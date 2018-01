30C’est une évidence, l’Argentine est définitivement un pays sportif. Si, incontestablement, le football est le sport numéro 1, il y a toutefois un grand nombre d’autres sports auxquels les argentins sont attirés comme la formule 1, le basket, le polo, le volley-ball, le rugby ou encore le tennis. Et c’est de ce dernier sport dont nous allons vous parler. Il est d’ailleurs d’autant plus temps d’en parler que dans quelques jours va se tenir le tournoi annuel de l’Open d’Argentine regroupant quelques grands joueurs de tennis internationaux. Donc, réservez dès à présent votre semaine du 10 au 18 février si vous souhaitez voir de belles affiches de tennis.

Open argentina – Tenis Zone

L’Argentine dans l’histoire du tennis ?

Il est évident que l’Argentine n’est pas la nation principale du tennis mais vous serez vraiment surpris d’apprendre que l’Argentine a beaucoup pesé dans l’histoire du tennis et continue encore de nos jours à avoir une certaine renommée. En effet historiquement, plusieurs joueurs célèbres se sont illustrés au plus grand niveau. Le plus célèbre d’entre eux est sans aucun doute Guillermo Vilas qui dispose même d’une statue à son effigie au Paseo de la Gloria (Puerto Madero).

Au cours de sa carrière, il remporta pas moins de 62 titres (en simple et en double), ce qui en fait le joueur le plus titré d’Amérique du Sud de l’histoire et le neuvième au monde. Parmi ces titres, il gagna 4 tournois du grand chelem. Il s’agit également d’un homme possédant un grand nombre de records internationaux.

Il détient par exemple le record du plus grand nombre de victoires d’un même tournoi ATP 250 (8 fois celui de Buenos Aires), celui qui a compté le plus de victoires en une année (134 victoires) ou encore celui qui a compté le plus grand nombre de victoires d’affilé sur terres battues (47). Ces records ont été réalisés au cours de cette incroyable année 1977. Cette année-là, il remporte 2 tournois du grand chelem (Roland Garros et l’US Open). En bref, probablement un des sportifs les plus emblématiques de l’histoire du sport argentin.

Mais aussi…

Dans les autres figures argentines de tennis on peut citer également Ricardo Davin qui est le plus jeune joueur de l’histoire a avoir remporté un tournoi d’un circuit ATP. Ce fut celui de Buenos Aires en 1985. Il avait seulement 15 ans et un mois. Depuis, ce joueur est devenu le coach de deux icônes du tennis argentin. Le premier, Gastón Gaudio qui a remporté Roland Garros en 2004 contre son compatriote argentin Guillermo Corias (une autre icône du tennis mondial entre 2003 et 2006) et le deuxième Juan Martin del Potro vainqueur de l’US Open en 2009 après avoir sorti Federer et Nadal (seul Djokovic a déjà réalisé cet exploit) et de la coupe Davis en 2016. A ce jour, seuls Del Potro, Gaudio et Vilas ont remporté un tournoi du grand chelem en Argentine.

En tennis féminin, Gabriela Sabatini est incontestablement la plus connue après avoir remporté 3 tournois du grand chelem dans les années 1990. De même, Paolo Suarez fait figure également d’icône du tennis argentin après avoir remporté pas moins de 48 titres en doubles. Elle est considérée d’ailleurs comme une des meilleurs joueuses de l’histoire du tennis féminin en double.

Juan Martin Del Potro – Wikimédia Commons

L’Argentina Open (ou l’Open de tennis d’Argentine) !

Crée en 1968 à Buenos Aires et ayant lieu chaque année depuis 2001, il s’agit d’un tournoi important de tennis. Pour vous donner un ordre d’idée sur la hiérarchie des tournois au tennis, on a tout d’abord les 4 tournois du grand chelem (US Open, Open d’Australie, Wimbledon et Roland Garros) qui sont considérés comme les plus prestigieux au monde. Ensuite vient le Master de Londres qui regroupe les 8 meilleurs joueurs au monde. Juste après on trouve 9 Masters 1000, 13 ATP 500 et ensuite 40 ATP 250. Le tournoi de Buenos Aires est dans cette dernière catégorie. On retrouve également une dernière catégorie pour les professionnels appelés Futures. Il s’agit de la catégorie professionnelle la moins prestigieuse.

Cette année ce tournoi qui fait donc partie de la catégorie ATP 250 aura lieu du 10 au 18 février. On retrouvera quelques importantes figures du tennis international. Le plus célèbre est l’autrichien Dominic Thiem (vainqueur de l’édition 2016), numéro 5 mondial et tête de série pour ce tournoi. Nous avons aussi un autre tennisman qui participera à ce tournoi parmi les 10 premiers mondiaux. Il s’agit du croate Mario Cilic. A cela s’ajoute également les espagnols Busta et Ramos, l’argentin Schwartzman (numéro 26 mondial) et un seul et unique français, Gaël Monfils (numéro 46 mondial).

Le terrain est de la terre battue et le vainqueur de la dernière édition fut l’Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Si les prétendants à ce titre sont connus, le calendrier des matchs, lui n’est pas encore dévoilé mais nous vous invitions à cliquer ici pour en savoir plus. Ainsi, serez-vous présent à ce tournoi ayant lieu à Palermo pour soutenir vos joueurs préférés ? Moi oui !

