La capitale porteña propose une offre culinaire et gastronomique très variée. La cuisine française, si on ne la trouve pas au premier coup d’œil, est néanmoins bien présente. Les porteños pensent souvent que la cuisine française, ayant la réputation d’être sophistiquée et élaborée, est inabordable pour la majorité des budgets. Cependant, il existe plusieurs restaurants et brasseries dans la capitale qui proposent des plats régionaux français, de bon rapport qualité-prix. Argentine-Info vous propose aujourd’hui quelques adresses françaises !

La Bourgogne – Source : Facebook

La Bourgogne

Situé dans le magnifique hôtel Alvear Palace à Recoleta, le Restaurant La Bourgogne régale ses invités avec des créations gastronomiques issues du Grand Chef Relais & Chateaux Jean Paul Bondoux. Dédié a la haute gastronomie française, le restaurant dispose de techniques françaises réalisées par une équipe professionnelle ! L’excellence et la qualité sont privilégiés chez La Bourgogne ! La Bourgogne réalise également les événements spéciaux tels que Noël ou la Saint-Valentin !

Où ? Avenida Alvear 1891, (Recoleta), Buenos Aires

Quand ? De lundi à samedi de 19h30 à minuit.

Un, dos, crêpes…

Découvrez Un, Dos, Crêpes, la première crêperie française de Buenos Aires ! Que vous soyez plus sucré ou salé, il y en a pour tous les goûts ! Entre des crêpes végétariennes ou plutôt façon hamburger pour les amoureux de la viande, la traditionnelle complète, des crêpes au saumon… vous avez l’embarras du choix ! Mais c’est sans compter sur les crêpes sucrées et ses nombreux accompagnements ! Un, Dos, Crêpes possède deux locaux : un à Monserrat pour commander à emporter et un dans le marché de San Telmo où vous pourrez manger sur place !

Où ? Perú 424, (Monserrat ) et Bolivar 970 (San Telmo) Buenos Aires

Quand ? De lundi à vendredi de 9h à 17h et de mercredi à dimanche de 10h à 20h (mercredi à 19h).

Frenchie

Frenchie est un restaurant français situé dans le centre de Buenos Aires ! Le restaurant propose des petit-déjeuners et déjeuners ! Avec des produits typiques de la cuisine française ainsi que des pâtisseries traditionnelles, Frenchie propose une gastronomie unique à Buenos Aires ! Entre sandwiches, quiches, salades, plats du jours… vous pourrez savourer de nombreux plats pour le plaisir de tous !

Où ? San Martín 687, (Microcentro ), Buenos Aires

Quand ? De lundi à vendredi de 9h à 17h

Brasserie Pétanque – Source : Facebook

Pétanque

Découvrez la brasserie Pétanque à Buenos Aires, un authentique et original concept français. Elle se caractérise par une cuisine simple et traditionnelle au prix abordable ! Vous pouvez également accompagner votre repas par une bonne bière ou un délicieux vin ! Aux fourneaux, le chef Pascal Meyer, fils de français ! A tester absolument : la soupe à l’oignon et le bœuf bourguignon.

Où ? Defensa 596 (esq. México), (Microcentro),Buenos Aires

Quand ? Du mardi au dimanche de 12h30 à 15h30 et de 20h30 à 24h00.

Le Moulin de la Fleur

Le Moulin de la Fleur est une boulangerie et pâtisserie française à Buenos Aires. Au comptoir, tous répondent à l’appel : les pains au chocolat, les croissants, les pains aux raisins, brioches, croissants aux amandes… Côté salé, des sandwiches et de la vraie baguette, des pains de campagne, pains aux céréales ! Et naturellement, on s’attendait à ce que le propriétaire soit français. Et non, et c’est tout à son honneur, Iván est bien Argentin.

