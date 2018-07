Ce n’est pas une légende mais bien un fait, les porteños aiment prendre soin d’eux. Ici à Buenos Aires, on aime regarder et être regardé. L´apparence, au cœur des préoccupations, fait donc de la mode un essentiel dans le quotidien des Argentins. Il n’est donc pas étonnant de voir tant de magasins dans cette ville. Baladez-vous le long de l’avenue Santa Fe et vous comprendrez ! À Buenos Aires, vous trouverez de tout pour faire votre shopping, du grand centre commercial à l’américaine à la feria beaucoup plus authentique et artisanale !

Mall à l’américaine – Crédit photo : Wikipedia

Les grands centres commerciaux

Vous êtes de visite 2-3 jours à Buenos Aires, plutôt en passage « coup de vent », vous avez quand même envie de vous organiser un après-midi shopping. Dans ce cas, on vous conseille de vous rendre dans une des grandes galeries commerciales de la capitale. Pas besoin de courir, ici on trouve un concentré de magasins de toutes les marques, nationales et internationales. L’avantage c’est que les centres commerciaux sont souvent placés près des sites touristiques, vous pourrez donc sans problème intégrer votre « pause shopping » dans le circuit de la journée.

Recoleta Mall

Situé en plein cœur du quartier de Recoleta, cet immense mall a ouvert ses portes en septembre 2011. En tout, il y a 81 magasins répartis sur 4 étages. D’ailleurs c’est l’un des plus grands centres commerciaux de la ville ! Mais le Recoleta Mall c’est aussi de nombreux restaurants, une offre gastronomique variée, un roof Garden au dernier étage… Bref, vous l’aurez compris, c’est un vrai mall à l’américaine.

Plus d’info ici

Où ? Vicente López 2050 – Recoleta

Quand ? tous les jours de 10h à 22h

Abasto shopping

Inauguré en 1998, l’Abasto vaut le détour juste par son architecture ! Encore plus grand que le Recoleta Mall, l’Abasto compte pas moins de 174 boutiques et restaurants et 12 salles de cinéma ! Petite curiosité à propos de l’Abasto : il renferme l’un des seuls Macdonald’s Kacher en dehors d’Israel ! Aussi, vous pourrez faire un tour au Museo de los Niños, un centre culturel où de nombreuses activités pour enfants vous seront proposées !

Plus d’info ici

Où ? Corrientes 3247 – Almagro

Quand ? Tous les jours de 10h à 22h

Galerias Pacifico

Ce magnifique centre commercial se situe dans la très populaire rue piétonne Calle Florida. Même si vous n’avez pas vraiment la nécessité d’acheter quelque chose ce centre vaut le détour juste pour son édifice. En effet le centre se situe dans un des monuments nationaux historiques de la ville. Ce bâtiment ne pourra que vous éblouir grâce à sa magnifique architecture, ses impressionnantes peintures murales et son plafond peint spectaculaire. Pour faire du shopping avec style, visitez Galerias Pacifico, le centre commercial le plus artistique dans le pays.

Plus d’info ici

Où ? Av. Córdoba 550 – Micro centro

Quand ? Tous les jours de 10h à 22h

Abasto – Crédit photo : Wikipedia

Alto Palermo

Depuis son inauguration en 1990, Alto Palermo s’est positionné comme un lieu de rencontre privilégié des femmes pour faire les boutiques. Situé dans le quartier branché de Palermo, Alto Palermo surprend ! En effet, de par son architecture moderne et audacieuse, c’est autant un endroit pour se balader que pour faire du shopping ! À l’intérieur, les boutiques sont nombreuses, et vous trouverez chaussure à votre pied. Car il offre les meilleurs marques, argentines ou internationales !

