Aujourd’hui on vous amène découvrir Buenos Aires, la capitale de l’Argentine ! Mais Buenos Aires c’est également la ville du tango, une danse née dans les quartiers populaires à la fin du 19ème siècle ! Ville cosmopolite, les habitants dits « Porteños » descendent des espagnols et des italiens ! Que diriez-vous de découvrir Buenos Aires et ses environs en 4 jours ? Visitez dans un premier temps les différents quartier de la ville ! Des quartiers riches en histoire qui vous permettront de comprendre la culture de la ville ! Ensuite, éloignez-vous du bruit de la ville et partez à la campagne pour une journée avec les gauchos de San Antonio de Areco ! L’Agence Equinoxe vous a concocté un voyage de 4 jours et 3 nuits à Buenos Aires et ses environs !

Jour 1 : arrivée à Buenos Aires

Bienvenue dans la ville de Buenos Aires ! Mais connaissez-vous exactement l’histoire de la ville du tango ? Fondée en 1536 par Pedro de Mendoza, la ville est ensuite nommée Nuestra Señora Santa Maria del Buen Aire. Pourquoi ce nom ? Tout simplement en souvenir des vents qui ont mené son bateau jusqu’au Rio de la Plata ! Cette ville-port était le point de départ de la colonisation de par son commerce et sa situation géographique. C’est en 1926, que Buenos Aires devient officiellement la capitale !

C’est à la fin du 19ème siècle que le gouvernement décide de moderniser le pays et de s’inspirer sur le modèle européen ! Une vague d’immigration s’installe dans les quartiers de La Boca, San Telmo et Balvanera ! Les italiens font partie de la communauté la plus grande ! Mais, de nombreux espagnols, juifs de Russie et Syro-Libanais s’installent également dans la ville !

Jour 2 : Découverte de Buenos Aires

Ce jour-là, vous irez découvrir Buenos Aires et ses quartiers avec un guide ! L’occasion idéale de découvrir son histoire, sa culture et ses coutumes !

La Casa Rosada

Vous débuterez votre visite de la ville par la Casa Rosada ! Située sur la Plaza de Mayo, cœur symbolique de la ville et lieu d’arrivée des colons, c’est sur cette place que l’indépendance de la ville à été déclarée le 25 mai 1810. Mais c’est également ici que le Cabildo, le siège du premier gouvernement national, a été installé. Vous l’aurez probablement deviné, la Casa Rosada tient son nom de la couleur rose des murs du bâtiment ! Ce joli palais de style italien est donc aujourd’hui le siège du gouvernement !

Mais savez-vous pourquoi la Casa Rosada possède cette couleur rose ? Et bien, il existe plusieurs légendes ! Premièrement, cela proviendrait du fait qu’en 1868 les Fédéralistes (rouge) et les Unitaristes (bleu pâle) en forte opposition, sont parvenus à un consensus en mélangeant les couleurs des deux partis. Une autre légende renvoie au fait que la couleur rose était très utilisée au 19ème siècle en Argentine ! Elle se fabriquait avec du sang de bœuf !

San Telmo

Après cette première découverte de Buenos Aires, vous irez dans un des quartiers les plus anciens de Buenos Aires : San Telmo. Vous pourrez admirer l’immeuble le plus vieux de la ville : la Manzana de las Luces ainsi que l’Eglise San Ignacio ! Pour en savoir plus sur l’histoire de la ville le Zanjón de Granados est un des lieux les plus surprenants de la ville. Le voyage dans le passé est assuré ! Puis, si vous êtes à Buenos Aires un dimanche, vous découvrirez la célèbre Feria de San Telmo ! L’endroit idéal pour ramener des souvenirs ! D’autres lieux incontournables tels que la Basílica Nuestra Señora del Rosario ou la Plaza Dorrego sont également à voir !

La Boca

Mais la journée n’est pas finie et Buenos Aires a beaucoup de choses à vous offrir ! Vous vous rendrez ensuite au Caminito de La Boca. C’est ici que vous découvrirez les danseurs de tango, les danses traditionnelles gauchos, les peintres ainsi que les célèbres maisons colorées. Si vous avez un petit creux, manger sur le toit de la Fondation Proa à La Boca est l’occasion idéale pour découvrir la ville autrement ! Le restaurant, situé au premier étage, vous offrira une superbe vue ! Mais c’est sans compter sur la terrasse qui cache une vue de Buenos Aires qui vous laissera sans voix !

Puerto Madero

La journée continue par la visite du quartier de Puerto Madero ! La découverte de ce quartier est l’occasion idéale de vous détendre en vous promenant le long des quais ! Lors de votre balade, vous apercevrez le Puente de la Mujer ainsi que le Museo Fragata Sarmiento. Avec ses anciens docks réhabilités, Puerto Madero est un quartier récent qui a commencé à se développer dans les années 90.

Recoleta

Vous profiterez ensuite de votre journée dans la capitale pour découvrir le magnifique quartier de Recoleta ! Avec ses airs de Paris ou Madrid, l’architecture vous rappellera grandement ces villes européennes ! Mais vous êtes bel et bien à Buenos Aires ! Vous aurez l’occasion d’entrer dans le célèbre Cimetière de la Recoleta ! Il fait la renommée du quartier ! Découvrez les figures marquantes d’Argentine. C’est notamment là-bas que repose la célèbre et tant aimée Eva Perón, mais aussi Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento ou bien encore Carlos Pellegrini. Les tombes à la forme de maisonnettes ainsi que les espaces entre elles qui ont l’aspect de ruelles facilitent la promenade et rendent agréable ce recorrido à travers ce labyrinthe !

Palermo

Votre journée se termine dans le quartier de Palermo ! Connu pour ses grands parcs, le vert est la couleur de ce quartier avec plus de 100 hectares (jardin botanique, hippodrôme, jardin japonais, roseraies…). L’occasion idéale de profiter d’une atmosphère reposante qu cœur de la capitale !

Jour 3 : Journée chez les gauchos

San Antonio de Areco

Après avoir passé une journée riche en découverte dans la capitale, aujourd’hui, vous partirez en direction de San Antonio de Areco ! San Antonio de Areco, c’est en quelque sorte la promesse d’un dépaysement au cœur de la culture gaucho, et ce, à seulement 120 km de la capitale ! La petite ville est d’ailleurs devenue très célèbre pour sa Fête de la Tradition, qui vous immerge dans les coutumes locales.

Vous partirez tout d’abord à la découverte de la ville et de son histoire ! Charmante petite ville de la province de Buenos Aires, San Antonio de Areco a gardé son côté gaucho très représentatif de l’Argentine. Fondée en 1730 sous le nom de Pagos de Areco, elle fut le lieu de vie du poète et écrivain argentin Ricardo Güiraldes. Ecrivain qui d’ailleurs fut récompensé, notamment, par un Prix Nobel de littérature.

Vous partirez ensuite visiter une estancia typique ! L’occasion idéale pour s’immerger dans les traditions locales. Dégustez un délicieux asado traditionnel ! Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer grâce aux nombreuses activités : balades à cheval ou détente au bord de la piscine !

Découverte du tango argentin

Après cette journée riche en tradition, vous partirez à la découverte du tango argentin ! Vous passerez la soirée dans l’un des cabarets de la ville et assisterez à un incroyable dîner-spectacle !

Jour 4 : Fin de votre séjour

C’est aujourd’hui que s’achève votre séjour incroyable et que vous prendrez votre avion de retour !

