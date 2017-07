Nous vous proposons à travers une série d’articles de découvrir Buenos Aires sous un tout autre angle de vue ! Partez à la découverte de la capitale comme vous ne l’avez jamais vue : merveilles cachées, restaurants insolites, cafés typiques, théâtres et lieux atypiques. Ne manquez pas “l’autre Buenos Aires” celle du vrai Porteño bien loin du tourbillon touristique …

Cette fois ci, nous partons à la découverte du quartier du Micro-centro et de ses alentours !

Plaza de Mayo – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Son ambiance et sa transformation

Ce quartier de Buenos Aires est, comme son nom l’indique, le quartier le plus au centre de la ville. Le micro-centro est aussi connu sous le nom de « city porteña » du fait de ces nombreux bureaux. Son emplacement est assez flou car il n’est pas reconnu officiellement comme l’un des 48 quartiers de la ville. Son emplacement se superpose avec le quartier de San Nicolás et une partie du quartier de Monserrat. Ce quartier tend donc à s’étendre de plus en plus ! 4 millions de personnes travaillent dans cette zone, c’est donc le centre financier de la ville et principal siège des entreprises les plus importantes du pays. Une vraie fourmilière en journée, le quartier redevient très calme le soir. Véritable concentration d’hôtels et de restaurants, il est idéalement placé au cœur de la capitale pour les déplacements.

Sa transformation depuis quelques années s’effectue en adaptant le quartier aux piétons afin d’améliorer la commodité ainsi que la sécurité. Le paysage du quartier est ainsi modifié avec notamment plus de rues totalement piétonnes telles que Florida mais également Lavalle.

À voir/ à faire

La plaza de Mayo et la Casa Rosada

Casa Rosada – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

C’est le cœur symbolique de la ville. Lieu d’arrivée des colons, c’est à la Plaza de Mayo que fût déclaré l’indépendance de l’Argentine le 25 mai 1810. C’est aussi là qu’a été installé le Cabildo, siège du premier gouvernement national.

La Casa Rosada tient son nom de la couleur rose des murs du bâtiment ! Cela provient du fait qu’en 1868 les Fédéralistes (rouge) et les Unitaristes (bleu pâle) en forte opposition, sont parvenus à un consensus en mélangeant les couleurs des deux partis. Ce joli palais de style italien est le siège du gouvernement. Tous les heures, chaque samedi de 16h à 18h et chaque dimanche de 11h à 18h, vous pouvez assister à la relève de la garde. Si vous avez le temps faites également une halte au musée attenant. Pensez également à prendre votre passeport !

Un musée mérite aussi une visite. Situé à 2 pas de la Casa Rosada, le musée bicentenaire retrace l’histoire politique du pays de 1810 jusqu’à la présidence de Nestor Kirchner. La cathédrale metropolitana mérite aussi le coup d’oeil : c’est la première cathédrale de Buenos Aires !

Où ? Casa Rosada, Balcarce 50, Buenos Aires

Quand ? Visites guidées de 10h à 18h . Inscription au préalable : ici

L’obélisque

Obélisco – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

L’obélisque fête ses 81 ans ! Cet édifice fut construit en 1936 par l’architecte Alberto Prebisch, un des principaux architectes du modernisme argentin et aussi auteur du Teatro Gran Rex, calle Corrientes. Il est l’emblème de la ville comme le pourraient être La Tour Eiffel à Paris ou encore la Statue de la Liberté à New York. Ne ratez pas votre photo devant les lettres de Buenos Aires sur la plaza de la República avec en fond la belle obélisque !

Où ? Av. 9 de Julio, Buenos Aires

Les Galerías Pacífico

Las Galerías Pacífico – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Ce centre commercial et culturel a été construit à la fin du XIX ème siècle sur le modèle français et accueille les passants sous une splendide coupole ornée de fresques. Ce shopping mall, un des plus réussis d’Argentine, a été déclaré Monument historique national notamment pour son architecture impressionnante ! 5 peintres muralistes ont réalisé cette oeuvre sur la coupole, avec une grande quantité de situations, allégories et messages universels ! C’est donc l’occasion de faire votre shopping dans un lieu étonnant !

