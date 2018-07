Vous réfléchissez à vos prochaines vacances. Et à ce moment précis la seule chose que vous voulez c’est en prendre plein les yeux. Alors pourquoi pas se dépayser en Argentine. En effet l’Argentine est un pays qui a tant à offrir, des paysages à couper le souffle, en passant du désert aux immenses glaciers. L’équipe d’Argentine info vous propose un séjour de 17 jours et 16 nuits pour découvrir les plus beaux paysages de ce magnifique pays.

Hornocal – Perito Moreno – Iguazu – Salinas Grandes : Equinoxe

Jour 1 : Arrivée à Buenos Aires

En ce premier jour vous arriverez enfin sur le sol Argentin plus exactement dans la folle capitale : Buenos Aires. Vous arriverez à l’aéroport et serrez transférés à votre hôtel. Nous vous proposons en suite de profiter de votre temps libre pour découvrir la magnifique capitale. Vous pourriez commencer en découvrant la beauté des quartiers de la Recoleta et Palermo. Vous pourrez lors de votre balade découvrir le célèbre cimetière de La Recoleta qui abrite notamment la tombe d’Evita. Mais aussi dans le quartier de Palermo la très jolie Plaza Francia avant de faire un tour dans le quartier.

Première nuit à Buenos Aires.

Jour 2 : Journée chez les gauchos

Pour ce deuxième jour vous partirez au cœur de la culture Gauchos. En effet vous partirez direction San Antonio de Areco qui est considérée comme la capitale nationale de la tradition. Dans un premier temps vous partirez à la découverte de la ville et de son histoire. Par la suite vous partirez découvrir une magnifique estancia. En ce lieu vous pourrez complètement vous immerger dans les traditions locales et ancestrales de l’Argentine. Lors de cette visite vous aurez la chance de pouvoir déguster un délicieux et typique asado. Par la suite vous partirez faire une balade à cheval pour découvrir le domaine ou si vous préférez vous pourrez vous détendre au bord de la piscine.

Retour en fin d’après midi à votre hôtel à Buenos Aires. Nuit à Buenos Aires

Jour 3 : Arrivée à Puerto Iguazú

Pour ce troisième jour en Argentine vous serez dans un premier temps transférés à l’aéroport pour prendre votre vol Buenos Aires – Puerto Iguazú. A votre arrivée à Puerto Iguazú vous serez transférés à votre hôtel. Vous voici au cœur de la province de Misiones, à Puerto Iguazú. Cette petite ville se situe à la frontière avec le Brésil et le Paraguay. Découverte libre de cette petite ville fluviale. Nous vous conseillons de réaliser la petite balade vous menant au mirador des trois frontières, Paraguay, Argentine, Brésil.

Première nuit à Puerto Iguazú.

Chute d’Iguazu : Equinoxe

Jour 4 : Chutes d’Iguazú du côté argentin

Pour votre quatrième jour vous partirez à la découverte des chutes d’Iguazú. Comment dire les Chutes d’Iguazú sont presque indescriptibles. Considérées comme les plus impressionnantes au monde, elles font partie des “7 nouvelles merveilles du Monde Naturel” depuis 2011. Du côté Argentin, vous aurez l’occasion de vous approcher au plus près de ces cascades qui s’étendent sur 2.5 km. Ce côté du parc vous offre un panorama vertigineux, avec un point de vue surplombant ces impressionnantes chutes, qui vous laisseront sans doute sans voix!

Deuxième nuit à Puerto Iguazú.

Jour 5 : Chutes d’Iguazú du côté brésilien et Parc aux Oiseaux

Pour ce cinquième jour, vous passerez la frontière pour vous rendre au parc d’Iguazú du côté Brésilien. Vous irez tout d’abord admirer les chutes d’Iguazú côté Brésilien. Elles offrent un panorama totalement différent de celui du côté Argentin ce qui vous permet d’appréhender ces merveilleuses cascades d’un tout autre point de vue, avec une vision d’ensemble qui permet de se rendre compte de l’immensité du lieu.

Ensuite direction le Parc aux Oiseaux. Laissez-vous impressionner par ses grands vivariums et les espèces aux mille couleurs présentes dans la région.

Dernière nuit à Puerto Iguazú.