Où ? Talcahuano 888 (Microcentro), Avenida Pueyrredon 1824 (Recoleta), Vicente López y Rodríguez Peña (Recoleta), Buenos Aires

Quand ? Du lundi à dimanche de 9h00 à 21h

Le Blé

Découvrez Le Blé, une boulangerie pâtisserie qui propose de la cuisine de tradition ! La carte y change tous les 4 mois. Parmi les spécialités, on note notamment la soupe à l’oignon avec baguette et gruyère. Le Blé dispose de plusieurs locaux. Retrouvez tous les locaux ici.

Où ? Retrouvez tous les locaux ici.

Quand ? Retrouvez les horaires de chaque locaux ici.

Croque Madame

Le croque madame est un produit typique de la gastronomie française et est servi dans dans de nombreux endroits en France. Découvrez Croque Madame, un café restaurant ! Au menu : des petits déjeuners, des plats faits maisons et évidemment des croque madame ! Avec ses nombreux locaux, le Croque Madame n’est jamais très loin de chez vous !

Où ? Retrouvez tous les locaux ici.

Quand ? Retrouvez les horaires de chaque locaux ici.

L’Épi – Source : Facebook

L’Épi

L’histoire commence lorsque deux Français, Bruno et Olivier, décident de produire du pain et des viennoiseries, principalement pour les restaurants et hôtels porteños. Suite à cela, ils décident d’ouvrir leur première boutique en 2007. Aujourd’hui, ce sont trois boutiques ouvertes dans lesquelles vous pourrez retrouver vos spécialités françaises préférées.

Où ? Roseti 1769 (Villa Ortúzar), Montevideo 1567 (Recoleta) ou Cramer 2439 (Belgrano)

Quand ? Du mardi au samedi de 07h30 à 19h30 (dimanche de 9h00 à 13h00) pour Roseti, de 08h00 à 20h00 (dimanche de 9h00 à 13h00) pour Montevideo et de 07h30 à 20h (dimanche de 9h00 à 13h00) pour Cramer. Les dimanches de 9h00 à 13h00.

Co-Pain

Co-Pain est une boulangerie-pâtisserie française artisanale ! Dès que vous entrerez dans la boulangerie, vous serez directement enivré par l’odeur de la baguette tout juste sortie de fou. Que cela soit le pain, les viennoiseries ou les pâtisseries… Elles sont toutes élaborées selon les méthodes traditionnelles françaises pour le plaisir de tous !

Où ? Ambrosetti 901, esquina de Franklin (Villa Crespo)

Quand ? Lundi de 8h à 18h30, de mardi à samedi de 7h30 à 19h30 et dimanche et jours fériés de 8h00 à 18h30.

Pulpería Quilapan

Offrir la meilleure cuisine typique argentine en collaborant avec les producteurs de la région : voici le défi de cette Pulpería, un mix entre épicerie et bar situé dans le quartier historique de San Telmo. Pulperia renvoie à un bar ancien, un club social. C’est donc dans cette ambiance que vous aurez l’occasion de déguster de nombreux plats !

Où ? Defensa 1344, (San Telmo), Buenos Aires

Quand ? De mercredi à dimanche de 12h à minuit.

Paris Burger

Découvrez Paris Burger, un véritable atelier du burger crée par la chef Français Christophe Arrighi. Pour tous les français amoureux de fromage et les amoureux de vrai bon burger, ceci est votre paradis ! Burger, frites et limonade faite maison, bière française artisanale … Qu’attendez- vous ? Le restaurant est classé parmi les 3 meilleurs burgers de la capitale et ça donne vraiment envie !

Où ? Suipacha 180 (Microcentro), Buenos Aires

Quand ? Lundi à vendredi de 11h45 à 15h30.

OuiOui

Découvrez le restaurant OuiOui ! L’endroit idéal pour bruncher ! Vous pouvez également prendre votre petit déjeuner ou même déjeuner ! Les plats variés vous donneront l’eau à la bouche ! Vous ne rêvez pas d’un bon croissant avec un verre de jus d’orange tout juste pressé ? Alors ne réfléchissez plus et go chez Oui-Oui !

Où ? Nicaragua 6068 et 6099 (Colegiales)

Quand ? De lundi à dimanche de 8h à 21h.

Vous avez aimé cet article ? A lire sur le même sujet