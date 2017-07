Vous êtes dans la région de Córdoba et vous voulez découvrir les alentours ? Cet article est justement pour vous ! Vous allez vous rendre compte que cette région est remplie de petits villages typiques et de paysages incroyables. Voici donc une liste des petits lieux immanquables au sud de la capital de Córdoba !

Villa General Belgrano

L’Europe vous manque ? Découvrez un village typiquement alpin avec ses maison en bois : Villa General Belgrano ! Cette ville a été fondée dans les années 30 par deux Allemands, Jorge Kappuhn et Paul Heintze. Leur objectif était de recréer un bout d’Allemagne en Argentine afin que leurs compatriotes viennent s’y installer. Ainsi de nombreux allemands s’y installèrent. Mais pas que ! Des italiens et des suisses ont également débarqué. C’est donc normal que cette ville ressemble plus à une ville alpine ! Les maisons sont majoritairement en bois et les jardins très colorés. Vous y trouverez donc bien évidemment de nombreuses spécialités allemandes, comme du fromage, du saucisson et bien sur de la bière !

Dans les années 60, à l’initiative des premiers habitants du village, la fête nationale de la bière fut instaurée. Au départ un char transportait les danseurs et l’orchestre jusqu’à la place centrale du village. Matías Calvo Ortega qui était le grand présentateur de la fête à l’époque a donné son nom à la scène principale. Au cours des années, l’industrie de la bière se développa de plus en plus et la fête attira des touristes de tout le pays. Aujourd’hui plus que jamais, la fête de la bière bat son plein chaque année.

Si vous vous y trouvez début octobre, vous aurez donc l’occasion de vous rendre à l’Oktoberfest argentin ! Vous pourrez y goûter les meilleurs bières argentines, mais aussi étrangères. Les producteurs de bière ont le droit à un stand depuis lequel ils présentent leurs différentes bières. Cependant, l’Oktoberfest ce n’est pas que la bière. Oui vous avez bien lu. On peut également retrouver différents producteurs de plats traditionnels allemands comme les saucisses de Francfort, la choucroute ou encore l’immanquable Leberwurst. Les desserts ne sont pas non plus en reste : ne passez pas à côté du Apfelstrudel !

Bref, si vous voulez découvrir l’Allemagne sans prendre l’avion, Villa General Belgrano est le lieu qu’il vous faut !

Villa General Belgrano – Wikimedia Commons

Mina Clavero

Mina Clavero, dans la vallée de Traslasierra, à deux heures de route (160km) à l’ouest de Córdoba, est une des petites villes agréables de la région. Traversée par deux cours d’eau et au pied des Sierras grandes, la ville est idéale pour découvrir les montagnes environnantes. La ville est le point de départ de très nombreuses balades. Vous pourrez gravir les montagnes alentours, admirer les variations du niveau d’eau depuis le barrage Dique la Viña, ou découvrir la cascade de 102 mètres de laquelle naît le fleuve Mina Clavero.

Vous pourrez également profiter de nombreuses activités sportives, comme de l’escalade, du parapente, des trekkings ou du kayac. Pour ceux qui aimeraient profiter d’un séjour plus calme, les immenses plages et balnearios (lieux de baignade) ou les nombreux musées et théâtres que compte la ville seront donc une bonne option !

À noter ! La ville a été élue destination préférée d’Argentine de 2016 selon le site Tripin Argentina ! Rien que ça ! En effet, les touristes sont tombés amoureux de cette petite ville de la région de Córdoba. C’est donc l’occasion pour vous d’aller découvrir ce lieu tant admiré par les argentins ! Vous pourrez en profiter pour découvrir ses paysages naturels, ses petites plages au bord de la rivière et même de ses activités nocturnes !

Mina Clavero – Tripin Travel

Villa Carlos Paz

La ville de Villa Carlos Paz est un point de passage presque obligé pour partir en excursion dans les sierras de la province. C’est aussi un point de chute à la mode pour les Cordobés qui veulent profiter d’une bouffée d’air dans cette station balnéaire au bord du lac Roque, à seulement une petite cinquantaine de kilomètres de la capitale.

Villa Carlos Paz est célèbre pour son coucou géant, une grande horloge en bois kitsch au milieu d’un rond-point. Vous ne pourrez pas rater non plus son aerosilla (téléphérique). Il permet d’accéder aux premières collines de la Sierra et d’admirer la ville. De plus, vous pourrez même admirer l’impressionnant barrage San Roque ou vous baigner dans le lac San Roque.

Ces villes ne sont pas les seules à visiter dans la région. Si vous avez le temps, n’hésitez pas à passer une journée dans le petit village La Cumbrecita, où même à parcourir le Parque Nacional Quebrada del Condorito !

Envie de découvrir la région de Córdoba ou inclure cette destination dans un itinéraire sur mesure en Argentine ? N’hésitez pas à contacter Equinoxe, spécialiste de l’Argentine depuis 1990 !

