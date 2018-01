San Juan, c’est une petite ville d’environ 500 000 habitants au beau milieu d’un désert. Principalement connue pour ses vignes, ses paysages variés ou encore son incroyable festival fin février en l’honneur du soleil, San Juan saura vous charmer. C’est aussi un point de départ stratégique pour des excursions vers les célèbres Parc de Talampaya et d’Ischigualasto. De même, il s’agit d’un passage stratégique puisque la ville se trouve au pied de Andes, à moins de 200 kilomètres de Mendoza (route 40), à 300 kilomètres de San Luis, la ville bling bling de l’Argentine ou bien encore à environ 600 kilomètres de Córdoba, la deuxième plus grande ville du pays. Donc pourquoi pas passer une nuit ou deux à San Juan et prendre la route le lendemain vers une autre destination ? Pour vous aider, nous vous avons retenu 2 hôtels qui sauront retenir votre attention !

Paysage typique à San Juan – IHA

San Agustin de la Valle Fertil

Attention, ce logement se situe à Villa San Agustín. Il s’agit bel et bien de la Province de San Juan mais l’hôtel se trouve à environ 200 kilomètres de la ville de San Juan. Ceci étant il dispose d’une position géographique vraiment intéressante. On vous explique pourquoi ! En effet, si vous venez de Córdoba et que vous souhaitez prendre la route direction San Juan, Villa San Agustín ne représentera pas un énorme détour. Ainsi vous pourrez tranquillement dormir pour faire une pause dans votre trajet, et ensuite partir le lendemain en direction de Mendoza et faire une pause dans la ville de San Juan qui sera environ a mi parcours de votre trajet.

De même le cadre qu’offre cet hôtel est tout simplement exceptionnel. En effet vous dormirez au bord d’un lac et dans des chambres vraiment calmes et confortables. En plus, l’hôtel n’est situé qu’à quelques kilomètres des fameux Parcs Nationaux Talampaya et d’Ischigualasto !

Parc Talampaya – Wikimédia Commons

Hotel Rústico Cerro Del Valle

Hotel rustique (comme son nom l’indique) dans la vallée Fértil, il vous fera vivre des nuits inoubliables. Outre sa dimension traditionnelle avec ses logements de briques rouges, une des principales qualités qu’offre l’hôtel est son emplacement. En effet, situé à un pâté de maison de la gare routière, il est également à proximité du centre ville. De plus tout comme l’hôtel mentionné en premier, l’Hotel Rústico se trouve à quelques kilomètres des parcs nationaux. Enfin cet hôtel dispose de toutes les prestations qu’on attend d’un grand hôtel (piscine, petits-déjeuners de qualité, lits doubles…).

Alcazar Hôtel

C’est un tout autre hôtel que nous vous proposons ici. En effet l’Hôtel Alcazar est situé en plein cœur du centre ville, à seulement 200 mètres de la place 25 de Mayo et à 400 mètres de la maison natale de Sarmiento. Autrement dit vous pourrez très facilement visiter la ville à pied depuis l’hôtel. L’Alcazar dispose de très nombreux services comme une piscine, un spa, un restaurant, un gymnase ou encore un minibar. Vous serez aussi surpris d’apprendre que l’hôtel dispose aussi d’une cuisine de très grande qualité. En effet, le petit-déjeuner est un petit-déjeuner type américain et le restaurant prépare de la cuisine internationale. En bref, il s’agit d’un très bon choix si votre objectif est de visiter la ville, dormir dans une belle chambre, prendre du bon temps et profiter d’un repas très agréable.

Finca la media luna

Cet hôtel a la particularité de se situer à 10 kilomètres de San Agustin del Valle Fertil. La force de cet hôtel réside dans le fait que vous serez en plein calme, à la campagne. Ainsi vous pourrez profiter de votre balcon qui dispose d’une superbe vue sur la vallée. Autrement l’hôtel dispose d’une piscine et d’un repas créole. Enfin vous pourrez aussi profiter d’activités sur place comme l’équitation, la randonnée et la dégustation de maté !

