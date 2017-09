Ce n’est en effet pas le premier lieu auquel on pense quand on parle de l’Argentine. Et pourtant, les amoureux de la nature seront vites émerveillés par les réserves de Telteca et ses alentours. Une superficie de plus de 20000 hectares, des kilomètres de collines de sables, de montagnes, de déserts et bien sûr de fôrets (l’espace forestier le plus important de la province de Mendoza). De même cette région bénéficie d’une faune et une flore unique. A découvrir!

Des paysages à couper le souffle

Comment ne pas parler des réserves de Telteca sans parler du caroubier? Originaire des régions méditerranéennes, cet arbre est indispensable à l’équilibre de la faune et la flore de cette zone. En effet, sa protection garantit la conservation d’un grand nombre d’espèces végétales et animales de la région dont certaines sont menacées.

Malgré l’aridité de la région, la région dispose d’un très important éclectisme au niveau biologique. En effet, vous pourrez facilement voir un grand nombre de rongeurs, de pumas, de chats sauvages, des renards mais aussi et surtout de nombreux oiseaux au plus grand plaisir des ornithologues.

Mais Telteca, c’est aussi et surtout un paysage dominé par d’innombrables dunes parmi lesquelles on retrouve les Altos Limpios, des dunes ‘en mouvement’ qui rendent au paysage une beauté extrême.

Les dunes de Telteca – Wikipedia

Des activités diverses et variées

Il faut savoir que la région de Mendoza regorge d’activités différentes pour les touristes. Si la route des vins est l’attraction principale de la région, il existe toutefois bien d’autres activités à faire. Tout d’abord sa capitale, Mendoza est la ville la plus importante de la partie Ouest du pays. Ses édifices culturels, ses espaces verts très bien conservés comme le parc général Saint Martin ou bien encore de très nombreux restaurants, cinémas ou encore des galeries d’arts.

Les paysages aux abords de Mendoza – Argentina Travel Blog

De même, il est donc possible de faire également du tourisme écologique. du thermalisme, des randonnées dans les Andes, de la pêche, du rafting, du parapente, du VTT, ou encore de nombreux safaris.

En bref, malgré une zone géographique soumise à d’importantes variations climatiques (on peut attendre des -10 degrés en hiver et des 40 degrés en été), cette région possède une richesse naturelle extraordinaire. Par conséquent, cette région fera à la fois le bonheur des amoureux de la nature mais également des férus d’activités exotiques. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un très bon voyage.