Jour 6 : Arrivée à Salta la Linda

En ce sixième jour, vous partirez en direction de Salta. Vous serez donc transférés à l’aéroport de Puerto Iguazú pour prendre votre vol Puerto Iguazú – Salta.

Une fois arrivés à Salta vous irez récupérer votre voiture de location.

Partez à la découverte de Salta la Linda (Salta la belle), splendide ville du Nord-Ouest argentin située au cœur de la Cordillère des Andes ! Découvrez son impressionnant patrimoine historique et culturel et son héritage colonial encore bien présent. La cathédrale autour de la place Nueve de Julio ainsi que le Cabildo méritent véritablement le détour, tout comme l’église San Francisco et le couvent San Bernardo.

Première nuit à Salta.

Cactus : Equinoxe

Jour 7 : Parc National Los Cardones

Pour votre septième jour vous partirez en direction du splendide parc national los Cardones. Vous vous déplacerez entre canyons multicolores, paysages lunaires, dunes de sable et forêts de cactus géants. En effet la route de Salta à Cachi vous impressionnera par ses couleurs et sa diversité de paysages ! Sur votre route vous rencontrerez de nombreux petits villages typiques de la Pré cordillère des Andes. Vous pourrez y constater que l’héritage des anciens peuples indigènes de la région est encore bien présent !

Durée et distance : comptez un total d’environ 157 km de route (dont 25 km de pistes de gravats) – environ 4 h de trajet)

Nuit à Cachi.

Jour 8 : Quebrada de las Flechas

Pour cette huitième jours, vous partirez en direction de Quebrada de las Fechas. Pour vous y rendre vous emprunterez dans un premier temps route relient Cachi à Cafayate. Cette route vous surprendra par ses paysages désertiques et lunaires, typiques des célèbres vallées Calchaquies ! Vous pourrez observer sur la route d’impressionnantes formations rocheuses, semblables à d’immenses pointes de flèches sorties de terres, un paysage absolument unique : vous êtes bien dans la Quebrada de las Flechas !

Durée et distance : comptez un total d’environ 162 km de route (dont 138 km de piste de gravats) – environ 4h30 de trajet)

Nuit à Cafayate.

Jour 9 : Quebrada de las Conchas

En ce neuvième jour vous vous rendrez en direction des célèbres Quebrada de las Conchas. Mais avant tout découvrirez la sublime région de Cafayate. En effet la région de Cafayate est une région viticole où vous pourrez découvrir de nombreux vignobles et déguster le savoureux « Torrontés », un vin blanc fruité typique de la région. Ensuite laissez vous surprendre par la route. Effectivement au fur et à mesure vous découvrirez des paysages vallonnés et colorés : bienvenue au Quebrada de las Conchas, un canyon multicolore aux formations géologiques impressionnantes comme le crapaud ou l’amphithéâtre !

Durée et distance : comptez un total d’environ 186 km de route asphaltée – environ 3 h 30 de trajet

Nuit à Salta.

Jour 10 : Salinas Grandes et Montagne aux Sept Couleurs

Pour ce dixième jour direction la province de Jujuy. La route de Salta à Tilcara est jalonnée de paysages aux reliefs et couleurs incroyables, peuplés par des petits villages traditionnels du Nord-ouest Argentin. A votre arrivée dans le village de Purmamarca, partez à la découverte de la somptueuse Montagne aux Sept Couleurs (Cerro de Siete Colores) et évadez-vous en plein désert de sel au cœur des splendides Salinas Grandes.

Durée et distance : de Salta à Purmamarca, comptez un total d’environ 179 km de route asphaltée – environ 2h30/3h de trajet / de Purmamarca aux Salinas Grandes, comptez 1h30 aller et 1h30 retour / de Purmamarca à Tilcara, comptez 26 km de route asphaltée – environ 20 min de trajet

Nuit à Tilcara.

Hornocal: Equinoxe

Jour 11 : Tilcara – Salta

Pour ce onzième jour de nombreuses jolies choses vous attendent. En effet profitez de la journée pour découvrir la route qui sillonne les montagnes les plus colorées de la région et traverse des villages typiquement andins. Partez à la découverte de la Quebrada de Humahuaca. Vous serez au cœur de la culture andine. En effet ici, la culture andine est très présente, ne manquez pas l’occasion d’en découvrir certains secrets ! Découvrez le charmant village indien de Humahuaca. Par la suite découvrez et admirez le Cerro Hornocal, connu comme la Montagne aux 14, voire aux 21 couleurs, plaisir des yeux garanti !

