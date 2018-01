Même si ce n’est pas à proprement parler un Parc mais une Réserve écologique , cela n’en reste pas moins un très agréable lieu où se promener ! Et il y a de quoi faire dans cette Réserve écologique ! En effet il ferait plus de 360 hectares ! Autrement dit vous découvrirez toujours un nouveau lieu très sympathique où se reposer dans ce véritable labyrinthe à quelques centaines de mètres du quartier d’affaire de Buenos Aires ! Attention aux horaires, il ferme généralement très tôt .

Parque Lezama à San Telmo

On vous l’accorde ce n’est pas le meilleur des parcs où se promener étant donné sa localisation géographique et sa petite taille. Néanmoins il fait partie des parcs historiques de la ville puisque ce serait à l’endroit actuel de ce parc qu’aurait été posée la première pierre de la ville en 1536 ! Aujourd’hui, il est situé à la frontière entre les quartiers de San Telmo et la Boca, se distingue par son calme, ses cafés qui encerclent la place et ses musées comme le célèbre Musée Historique National.