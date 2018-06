Lorsque l’on vous dit Argentine, à quoi pensez-vous ? Nous sommes quasiment sûrs que le premier mot qui vous est venu à l’esprit est TANGO. Effectivement si vous êtes de passage dans la capitale porteña vous ne pouvez pas partir sans avoir eu la chance d’admirer des professionnels pratiquer cette fameuse danse. Aujourd’hui Equinoxe vous propose 3 endroits incontournables pour assister à un dîner spectacle. Au cour d’une soirée magique vous pourrez déguster de savoureux plats traditionnels et admirer un magnifique spectacle de Tango.

Un peu d’histoire ?

Il est très difficile de dater l’apparition du tango. L’appellation de tango comme véritable genre musical apparaît au XIXème siècle mais la musique existait déjà bien avant. En revanche, l’origine géographique du tango est bien connue puisqu’il s’agit du Rio de la Plata, c’est-à-dire l’estuaire formé par les fleuves Uruguay et Parana dont on reconnaît très facilement l’influence musicale. La ville reine, où s’est réellement développé le tango reste néanmoins incontestablement Buenos Aires, et plus spécifiquement ses bas quartiers.

Selon beaucoup d’experts, l’origine même du terme de « tango », provient très certainement de cette époque coloniale : En langue kongo, tango signifie un lieu sacré où l’on danse, puis par extension, les tambours utilisés pour la musique. Le tango est aussi le nom du lieu dans lequel les négriers parquaient leurs esclaves. Le développement du tango s’est donc fait par un jeu de ping-pong entre les communautés blanches et noires d’Amérique Latine, et cela est visible jusque dans l’origine du terme « tango ».

Soirée au Rojo Tango

Bien plus qu’un hôtel, cet établissement est une expérience à lui tout seul. Vous voici en effet dans l’un des lieux les plus mythiques et sélects de Buenos Aires. Voici un cabaret peu commun puisque l’architecte Français Philippe Starck en personne a laissé ici une grande part de sa créativité ! Ce lieu vous permettra de faire un voyage dans le temps.

Une proposition gastronomique unique vous sera proposée durant la soirée. En effet, vous pourrez commencer par déguster une salade de langoustines . Vous poursuivrez ensuite avec un agneau à la crème de sauge, tomates fumées et aubergines! Et pour le dessert laissez-vous emporter par une note sucrée : crème de fruits de la passion au crumble aux amandes, un délice pour les papilles. Un ensemble de saveurs et de textures accompagné de champagne Baron B et de vin comme Terrazas Reserva Malbec & Chardonnay vous seront servis avant le début du show.

À travers un show des plus performants, 10 danseurs ainsi qu’ une chanteuse et un chanteur vous emportent dans le tourbillon du tango porteño. Un show intime, créé spécialement pour vous faire découvrir chaque détail du tango. Vous retrouverez donc une musique harmonieuse, différents rythmes de danses ainsi qu’un mélange de couleurs envoûtantes pour vous rappeler l’essence même du tango.

Soirée au Café de Los Angelitos

Ce mythique café inauguré en 1890, nommé Bar Rivadavia à l’origine, par l’Italien Baustisto Fazio. Le lieu fut la scène parfaite des payadas (poésies chantées) récitées par Gabino Ezeiza, Higuito Cazon ou Jose Betinotti. Il demeura durant les premières décennies du XXème siècle le lieu où l’on parle de politique, de culture…

Aujourd’hui, le Café de los Angelitos a gardé son authenticité et vous transportera à coup sûr hors du temps ! Balcons aux belles dorures, rideaux rouges et vitraux de la Belle Époque, tous les ingrédients nécessaires se retrouvent pour laisser place au spectacle ! C’est une véritable institution à Buenos Aires. Et vous pourrez admirer dans la première salle les portraits de tous les grands personnages qui sont venus profiter de ce spectacle. Parmi eux, notamment, le général De Gaulle !

Vous vous installerez d’abord en salle pour diner. Avant que le show ne commence. Au programme, trois menus différents s’offrent à vous : le menu VIP, le menu ejecutivo (même menu que le VIP mais les VIP sont placés à l’étage) et le menu standard. Dans les trois cas, il s’agit de cuisine de grande qualité.

Nous avons testé pour vous. le menu standard (entrée, plat, dessert et boissons)

Les propositions sont très diversifiées et il y en a pour tous les goûts. Ainsi vous pourrez goûter un gravlax de saumon en entrée. Pour le plat principal un bife de chorizo (viande délicieuse très souvent proposée dans les restaurants) accompagné de pommes de terre rustiques et d’oignons caramélisés. Et pour terminer ce délicieux repas sur une note sucrée une crème brûlée au dulce de leche.

Le repas terminé, le spectacle peut commencer. Les lumières s’éteignent. Le rideau se baisse. Ce spectacle de tango est composé de 7 couples de danseurs, deux chanteurs pour les accompagner et un quintette. Un spectacle de 1 h 20 qui vous transportera dans le Buenos Aires d’une autre époque !

Soirée à la Esquina Carlos Gardel

Venez à Esquina Carlos Gardel, qui porte le nom d’un célèbre chanteur de tango reconnu internationalement. Des années auparavant cet endroit mytique était le lieu de ralliement de la bonne société de Buenos Aires. Vous vous laisserez captiver par le magnifique spectacle. Mais aussi par la beauté de ces lieux, un théâtre avec un balcon supérieur.

Le restaurant de la Esquina Carlos Gardel vous proposera un menu savoureux entre mélange de cuisine traditionnelle et internationale. Deux menus seront à votre disposition le menu décrochage et le menu VIP, celui ci vous permettra un plus large choix de plats.

Si vous a sélectionné le menu classique

Lors de votre repas vous pourrez déguster en entrée les traditionnels empanadas. Pour le plat de résistance vous pourrez choisir un Filet d’Angeau grillé avec des pommes de terre au beurre de romarin. Et pour la touche gourmande vous pourrez savourer un assortiment de desserts traditionnels argentins: tranche de fromage et dulce de batata (crème de patate douce crémeuse), mini flan maison (crème pâtissière) avec sauce au caramel et glace au dulce de leche (caramel mou) avec amande garrapiñada (amandes grillées caramélisées).

Lorsque les lumières s’éteignent et que le rideau se lève, attendez-vous à voyager dans l’histoire du tango. Les danseurs et les musiciens vous font vivre l’âge d’or de l’élégance et du luxe du tango lors de cette célébration des années 30 à Buenos Aires. Grâce aux costumes élégants et à la musique entraînante d’un talentueux orchestre, vivez des moments inoubliables de la danse la plus sensuelle et passionnée de Buenos Aires.

