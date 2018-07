Vous avez une envie de dépaysement et de liberté ? Vivre une expérience unique au cœur de la Patagonie Argentine et Chilienne. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir Patagonia Camp. Ils vous proposent de vivre une expérience au cœur de la nature. Voici le premier camp de luxe d’Amérique du Sud. Alors préparez vos valises et préparez-vous à dormir dans de sublimes yourtes au milieu d’un environnement naturel à couper le souffle.

Vue depuis le camp : Facebook – Patagonia Camp

A propos de Patagonia Camp

Patagonia Camp est un projet qui a été développé en ayant comme objectif principal : le respect de l’environnement. En effet ils ont créé leur concept sur les bases et les principes du développement durable. Puisque d’après eux notre planète doit être protégée et conservée le mieux possible. C’est pour cela qu’ils se sont engagés lors de l’élaboration de ce projet à prendre soin de leur territoire : La Patagonie.

Par conséquent la construction et l’exploitation du Camp Patagonia a été réalisée de manière écologique. Mais également en étant le plus respectueux de l’environnement possible, de ne pas le dénaturaliser. Effectivement le campement s’intègre parfaitement dans le paysage et nous laisse toute la beauté de ce lieu naturel.

Où se situe le campement

Patagonia Camp est situé dans la ville de Torres del Paine. Plus précisément dans une réserve privée de 34.000 hectares. Cette impressionnante réserve est entourée de forêts de conifères indigènes de coigüe, vieux nothofagus comme la lenga. Le campement se trouve sur les rives du lac Toro qui est l’un des plus grands de la région. Il offre aussi une vue imprenable sur l’impressionnant massif del Paine. Le petit plus est que le complexe se trouve seulement à 15 kilomètres du Parc national de Torres del Paine. Pour êtes plus clair, il est parfaitement localisé.

Comment s’y rendre

Il existe plusieurs alternatives pour se rendre au camp de Patagonie. Les villes principales pour s’y rendre le plus facilement sont Punta Arenas et Puerto Natales au Chili et El Calafate en Argentine.

Le gros plus de Patagonia Camp est qu’ils vous proposent des transferts pour faciliter votre voyage. Grace à leur transfert il vous sera possible d’arriver de Punta Arenas, Puerto Natales et Cerro Castillo (frontière avec l’Argentine). Si vous le souhaitez vous pouvez voir ici les transferts qu’ils vous proposent.

Cependant si vous possédez votre propre moyen de locomotion (voiture de location ou autre), vous pouvez rejoindre le camp par vos propres moyens sans aucune difficulté. Cependant il est important de noter que les stations-service ne courent pas les routes. Pensez à bien vous renseigner avant votre départ.

Les yourtes

Les yourtes sont des tentes d’origine mongole. Dans ces tentes originales vous pouvez profiter de la nature à son état brut. En effet, vous pourrez écouter le bruit du vent de la pluie mais aussi des oiseaux chantant dans la forêt.

Patagonia Camp possède au total 20 yourtes de différentes catégories. Chacune possède une passerelle en bois qui permet d’accéder à une vue imprenable sur le célèbre Cuernos del Paine et le splendide lac Toro avec son eau turquoise.

Ils ont adapté ces tentes d’origine mongole au climat Patagonien. En effet du centre de la yourte qui est ouvert normalement, ils ont rajouté un dôme transparent pour vous protéger du froid. Vous pourrez profiter du ciel de Patagonie ainsi que de son impressionnant ciel étoilé la nuit tout en profitant du confort et de la chaleur de votre yourte. De plus, vous trouverez dans ces yourtes tout le confort qu’une chambre d’hôtel conventionnelle peut avoir. En effet celle-ci vous proposera chauffage central, salle de bain privée, ainsi qu’une décoration raffinée avec des meubles et des textiles artisanaux, chacune d’elle possède sa terrasse privée et certaines vous offrent la possibilité de profiter d’un jacuzzi avec une vue incroyable.

Interieur d’une Yourte : Instagram – Patagonia Camp

Le restaurant

La cerise sur le gâteau de ce camping de luxe est surement son restaurant. En effet le restaurant Patagonia Camp est un espace très chaleureux avec de grandes fenêtres qui offrent une vue sur le Macizo del Paine et le lac. Ici, il est possible de goûter le meilleur des spécialités de Patagonie dans un environnement très agréable. Tout cela accompagné par un service de qualité et la gentillesse du personnel qui vous fera vous sentir comme à la maison ou presque.

La cuisine du Patagonia Camp vous offrira la possibilité de déguster et de découvrir les délices de la cuisine locale. La carte vous proposera de nombreux produits de qualité tels que du saumon, de l’agneau, de l’araignée de mer et du merlu méridional. Il est important de savoir que tous les délicieux légumes que vous aurez l’occasion de déguster proviennent de petits producteurs de la région. Jusque dans l’assiette, Patagonia Camp respecte son engagement pour le développement durable.

Différents programmes

Lors de votre séjour à Patagonia Camp, 7 options s’offrent à vous. Pour un séjour toujours plus personnalisé. Nous vous avons sélectionné nos quatre formules préférées. Pour plus d’informations cliquez ici.

Formule tout compris

Si vous n’avez pas envie de vous prendre la tête lors de votre voyage. Ne plus avoir à stresser une fois arrivé à l’aéroport alors c’est la formule qu’il vous faut. En effet dans ce programme sont compris transferts, hébergement, repas, bar ouvert et excursions. La formule parfaite pour des vacances sans stress.

Formule chambre d’hôte

Vous êtes seulement intéressés par l’expérience de dormir dans une Yourte. Vous ne souhaitez pas manger au restaurant tous les soirs et vous voulez organiser vous même vos excursions. Nous vous proposons de prendre la formule chambre d’hôtes qui comprend l’hébergement et le petit déjeuner. Formule sportive Patagonia Camp est un excellent camp de base pour de nombreuses manifestations sportives organisées à Torres del Paine, car il se trouve sur la route de leur point de départ : PatagoniaCamp Cup Trail Running, patagonien Marathon International, Ultra Fjord, entre autres. Ils vous proposeront le meilleur programme conçu pour s’entraîner, s’amuser et performer au maximum! Formule pêche Patagonia camp vous propose de partir une journée accompagné d’un guide et spécialiste de la pêche. Grâce à lui vous pourrez profiter d’une journée inoubliable où vous découvrirez le savoir-faire de la technique pour pêcher en Patagonie dans les lacs et rivières de réserve naturelle privée du camp. Dans ce domaine, il est possible de trouver la truite arc-en-et brun elles peuvent peser entre 1 et 8 kilos. La pêche se fait en mode « eco-friendly » remise à l’eau pour ne pas interrompre le cycle naturel de la truite dans son come-back par la rivière Serrano à leur frayère. Les excursions un large choix d’excursions pour découvrir la région. Au programme : randonnées, balades à cheval ici En plus d’une expérience unique dormir dans une yourte au cœur de la Patagonie chilienne. Patagonia Camp vous proposeAu programme : randonnées,, navigation sur le lac, kayak, pêche. Pour plus d’informations sur les excursions qu’ils proposent, c’est par

En espérant que cet article vous ait plu et donné envie de découvrir la Patagonie !

Cet article vous a plu? Vous aimerez aussi…