Plus d’info ici

Où ? Santa Fe 3253 – Palermo

Quand ? Tous les jours de 10h à 22h

Shopping en extérieur dans les rues de Buenos Aires

Outlets de Calle Aguirre

L’outlet de Calle Aguirre se situe dans le quartier de Villa Crespo non loin du fameux quartier de Palermo Soho. Cette zone commerçante de la Aguirre vous propose plusieurs magasins d’usines qui vous proposeront des prix très attractifs. De plus cette zone vous proposera de nombreuses marques internationales telles que Lacoste, Portsaid, Yves Saint-Laurent et Christian Lacroix, ainsi que les plus grandes marques locales. Même si le quartier de villa Crespo se trouve un peu loin du centre ne vous inquiétez pas la ligne B du métro vous déposera devant. Pour couronner le tout, ces points de vente ouverts tous les jours y compris les dimanches acceptent la carte de crédit, vous offriront une expérience de shopping plus agréable.

Où ? Calle Aguirre, Buenos Aires C1414ASP, Argentina

Quand ? Tous les jours de 10h à 22h

Outlets de Avenida Córdoba

Vous voulez repartir avec une pièce d’une marque argentine mais à un prix abordable. Alors rendez-vous le long de l’avenue Cordoba à l’intersection de la rue Lavalle. La partie outlet s’étend sur plus de dix cuadras (paté de maisons) jusqu’à la rue Uriarte. Les magasins sont situés près de Palermo Soho, donc vous pouvez faire du shopping et profitez d’une pause-café ou d’un dîner dans ce quartier branché.

Où ? Avenida Cordoba

Quand ? Tous les jours de 10h à 22h

Avenida Santa Fe

Si vous êtes déjà passé par l’avenue Santa Fe, vous avez surement remarqué le nombre impressionnant de magasin qui la compose. En effet c’est surement la plus grande zone commerciale de Buenos Aires. Plus de trois kilomètres de rue composés essentiellement de magasin de mode. Ici vous pourrez trouver tout ce dont vous avez besoin vêtements, des sacs à main, des chaussures, vêtements de sport et des accessoires pour tous les goûts, pour tous les styles et tous budgets.

Où ? Avenida santa fe (entre Avenida 9 de Julio et Avenida Scalabrini Ortiz )

Quand ? Tous les jours de 10h à 22h

Palermo Soho

Si vous êtes à la recherche de boutique branchée et voulez faire votre shopping comme un vrai porteño direction Palermo Soho. En effet Palermo Soho offre un mélange parfait de boutiques urbaines et d’époque. Les prix dans ce quartier sont plus élevés que dans d’autres zones de la ville, mais ses magasins uniques disposent d’offres de designers urbains, des conceptions uniques et originales. Vous y trouverez les meilleures boutiques et les meilleurs restaurants de la ville pour vous faire plaisir.

Où ? Quartier de Palermo Soho

Quand ? Tous les jours de 10h à 22h

Le Quartier Once

Si vous avez un petit budget mais que vous avez une folle envie de faire les magasins, ne cherchez plus et rendez-vous a Once. C’est l’endroit idéal pour les petits budgets. Cependant il est préférable de savoir ce que l’on cherche lorsque l’on s’y rend car de nombreuses rues sont dédiés à certains types d’articles, tels que tissus et textiles, des déguisements, des montres et de la lingerie. C’est aussi un excellent endroit pour les magasins de gros. N’hésitez pas à visiter Once si vous cherchez des bonnes affaires. Mais gardez un œil sur votre sac à main, parce qu’il y a aussi des pickpockets dans ce quartier.

Où ? Quartier Once

Quand ? Tous les jours de 10h à 22h

Les ferias plus artisanales

Le shopping dans un mall, très peu pour vous. Vous aimez flâner, et êtes plutôt du genre à entrer dans un magasin par hasard, parce que vous êtes passé devant et que vous trouviez la vitrine sympa ou qu´un(e) ami(e) vous en avait parler. Faire du shopping pour vous, ce n’est jamais quelque-chose d’organis é, c’est selon le lieu, les découvertes et vos envies du moment.

Pour cela, nous vous conseillons de vous rendre dans l’une des nombreuses ferias qui ont lieu chaque semaine dans toute la ville. Si vous avez une folle envie de bijoux, la meilleure feria pour vous est celle de recoleta où vous trouverez de nombreux artisans vous proposant des bijoux fait main et de qualité. Pour ce qui est vêtement dirigez-vous sur la feria de la Plaza Serano à Palermo qui vous proposera un large choix de chaussures, sacs et vêtements.