Le Nord-Ouest argentin est une destination phare de l’Argentine ! Entre ses montagnes arides et multicolores, ses plaines couvertes de cactus, ses déserts de terre rouge ou ses formations rocheuses uniques, le Nord-Ouest argentin n’a pas fini de vous surprendre. Situé entre les frontières du Chili, de la Bolivie et du Paraguay, découvrez cette immense région qui en vaut le détour ! L’agence Equinoxe vous propose une escapade à ne pas manquer dans le Nord-Ouest de l’Argentine !

Jour 1 : Arrivée à Salta La Linda

Découvrez la ville de Salta La Linda, située dans la province de Salta. Cette magnifique ville du Nord-Ouest argentin saura vous impressionner par son patrimoine historique et culturel. Son style colonial révélera de nombreuses places et rues où il est agréable de se promener. Entre autres, la place Nueve de Julio, le Cabildo, l’Eglise San Francisco et le couvent San Bernado sont des endroits à ne pas louper. Laissez-vous donc bercer par le charme de cette ville et la simplicité de ses habitants.

Jour 2 : Parc National Los Cardones

Le voyage continue en poursuivant votre route de Salta jusqu’à Cachi. Alors ouvrez bien grand les yeux, car ce voyage entre les 2 villes risque d’être inoubliable ! Vous passerez par la Quebrada de los Laureles qui est un véritable paradis naturel pour ensuite arriver à la fameuse Cuesta del Obispo. Une escapade au dessus des nuages qui révélera une vue impressionnante sur la Vallée Encantado. Vous poursuivrez ensuite par la Recta de Tin-Tin, une ligne droite de 11 km en plein cœur du Parc National Los Cardones : l’occasion de découvrir ces incroyables cactus qui dominent le Parc.

La journée se termine par l’arrivée dans le village de Cachi. Ce joli village de montagnes, situé à 2280 mètres d’altitude saura vous séduire par son charme. L’endroit idéal pour se reposer et profiter de l’air frais ! Village connu pour son atmosphère qui serait le plus pure du monde, baladez vous dans ses rues entourées de maisons entièrement blanches.

Jour 3 : Quebrada de las flechas

On reprend la route, cette fois-ci direction Cafayate ! C’est sur la fameuse route 40 que votre chemin se poursuit. Vous allez être émerveillé par les paysages lunaires et désertiques des vallées Calchaquies. En chemin, découvrez Seclantás et Molinos, des petits villages typiques de la région. Le saviez-vous ? Molinos est un village construit en plein cœur d’une oasis.

Gardez les yeux bien ouvert ! Sur la route, vous pourrez observer la Quebrada de las Flechas, des formations rocheuses impressionnantes ! Vous serez émerveillé par ces immenses pointes de flèches sorties de terres.

Cette journée s’achève à Cafayate, ville entourées de beaux vignobles.

Jour 4 : Quebrada de las conchas

Ne repartez pas de la région de Cafayate sans avoir goûté un de ses délicieux vins ! Cet endroit est l’occasion idéale pour visiter les bodegas ainsi que les vignobles de la région. Reconnu pour ses vins, au niveau international, profitez-en pour goûter le savoureux « Torrontés » : un vin blanc fruité typique de la région.

Après avoir découvert la « route des vins », le voyage continue direction la Quebrada de las Conchas. C’est sur la mythique route 68 que vous allez découvrir l’un des sites les plus impressionnants du Nord-Ouest argentin. Le canyon multicolore aux formations rocheuses surréalistes vous laissera bouche bée ! En effet, la Quebrada de las Conchas est connu pour ses sculptures rocheuses naturelles qui sont chacune bien définies. Ainsi, vous aurez entre autres l’occasion de découvrir le crapaud, l’amphithéâtre ou bien la gorge du diable.

Après cette journée riche en émotion, vous voila de retour à Salta.

Jour 5: Salinas Grandes et Montagne aux Sept Couleurs

Aujourd’hui, vous partez en direction de Jujuy et c’est un merveilleux périple qui vous attend ! Depuis Salta, vous prendrez la direction de Tastil pour ensuite vous rendre à San Antonio de los Cobres. Vous pourrez alors découvrir les fameuses ruines Tastil ! Votre chemin continue ensuite vers la route 40 direction les Salinas Grandes. C’est l’une des curiosités naturelles les plus impressionnantes de la région ! Il s’agit d’une vaste étendu de marais salants : un paysage à couper le souffle !

Puis, vous vous rendrez au village de Purmamarca en passant par la Cuesta de Lipán, une route construite en parfaite harmonie avec la nature ! Ouvrez bien les yeux car il sera peut être possible d’observer des condors, ces grands oiseaux majestueux. Après être arrivé au village de Purmamarca, ce sont les fabuleuses montagnes aux 7 couleurs qui vous attendent. Cette journée s’achève sur une nuit reposante à Purmamarca.

Jour 6: Quebrada de Humahuaca

Mais, le voyage n’est pas fini ! Partez à la découverte de la Quebrada de Humahuaca déclarée Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Sur la route, vous aurez l’occasion de découvrir les montagnes les plus colorées de la région, un paysage typiquement andin. Vous aurez l’impression d’être en Bolivie ou au Pérou !

Ensuite, c’est une découverte de la culture inca qui vous attend ! Vous vous rendrez au village de Tilcara et découvrirez les ruines Pucara. Vous serez émerveillé par la vue impressionnante sur la vallée ! Puis, votre voyage continuera vers Huacalera.

Mais ce n’est pas fini ! Vous passerez ensuite par le Tropique du Capricorne avant de rejoindre le village de Humahuaca, marqué pas son fort caractère indien. Entre temps, vous serez passé par Uquia, un petit village dans lequel vous aurez l’occasion de découvrir son église : un vestige du temps de la colonisation.

Jour 7 : Départ de Salta

Après avoir dormi à Salta, c’est avec la tête remplies de souvenirs qu’il est temps de reprendre l’avion.

