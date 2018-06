Si pour vous Mendoza n’est pas synonyme que de vins et de gastronomie argentines, alors cet article est fait pour vous! Argentine-Info vous propose en effet de découvrir la région d’une autre manière, ce qui ne vous empêche bien évidemment pas de satisfaire vos papilles entre deux visites de ces magnifiques sites protégés que nous vous présentons aujourd’hui. En effet l’équipe de Argentine-info vous a préparé une sélection de 8 sites naturels protégés dans la province de Mendoza. Plus précisément dans la région du Cuyo, dans le fameux Ouest Argentin.

Réserve Laguna de Llancanelo – Wikimédia

1) Réserve d’animaux Laguna de Llancanelo

La réserve de La Laguna de Llancanelo se situe dans le sud de la province de Mendoza. Plus précisément à 470 kilomètres de Mendoza et à 65 kilomètres à l’est de la ville de Malargüe. Cette magnifique réserve naturelle couvre plus de 60 000 hectares couvrant la sublime lagune qui donne son nom à la réserve et donne cette impression de miroir géant. De plus cette réserve démarque grâce à sa faune exceptionnelle. En effet la réserve possède une grande diversité d’oiseaux aquatiques. L’oiseau emblématique de ce parc est le flamant rose. Il y a également une grande biodiversité d’espèces de mammifères et d’espèces végétales. Un lieu paradisiaque qui peut être visité toute l’année. Si vous voyagez en essayant de respecter l’environnement, c’est l’endroit parfait pour faire de l’écotourisme. Vous aurez aussi la possibilité de faire des safaris photographiques uniques et d’observer des oiseaux.

2) Réserve Puente del Inca

Le fameux monument naturel de Puente del Inca est une zone naturelle protégée. Il se situe dans la province de Mendoza, près de la ville portant le même nom. Ce lieu d’une beauté mystique, se situe à 2700 mètres d’altitude. Ce monument est la conséquence d’une formation rocheuse qui forme un pont naturel qui surplombe la rivière Las Cuevas. Le Puente del Inca recouvre les ruines d’anciens bains thermaux. Il fait désormais partie des sites touristiques exceptionnels en Argentine. De plus il est considéré comme une aire naturelle protégée provinciale. Cet étrange pont mesure environ 48 mètres de long, 28 mètres de large et plus de 8 mètres d’épaisseur. Il est juste impressionnant, de plus il est suspendu à plus de 27 mètres au dessus de la rivière. A savoir, lorsque vous traverserez ce sublime pont rempli d’une riche histoire sachez que ce pont était utilisé par les incas lors de la conquête des Espagnols.

3 ) Parc provincial Aconcagua

Le Parc Provincial de l’Aconcagua est situé dans le nord-ouest de la province de Mendoza, il se trouve à 165 km de la ville de Mendoza, et 75 km de Uspallata , par la RN 7. Dans ce parc trône le magnifique Cerro Aconcagua, 69 60,8 m! Cette montagne recouverte de neige artificielle, est très connue puisqu’elle est le point culminant de la cordière des Andes et le plus haut sommet du continent Américain!! Il est surnommé : Le toit des Amériques ou Le Colosse de l’Amérique. De plus ce parc de renommée internationale est par ailleurs reconnu pour la beauté de ses glaciers, ses réserves d’eau douce et enfin les restes archéologiques présents sur le site. Pour ce qui est de la faune et de la flore, le parc regroupe plus de 60 espèces d’animaux en particulier des oiseaux qui sont incroyables! Pour la flore, dû aux conditions climatiques plutôt désertiques, vous y trouverez des cactus, des broussailles et quelques fleurs en particulier au printemps et en été !

