Eglise de Salta : Equinoxe – Santa Mollicone

LES HÔTELS DE CATÉGORIE ACCESSIBLE

HÔTEL BLOOMERS

Cet établissement de charme à l’architecture coloniale est situé au centre ville et propose 5 chambres doubles de grand confort ainsi que 2 suites juniors. De plus, ce typique hôtel dispose d’une piscine ainsi qu’un jacuzzi pour votre plus grand confort. Mais également une galerie, un jardin, un patio, et un rooftop offrant une vue unique sur la ville . Les hôtes, Roxane et Tony, vous promettent un séjour chaleureux et convivial dans leur propriété aux couleurs de l’Amérique Latine.

HÔTEL CONVENTO

A quelques minutes de la Plaza 9 de Julio,vous trouverez l’un des hôtels les plus typiques de la ville. En effet cet hôtel est situé dans un ancien couvent, il possède différentes gammes de chambres pour tous les budgets et tous les goûts. Il est en outre équipé d’une piscine, d’une salle de gym, d’une douche écossaise, d’une salle de massage ou encore d’un salon de thé. On vous recommande d’ailleurs ses pâtisseries maison ! Vous serez séduits par le style colonial de cet établissement et son agréable patio.

HÔTEL VILLA VICUÑA

Cet hôtel boutique de charme est situé en plein cœur du centre de Salta, à quelques pâtés de maisons de la gare routière. Cet atypique hôtel propose 12 chambres décorées avec soin dans un style européen. Certaines d’entre elles profitent d’un balcon donnant sur le jardin privé de l’hôtel. De plus l’hôtel est équipé d’une piscine pour vous relaxer et vous rafraîchir lors de votre séjour. Le plus de cet endroit, un délicieux petit déjeuner servi tous les matins.

Paseo de l’hôtel Villa Vicuña : Villa Vicuña

LES HÔTELS DE CATÉGORIE CONFORT

HÔTEL ALMERIA

L’hôtel Almería est un hôtel de très bon standing, élégant et confortable, au charme colonial. Il est situé à quelques rues seulement de la place centrale de la ville. Il dispose de 66 chambres spacieuses et des installations modernes et de qualité qui contrastent avec le côté andalou et traditionnel du Nord. Tout sera à votre disposition pour votre confort et pour vous détendre. En effet, l’hôtel dispose d’une piscine et d’un spa. L’attention personnalisée des clients et l’hospitalité du personnel garantissent un agréable séjour.

HÔTEL BALCON DE LA PLAZA

Situé en plein cœur du centre ville de Salta, l’Hotel Boutique Balcón de la Plaza est une maison de type colonial construite en 1896. De plus il faut savoir que cet hôtel fait partie du patrimoine historique et culturel de la province de Salta. Il est composé de 10 charmantes chambres dans un style champêtre équipées de manière à ce que votre séjour soit le plus confortable possible. Tous les matins vous aurez la chance de déguster un savoureux petit déjeuner.

HÔTEL SOLAR DE LA PLAZA

Découvrez l’hôtel boutique Solar de la Plaza qui est une demeure de caractère néo colonial des années 1950. Les différentes chambres de l’hôtel sont décorées avec gout et possèdent toutes les installations nécessaires à votre confort. Si vous le souhaitez lors de votre séjour vous pourrez profiter de la piscine extérieure située sur le toit du bâtiment ou bien d’une séance de sport dans la salle de remise en forme. L’établissement est également équipé d’une salle pour votre de bien-être, dont un solarium, un sauna et un service de massages.

Piscine de l’hôtel Solar de la plaza : Solar de la plaza

LES HÔTELS DE CATÉGORIE PRESTIGE

HÔTEL LEGADO MITICO

Legado Mitico, tout comme son homologue de Buenos Aires, est un hôtel original, raffiné et élégant, situé à quelques mètres du centre touristique de Salta. Cette ancienne maison de famille bourgeoise a été entièrement rénovée pour se dédier à l’hôtellerie. Elle a cependant su conserver les traces des cultures qui ont marqué son histoire : les indiens, les créoles et les immigrés européens. Cet hôtel unit l’histoire à la modernité et à l’excellence des services offerts. Une petite structure qui offre 11 chambres chaleureuses et très spacieuses décorées de manière exclusive rappelant les personnages célèbres de l’histoire de la région.

HÔTEL BOUTIQUE KKALA

Le Kkala est un hôtel boutique qui se situe dans le quartier résidentiel de Tres Cerritos. La décoration de l’hôtel faite de pierres, de bois, de tissus de lin et de velours représente les quelques éléments typiques du Nord Argentin, et en fait un lieu authentique. Ce lieu est parfait pour les personnes à la recherche de calme et de sérénité. En effet à l’intérieur, on retrouve une salle de lecture dotée d’une imposante cheminée, tandis qu’à l’extérieur, on découvre un ravissant jardin au bord de la piscine.

