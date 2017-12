Nombreux sont les argentins et les étudiants étrangers qui travaillent fort pour essayer d’intégrer l’université de leur rêve. Or, il se trouve que nombreuses de ces universités se trouvent à Buenos Aires. Le système universitaire de la capitale compte pas moins de 107 universités publiques et privées. Petit zoom sur ces universités de Buenos Aires les plus renommées.

Faculté de droit de l’UBA – Commons Wikipédia

Université de Buenos Aires (UBA)

Créée en 1821 et placée 217 ème en 2016 parmi les 500 meilleurs universités du monde, elle est sans aucun doute la plus renommé des universités de Buenos Aires ! Il existe une très variée gamme de formations comme les sciences sociales, l’agronomie, l’ingénierie, le droit, la médecine ou encore les lettres. C’est par ailleurs la faculté de Sciences Economiques qui concentre le plus d’étudiants dans cette université. Autrement l’université a notamment formé trois prix Nobel en science et le premier prix Nobel de la Paix, Carlos Saavedra Lamas. Ces différentes succursales sont réparties un peu partout dans Buenos Aires.

Université Austral (UA)

Il s’agit d’une école en pleine expansion. Créée seulement il y a 26 ans en 1991, cette école privée ne cesse de gravir les échelons depuis sa création, au point même qu’on la considère de nos jours comme la meilleure université privée d’Argentine ! En effet elle ne cesse de battre des records depuis sa récente création. Elle est par exemple parmi les 10 meilleures universités privées d’Amérique latine et a été nommée la meilleure université de moins de 50 ans d’ancienneté d’Amérique latine. L’université compte pas moins de 9 différentes facultés avec par exemple la faculté de communication, de droit, d’ingénierie ou encore de sciences économiques.

Université Catholique d’Argentine (UCA)

Longtemps considérée comme la meilleure université privée d’Argentine elle est désormais rétrogradée à la place de second. Ceci étant elle n’a pas à rougir de la qualité de son enseignement et de sa renommée toujours très bonne (classée 33ème meilleure université d’Amérique du Sud). Située dans le quartier de Puerto Madero, elle continue d’attirer un grand nombre d’étudiants étrangers. Les formations y sont également très variées : droit, sciences de l’entreprise, médecine, musique, informatique, journalisme en sont quelques exemples.

Université de Belgrano (UB)

Située en plein cœur du quartier chic de Belgrano, c’est une université, à l’image de l’UA, qui est en pleine expansion depuis sa création en 1964. On retrouve par exemple une université de Sciences Economiques, de droit, de technologie informatique, d’ingénierie ou encore d’architecture. Cette université a également beaucoup d’étudiants étrangers ce qui lui permet d’être toujours très bien placée.

Université de Palermo (UP)

Quartier de Palermo de nuit – Candice Barkatz

L’Université de Palermo se veut une université innovante, qui transmet un savoir complet et de qualité. Elle est également privée. Elle reçoit des étrangers de 59 nationalités et possède de nombreux partenariats avec des institutions étrangères. La UP propose moins de formations que la UBA ou la UCA mais il y a quand même du choix, comme le droit, la psychologie, la communication… Cette université possède également sa propre école de commerce.

Université Torcuato di Tella

C’est probablement la moins connue des universités mentionnées dans ce classement et pourtant elle n’a pas à rougir de ses performances, bien au contraire ! Créée comme l’UA en 1991, elle connait depuis 26 ans une ascension fulgurante. Située dans le quartier de Belgrano, cette université privée dispose de 30 programmes différents ! Elle excelle particulièrement dans la recherche, les sciences et les arts. Elle a récemment été élue comme la 42ème meilleure université d’Amérique du Sud.

Il s’agit évidement que d’un classement subjectif (même si les universités mentionnées