4) Réserve Payunia

La réserve la Payunia également appelée Payùn ou Payén se situe au sud de la province de Mendoza. Plus précisément dans le département de Malargüe, qui fait partie de la Patagonie Mendocinienne. Cette réserve est l’une des zones protégées d’Argentine. Elle a été déclarée aire protégée en 1988. La réserve couvre plus de 450 000 hectares de terrain. Cette immense réserve constitue une des plus importantes aires volcaniques de la planète, avec plus de 800 cratères. Tous uniques, ayant des tailles plus ou moins grandes, des formes différentes mais aussi des âges différents. Le volcan le plus important est Payún Matrú. Lors de votre visite vous parcourrez et découvrirez des paysages étonnants. En effet le paysage est recouvert de couches de laves ou de rejets volcaniques, répartis sur le sol ce qui donne l’impression de se trouver sur une autre planète. Vous êtes passionné de géologie ? Alors vous êtes au bon endroit ! Découvrez ce parc géologique aux multiples volcans.

Réserve Payunia – Flickr

5) Réserve Castillos de Pincheira

La réserve naturelle Castillos de Pincheira se situe dans le département de Malargüe. Plus précisément à 28 kilomètres du chef-lieu du département. Cette réserve est une zone naturelle protégée recouvrant plus de 650 hectares de terre. Cependant ne cherchez pas un château de style moyenâgeux, vous n’en trouverez pas ! En revanche, vous pourrez apercevoir avec un peu d’imagination cette formation rocheuse à la forme d’un château. Effectivement ce monument naturel a été sculpté par des actions érosives, principalement grâce aux glaciers. Ce nom lui a été donné dû à sa forte ressemblance à un gigantesque château, avec ses tours entourées de cônes de matériaux sédimentaires, aux pieds desquels coule la rivière Malargüe et à quelques mètres d’un ruisseau cristallin. Fait de sédiments d’origine volcanique, ce petit château est un lieu de vie idéale pour la faune et la flore locales.

6) Réserve Ñacuñán

La réserve de Ñacuñán se situe dans la province de Mendoza, plus précisément à 180 kilomètres au sud de la ville de Mendoza dans le département de Santa Rosa. La réserve a été déclarée internationalement réserve de la biosphère en 1986. De plus la réserve protégée recouvre plus de 12.600 hectares de forêts. Elle abrite presque autant d’espèces animales que végétales. Elle constitue donc un terrain d’études idéal pour de nombreux scientifiques qui peuvent profiter des stations biologiques et météorologiques qu’abrite le site. A savoir l’objectif principal de la création de la Réserve Ñacuñán était la protection des différents écosystèmes qui sont les forêts plus précisément les caroubiers, ainsi que la faune et la flore du lieu.

7) Parc provincial du volcan Tupungato

Le parc provincial du Tupungato est un immense territoire d’environ 150 000 hectares protégés. Situé à 110 km de Mendoza, dans les départements de Tupungato de la Valle de Uco et de Luján de Cuyo, le parc abrite le sommet le plus haut de la Cordillère Centrale : le volcan Tupungato, avec ses 6 820 m d’altitude. Un parc à ne pas manquer pour tous les amoureux de la nature et des excursions au milieu de la montagne. Sa flore s’apparente à celle que l’on rencontre dans le parc provincial de l’Aconcagua. On y admire notamment les arbres leñosos (yaretas) caractéristiques de ce type d’écosystème et reconnus comme les plus grands du monde. De plus le parc est le lieu idéal pour tous les amoureux de trekking et d’escalade. En effet, de nombreuses excursions sont possibles et pour tous les niveaux.

8) Réserve Laguna del Diamante

La Laguna del Diamante, littéralement la lagune de diamant, est un lac situé à l’ouest de la province de Mendoza, dans les hautes Andes et à proximité de la frontière chilienne. Plus précisément dans le département de San Carlos de la province de Mendoza. C’est dans une antique chaîne de volcans à 3 250 mètres d’altitude que vous pourrez admirer cette petite merveille ! Avis à tous les passionnés de nature et de trekking, cet endroit est fait pour vous ! Ce site des Andes Centrales, vous donnera la possibilité de voir le fameux volcan Maipú, ainsi qu’une belle lagune, principal réservoir d’eau douce de la province. De plus ce parc possède une riche faune, vous pourrez avoir l’opportunité d’observer de nombreuses races d’oiseaux, de mammifères ainsi que des reptiles.

