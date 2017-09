Le Nord-Ouest Argentin est un incontournable lorsque l’on se rend en Argentine. Si les chutes d’Iguazu et la Patagonie sont probablement les destinations les plus connues lorsque l’on parle de l’Argentine, le Nord-Ouest argentin peut également se réjouir d’être un lieu fantastique qui remplira également votre appareil photo de clichés extraordinaires. Cette photo ci-dessous, prise dans la province de Jujuy, en est la preuve parfaite!

Province de Jujuy – Martine Nguyen

Salta

Nous allons vous concocter un large éventails d’idées et d’incontournables à faire au travers de cet article. Tout d’abord qui dit Nord-Ouest argentin dit Salta. En effet, cette ville, qui compte plus de 500 000 habitants est un passage obligé lorsque l’on se rend au Nord de l’Argentine. Fondé par les espagnols au XVIème siècle, elle est une des rares ville à avoir conservé un patrimoine architectural à peu près homogène. Et quel patrimoine!

La cathédrale de Salta en est un des chefs d’oeuvre. Dominant la plaza 9 de Julio (une des principales places de la ville), la cathédrale est dédiée aux grandes figures de la guerre. Achevée en 1878, vous serez émerveillé par sa beauté. Elle renferme par exemple les cendres du général Martin Miguel du Güemes un habitant de Salta héros de l’indépendance.

La ville regorge également d’un nombre importants de musées. Vous pourrez par exemple admirer le musée d’archéologie de Alta Montaña (MAAM). Il retrace principalement les différents aspects de la culture Inca et vous pourrez admirer les célèbres momies de Llullaillaco. Et vous serez surpris par certaines de leurs traditions. Vous pourrez également vous rendre au Pajcha, le musée d’art ethnique américain qui vous replongera dans la culture indienne. Ou encore le musée d’art contemporain, le musée historico del Norte…

Il est également possible de voir la ville depuis un magnifique point de vue sur le « cerro San Bernardo » (colline Saint Bernard). Accessible en téléphérique depuis le Parc Saint Martin ou bien à pied depuis le musée d’Anthropologie pour les plus courageux. Si vous souhaitez loger à Salta, Equinoxe vous a concocté une petite sélection d’hôtels selon votre budget en cliquant ici.

La partie sud de Salta

Entre Salta et Cafayate, de nombreuses escales sont envisageables. Si vous êtes un amoureux des parcs nationaux vous pourrez vous rendre au Parc National de Los Cardones, admirer la Cuesta del Obispo ou encore la Recta del Tin Tin. Vous pourrez y admirer de nombreux cardones (Cactus) et monter jusqu’au point culminant, Piedra del Molino.

De plus, il est conseillé de faire une escale dans le petit village typique de Cachi qui a gardé les vestiges de l’architecture coloniale. Sur la route, admirez la fameuse Quebrada de las Flechas qui offre un paysage étrange de dunes fossilisées. Ensuite suivez les flots rouges du Rio Calchaqui pour vous arrêter à votre dernière étape à San Carlos avant d’arriver à Cafayate.

Cafayate est une ville construite au beau milieu d’un oasis. Deuxième région viticole d’Argentine par la qualité, elle fera le bonheur des amoureux de la nature et du vin. De nombreuses vignes encerclent cette partie Sud de la région de Salta. Cafayate est réputé pour son torrontés, un cépage produisant un van blanc sec aromatique. Des vins rouges également se produisent à partir de Cabarnet sauvignon, de malbec et de tannat. Après cette escale vous pourrez repartir vers le Nord en direction de Salta en traversant les villages typiques de Talempapa, Alemania et bien d’autres.

La Province de Jujuy

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour vous rendre dans la Province de Jujuy. Cette partie du nord de l’Argentine (très proche de la frontière bolivienne) est à couper le souffle. Le fameux « Tren a las Nubes » peut vous emmener jusqu’à San Antonio de los Cobres. Ville située à plus de 3700 mètres d’altitude et connue pour être à l’intersection de la route nationale 40 et de la route 51 en direction de la frontière Chilienne.

Ceci étant, ne vous conseillons davantage de vous rendre par la route. Attention toutefois les routes sont peu praticables donc il faut y aller accompagné d’un guide ou en 4X4. De San Antonio de los Cobres vous pourrez ensuite vous rendre ensuite directement au désert de sel, aller à la quebrada de Purmamarca et enfin retourner à Salta.

Autrement vous pouvez vous rendre dans la Province de Jujuy depuis Salta en vous rendant directement à Purmamarca. Enclavé au pied du fameux « Cerro de los Siete Colores », la montagne aux 7 couleurs connue pour diffuser des couleurs différentes selon les heures de la journée.

Ensuite n’hésitez pas à vous rendre dans le village typique de Tilcara. Beaucoup de traditions et coutumes y ont été préservées d’où l’intérêt de s’y rendre. De même il s’agit d’un très bon point de chute pour l’exploration de la célèbre Quebrada du Humahuaca. Pour les plus courageux il est possible aussi de se rendre à Iruya, un petit village coupé du monde situé à plus de 2700 mètres d’altitude. Ceci étant prenez bien en compte qu’il faut rajouter presque 400 kilomètres aller-retour pour s’y rendre depuis Humahuaca.

Salinas Grandes – Santa Mollicone

Depuis Purmamarca ou Salta, vous pourrez bien sûr aller aux Salinas Grandes situées à plus de 3500 mètres d’altitude. Nous vous conseillons fortement de prendre des lunettes et vêtements pour se protéger du soleil car il peut faire très chaud et les reflets du soleil sont nombreux avec le sel. N’oubliez pas non plus de prendre votre appareil photo et de prendre des clichés originaux en faisant des illusions d’optiques en tout genre, ce qui est très courant à faire sur ce désert de sel.

N’hésitez pas à lire ici le témoignage d’un couple français qui a fait une voyage de 5 jours dans la région de Salta.

Sachez aussi que vous pouvez aussi personnaliser votre voyage avec Equinoxe et/ou rajouter une étape comme se rendre à Iguazu par exemple. Des vols directs entre Salta et Iguazu sont possibles selon les jours de la semaine.

Vous êtes intéressé pour faire un voyage de plusieurs jours avec Equinoxe dans cette région? Cliquez ici.

Vous avez aimé cet article? A lire sur le même sujet