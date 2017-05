Amis lecteurs du blog Argentine-Info, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer ! Après plusieurs années de communion avec notre blog Argentine-Info, nous avons décidé de voir les choses en grand et de le faire évoluer pour vous. Les articles mettront peut-être un peu de temps à se transférer mais normalement, d’ici mercredi prochain, vous aurez la chance de lire vos articles sur la toute nouvelle plateforme !

Un tout nouveau design

Grâce à ce nouveau blog, vous pourrez naviguer en toute tranquillité et avoir un accès plus simple aux articles. Cette nouvelle plateforme plus belle, plus accueillante et avec un tout nouveau design vous permettra de découvrir de nouveaux articles et de nouvelles photos en toute simplicité. Aussi, grand changement pour tous les adeptes du portable, vous pourrez lire vos articles depuis votre smartphone grâce à la nouvelle version mobile! Enfin !

Accès au blog depuis votre smartphone! – Flickr

Et toujours autant d’infos!

Pour les plus traditionnels, ne vous en faites pas ! Vous aurez toujours accès aux articles, aux circuits et à toutes les informations dont vous avez besoin ! Dans le but de toujours vous offrir le meilleur, grâce à ce nouveau blog vous allez enfin pouvoir vous épanouir et profiter un maximum de nos articles.

Vous n’avez pas accès au site ? C’est normal ! Ce changement de blog se fera ce mardi, et vous aurez donc (si tout se passe bien) accès dès mercredi à la nouvelle plateforme ! Nous savons que nous allons vous manquer demain… Vous aussi ! C’est pour cela qu’on se retrouve dès mercredi pour de nouvelles aventures sur la nouvelle plateforme.