Glaciers. Le bout du glacier plonge directement dans le lac Viedma qui oscille entre une superficie entre 1088 km2 et 1600km2. Alimenté par les précipitations abondantes de la Cordillère des Andes, ce lac est une véritable beauté. Même s’il n’est plus possible d’aller directement sur le Glacier Viedma il est en revanche possible de faire une navigation jusqu’au promontoire qui permet d’avoir une très belle vue globale.

D’autres lieux auraient pu être mentionnés comme les grottes de Punta Walichu, célèbres pour ses peintures qui datent d’il y a 10 000 ans des Indiens Tehuelche ou encore l’ascension du glacier Huemul qui vous permet d’avoir une vue si le Mont Fitz Roy si le ciel dégagé. Bref vous l’aurez compris, vous ne risquez pas de vous ennuyer dans la région des Glaciers !

VOUS SOUHAITER VOUS RENDRE DANS LA RÉGION DES GRANDS GLACIERS AVEC EQUINOXE ? N’HÉSITER PAS A CLIQUER ICI !

Vous avez aimé cet article? A lire sur le même sujet