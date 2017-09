Qui n’a jamais rêvé d’aller découvrir les fameuses chutes d’Iguazu ? Comment passer à côté de cette merveille du monde naturelle inscrite au patrimoine naturel de l’Unesco ? C’est impossible ! C’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui une circuit pour découvrir les chutes d’Iguazu et sa région ! Vous pourrez donc combiner merveille naturelle avec les chutes d’Iguazu, un peu d’histoire avec les Ruines de San Ignacio et détente en pleine nature aux Esteros del Iberá ! Une escapade parfaite donc pour allier découverte et détente !

Les chutes d’Iguazu – Candice Barkatz

Jour 1 : Arrivée à Puerto Iguazú

À la descente de l’avion, à Puerto Iguazu, vous allez tout de suite vous rendre compte du climat lourd et humide de la région. En effet, le climat ici est tropical, et en général il fait chaud ! Bienvenue au cœur de la province de Misiones, qui se situe à la frontière avec le Brésil et le Paraguay. C’est l’occasion pour vous découvrir cette petite ville fluviale située non loin des fameuses chutes. Puerto Iguazu est un ancien port fluvial construit au confluent des fleuves Parana et Iguazu ! L’atmosphère est celle d’une bourgade à demi cernée par la forêt tropicale. C’est donc le point de départ idéal pour toute excursion dans la région !

Jour 2 : Chutes d’Iguazú du côté argentin

Préparez-vous à plonger dans un environnement époustouflant. Les chutes d’Iguazu sont en effet indescriptibles ! Et attention, du côté argentin vous aurez l’occasion de vous approcher au plus près de ces cascades gigantesques ! Au programme de la journée, promenades sur des passerelles en bois qui longent les chutes et les surplombent à de nombreux endroits. Vous côtoierez tout au long de votre excursion de petits mammifères en quête de nourriture, oiseaux multicolores et papillons ! Enfin, l’arrivée sur la « Garganta del Diablo » (Gorge du Diable) constituera sans nul doute le point d’orgue de votre journée ! C’est de ce côté que le panorama est le plus impressionnant : les 275 chutes, sur un front de 2,5km, offrent un cadre spectaculaire et vertigineux. Préparez un K-way et votre appareil, la photo souvenir est obligatoire !

La gorge du Diable – Guillaume Pecciarini

Jour 3 : Chutes d’Iguazú du côté brésilien

Après en avoir pris plein les yeux, et s’être mouillé du côté argentin, le troisième jour partez découvrir le côté brésilien. Ici, vous allez prendre du recul et vous retrouvez en face de ces gigantesques cascades. C’est de ce côté qu’on se rend souvent mieux compte de l’immensité du lieu et de l’envergure des chutes ! Vous jouirez en effet de panoramas extraordinaires sur les chutes d’eau qui percent la végétation abondante du parc ! Cette vue d’ensemble vous laissera sans voix !

Jour 4 : Ruines jésuites de San Ignacio

Pour ce quatrième jour, partez au sud des chutes d’Iguazu, en direction d’un petit village appelé San Ignacio. Vous trouverez dans ce village d’à peine 6 000 habitants, une empreinte jésuite très marquée due à son histoire. En effet, c’est ici que se trouvent les fameuses ruines jésuites de San Ignacio ! Les missions jésuites sont les témoins de la rencontre des prêtres jésuites avec les Indiens, de leur action d’évangélisation et de leur lutte contre l’esclavage de 1609 à 1767. Une rencontre qui transforma complètement la physionomie économique et sociale de toute la région ! Aujourd’hui, vous pouvez visiter ces splendides ruines classées au Patrimoine mondial de l’Unesco. Une visite historique et culturelle unique à ne pas manquer !

Les ruines de San Ignacio – Wikipedia

Jour 5 : Journée libre à Puerto Valle

Puerto Valle est le lieu idéal pour découvrir la faune et la flore de la province de Misiones. Situé aux portes de la Réserve Naturelle del Iberá (qui signifie « eaux brillantes » en Guaraní), ce petit coin de paradis n’attend donc plus que vous ! Il s’agit d’un petit hôtel de 5 chambres avec vue sur le fleuve Paraná. De plus, l’hôtel dispose de sa propre lagune ! Vous pourrez donc partir sur votre petit bateau à la découverte de écosystème riche qui vous entoure ! Dans cette lagune, vous aurez l’occasion de d’observer l’élevage de caïmans ou encore des singes dans leur habitat naturel. Amoureux de la nature, vous allez adorer !!

Au milieu de la nature ! – Puerto Valle