Où ? Av. Córdoba 550, Buenos Aires

Quand ? Du lundi au dimanche de 10h à 21h

Galerie Guemes

Mirador Guemes – Source : Candice Barkatz –

Afin d’obtenir une jolie vue de la ville de Buenos Aires et ainsi vous faire une idée du Micro-centro : voici un joli mirador ! Montez au 14 ème étage et admirez la vue sur les plus beaux édifices du quartiers !

Où ? Florida 165, Buenos Aires

Quand ? Du lundi au vendredi de 9h20 à 12h et de 15h à 17h40

Le Teatro Colón

Teatro Colón : Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Lors de sa construction, il avait pour but premier de célébrer le centenaire de l’indépendance de l’Argentine. Propriété de la ville de Buenos Aires et Monument Historique National depuis 1989, il s’agit là tout simplement de l’un des plus grands théâtres du monde, reconnu notamment pour son acoustique presque parfaite ! Ce théâtre est aussi une merveille architecturale : un parfait mélange entre les styles Baroque et Renaissance. Le plus : assister à une pièce d’opéra ! Pour connaître la programmation du Théâtre : voir ici !

Où ? Cerrito 628, Buenos Aires

Quand ? Visites guidées tous les jours de 9h à 17h

Et puis ne manquez pas: la visite du Congrès et de son imposante coupole, la Farmacia la Estrella (la plus ancienne de la ville, entre Defensa et Adolfo), la Librería de Avila (Alsina 500), la avenida 9 de Julio (large de 125 mètres !), l’Avenue Corrientes plus connue sous le nom de Broadway argentin, la rue Florida et ses nombreuses boutiques et pleins d’autres merveilles !

Où manger à Micro-centro ?

Café Tortoni

Chocolate con churros – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Le café Tortoni est le plus vieux de la ville, opérant depuis 1858 nommé ainsi par un Français tombé amoureux de l’avenue Tortoni située en Italie en 1858 ! Multi-fonctionnel, voici le café porteño typique qui a su garder son charme de la Belle Epoque ! Une salle de billards, une salle où déguster un bon café serré, une salle où dîner et une autre où de réputés shows de tango ont lieu. Bref, un arrêt obligatoire ! On recommande leur chocolat chaud ou encore une petite douceur telle que la tarte au citron ou les churros : c’est l’endroit parfait pour faire une petite pause !

Où ? Av. de Mayo 825, Buenos Aires

Quand ? Du Lundi au Samedi de 8h à 3h30 et le dimanche de 8h à 1h

Une des meilleures pizzeria : Pizzeria Güerrín

Ouverte depuis 1932, cette pizzeria possède un seul local et ne possède pas de succursales ! Ainsi vous pourrez apprécier une authentique pizza, une des meilleures de la ville. Choisissez parmi les 70 pizzas de la carte allant des basiques jusqu’aux spécialités de la maison : vous trouverez votre bonheur !

Où ? Av. Corrientes 1368, Buenos Aires

Quand ? Tous les jours de De 10h à 2h

Un restaurant français : Frenchie

L’idée du chef Jérôme Mathe et de sa femme Xexa Ipanema Luz pour leur restaurant Frenchie est de proposer des déjeuners typiquement français. Des quiches lorraines au clafoutis en passant par un croque monsieur : vous ne serez pas déçus de la fraîcheur et de la qualité des produits !

Où ? San Martín 687 Buenos Aires

Quand ? Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Un pièce de viande : Parilla Peña

Parilla – Source : Wikipedia

La viande argentine est exceptionnelle ! Venez découvrir cette parilla et choisissez parmi les nombreuses propositions comme par exemple le bife de chorizo, bife de lomo ou encore le fameux ojo de bife.

Où ? Rodríguez Pena 682, Buenos Aires

Quand ? Du lundi au samedi de 12h à 16h et de 20h à minuit

Manger une glace : Cadore

Envie d’un dessert frais et artisanal ? Venez chez Cadore manger une glace élaborée avec des ingrédients naturels et recettes familiales de la région du nord de l’Italie : Cadore ! Cette enseigne est l’une des meilleures du pays !

Où ? Av. Corrientes 1695, Buenos Aires

Quand ? Tous les jours de 12h30 à 00.30

