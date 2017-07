Le Parc National de la Terre de Feu est l’un des plus imprenables et mystérieux des parcs argentins. Il est donc l’un des plus prisés aussi par tous les amoureux de la nature ! Si vous avez envie de vous offrir une expérience unique et privilégiée, nous vous conseillons de partir découvrir cette région avec des excursions guidées. En petit groupe, vous aurez l’occasion d’arpenter les chemins encore sauvages de la Terre de Feu. Voici une liste des aventures possibles au bout du monde !

Ushuaïa – Lauriane Him

Le Parc National Trekking et Canoë

Êtes-vous prêts pour vous immerger en pleine nature pendant 8 heures ? Si oui, alors enfilez vos chaussures de randonnée et c’est parti pour l’aventure ! Vous allez pouvoir combiner les plaisirs en alternant la marche à pied et le canoë. La première partie sera une randonnée dans les montagnes et les bois pour découvrir les merveilleux paysages du parc du bout du monde. Ensuite, vous embarquerez dans un canoë afin d’explorer par le fleuve cette nature envoûtante ! De plus vous aurez la chance d’être accompagné par des guides spécialistes de la région. Ils pourront donc vous raconter tous les secrets de ce parc et vous permettre de connaitre tous les détails du bout du monde !

Les Lacs version aventure

Envie de sortir des sentiers battus et de partir à l’aventure ? Alors cette excursion est faite pour vous ! À bord d’un 4×4, préparez-vous à découvrir le parc en dehors des routes. En effet, vous allez traverser la forêt et les rivières par des chemins impossibles au milieu des arbres, de la boue et du courant du fleuve ! Ces chemins inconnus, dont seul notre correspondant local y a accès ! Cette excursion vous permettra donc de cumuler aventure hors du commun et lieux insolites à découvrir ! De plus, lors de cette version intense et amusante à la découverte du bout du monde, vous aurez la chance de goûter à un asado dans un refuge au milieu de la forêt. Ne vous en faîtes pas, les conducteurs sont expérimentés et connaissent les lieux par cœur. Ils pourront donc vous raconter quelques anecdotes sur la région !

La Isla Gable en canoë

Loin des regroupements touristiques et au milieu du Canal de Beagle, partez à la découverte d’une île mystérieuse. À bord d’un bateau à moteur, puis d’un canoë, vous découvrirez une nature où le temps semble s’être arrêté. Cette fois-ci, vous en êtes sûr, vous êtes bien au bout du monde ! Partez ensuite en randonnée, et parcourez cette île encore sauvage. Vous vous arrêterez à l’estancia Harberton, la première de la Terre de Feu ! Cette aventure vous permet de plonger dans l’histoire de la région grâce aux guides, qui reviendra sur le peuple Yamana qui vivait auparavant sur cette île. Au retour, vous aurez la chance d’observer les manchots dans leur habitat naturel. Une expérience immanquable !

La Isla Gable – Lauriane Him

Une navigation sur le Canal de Beagle

La navigation sur le Canal de Beagle fait partie des excursions immanquables de la région. Elle offre en effet une vue imprenable sur toute la baie d’Ushuaïa afin de percevoir la ville la plus australe du monde. À bord d’un yacht ou d’un catamaran, vous aurez l’opportunité de voir des oiseaux marins et des lions de mer dans leur habitat naturel. Une expérience unique ! Sortez les appareils photos, naviguez en effet jusqu’au phare « Les Éclaireurs » symbole mythique du bout du monde. Cette excursion est l’occasion de se prendre pour les premiers navigateurs lorsqu’ils découvrirent cette terre de feu !

Le phare « Les Éclaireurs » – Pablo Nivon

Une rencontre avec les castors et le Lac Esmeralda

Cette excursion est faite pour les amoureux de la nature et surtout de la faune ! Elle est idéale durant l’été austral, car les jours sont très longs et laissent apparaître les castors. C’est donc une chance inouïe de contempler à la fois le coloré lac Esmeralda et ces rongeurs dans leur habitat naturel ! La randonnée ne dure que trois heures, et se déroule l’après-midi. Vous marcherez jusqu’au lac Esmeralda puis, sur le chemin du retour, vous pourrez observer les castors sortir de leur tanière ! De plus, l’excursion se faisant en fin de journée, vous aurez la chance d’admirer un incroyable et interminable couché de soleil sur le lac !

Coucher de soleil sur Ushuaïa – Wikipedia

Une balade à cheval

Afin d’être en contact total avec la nature, nous vous proposons de grimper à cheval et partir pour une randonnée de quelques heures au milieu du parc. Vous et votre cheval emprunterez un petit chemin reliant le Canal de Beagle et le Mont Susana qui vous permettra de découvrir des paysages uniques ! Au fur et à mesure de la balade, vous gagnerez en altitude et aurez donc une vue sur des panoramas imprenables ! Vous traverserez forêts et rivières, ce qui offrira la chance d’admirer la faune et flore unique de la Terre de Feu.

Découvrez la faune marine de la Terre de Feu – Pablo Nivon

Un survol du Parc National

Envie de s’envoler pour découvrir d’un autre point de vue le magnifique bout du monde ? C’est possible ! Embarquez à bord d’un petit avion ou d’un hélicoptère, attachez votre ceinture et préparez-vous au décollage ! Préparez-vous surtout à en prendre plein les yeux. Vous aurez en effet une vue incroyable sur tout le canal de Beagle, Ushuaïa et surtout sur toute la nature environnante ! Cette excursion vous permettra de donner un peu de magie à votre séjour dans la parc. En effet, vu du ciel la région offre des paysages merveilleux et une sensation unique de liberté. Une expérience à ne pas manquer !

Envie de partir découvrir la Terre de Feu et participer à ces excursions uniques ? Contactez l’Agence Equinoxe, spécialiste de l’Argentine, pour organiser votre voyage sur mesure !

Vous avez aimé cet article? A lire sur le même sujet