Durée et distance : comptez un total d’environ 197 km de route asphaltée – environ 2 h 30 de trajet

Nuit à Salta.

Jour 12 : Arrivée à El Calafate

En ce douzième jour, changement de lieu et de décor. Tout d’abord vous irez rendre votre voiture de location. Ensuite, vous prendrez votre vol Salta – El Calafate en connexion. Une fois arrivés à El Calafate vous serez transférés à votre hôtel. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la jolie petite ville de Calafate.

Ambiance station de ski des Alpes en pleine Patagonie, c’est possible ? Bien sûr, vous êtes à El Calafate, une petite ville de Patagonie à l’ambiance conviviale, composée de petits chalets de montagne comme on aime !

Première nuit à El Calafate.

Jour 13 : Navigation sur le Lac Argentin et Estancia Cristina

Pour votre treizième jour partez à la découverte du magnifique glacier Upsala. Celui-ci est le plus long d’Amérique Latine. Vous naviguerez à bord d’un catamaran qui vous emmènera au plus près des glaciers de Patagonie avant de jeter l’ancre devant la traditionnelle Estancia Cristina ! Après une découverte des lieux et de l’histoire de cette estancia, une expédition en 4×4 vous attend pour admirer le cadre sublime de la région, perchés sur des montagnes, pour une vue absolument magique sur les lacs, les glaciers et les sommets enneigés !

Deuxième nuit à El Calafate.

Jour 14 : Perito Moreno

Pour ce quatorzième jour partez à la découverte du fabuleux Perito Moreno. Cet immense glacier de Patagonie aux magnifiques tons blancs et bleutés ! Nous en sommes sûrs vous connaissez ce fameux glacier. Petit conseil tendez l’oreille pour écouter le grondement sourd du glacier qui se déplace en permanence. C’est impressionnant ! Et restez à l’affût pour observer les blocs de glace tomber dans le Lac Argentin ! Un spectacle à couper le souffle !

Dernière nuit à El Calafate.

Vu depuis l’estancia Nibepo Aike : Nibepo Aike

Jour 15 : Estancia Nibepo Aike

Pour ce quinzième jours vous partirez à la découvert d’une des plus belles estancias d’Argentine. En effet, au cœur du fabuleux parc « Los Glaciares », se trouve Nibepo Aike. C’est une estancia traditionnelle de Patagonie au bord du lac Roca offrant une vue absolument incroyable sur les Andes. Après un goûter campagnard, vous continuerez avec une visite du domaine. Vous pourrez ensuite partir pour une balade au bord du lac, pour découvrir la nature environnante. De retour à l’estancia vous pourrez apprécier la démonstration de tonte d’un mouton faite à l’ancienne (tonte aux ciseaux). Vous achèverez cette matinée par un typique asado d’agneau de Patagonie. Un véritable délice. Ensuite vous retournerez à El Calafate.

Une fois de retour à Calafate vous serez Transfert à l’aéroport d’El Calafate. Vous prendrez votre vol El Calafate – Buenos Aires.

Nuit à Buenos Aires.

Jour 16 : Découverte de Buenos Aires et tango

Pour votre avant-dernière journée profitez d’une journée libre dans la capitale porteña. Buenos Aires recèle de véritables trésors de culture et d’histoire. Partez donc à la découverte du centre politique du pays, avec la fameuse « Plaza de Mayo » connue pour ses nombreuses manifestations politiques, la « Casa Rosada », siège du gouvernement, ainsi que le Cabildo. Parcourez également l’Avenue 9 de Julio, connue pour être la plus large au monde! Enfin, passez par le Teatro Colón, un magnifique monument jugé comme l’un des plus beaux au monde !

Le soir, vous partirez à la découverte du tango argentin lors d’un dîner-spectacle de tango dans l’un des cabarets de la ville.

Nuit à Buenos Aires.

Jour 17 : Fin de votre séjour

Pour votre dernier jours transfert à l’aéroport de Buenos Aires.

Saison conseillée : de octobre à décembre

Si ce circuit vous intéresse et que vous voulez plus d’informations n’hésitez pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine !

