Les températures sont estivales à Buenos Aires, l’été approche … Voici le moment idéal pour partir à la découverte de la région des glaciers, faire de belles balades le long des sommets et profiter d’un climat doux et agréable …

Voici une proposition de programme réalisé par l’agence Equinoxe:

Photo – Source: Equinoxe

Idée de programme pour un voyage de 3 jours et 2 nuits

Jour 1 : Buenos Aires – El Calafate

Décollez en fin de matinée depuis Buenos Aires pour survoler quasiment tout le pays ! Arrivée à El Calafate au milieu de la steppe de Patagonie, un vrai bonheur !

Non inclus… mais recommandé :

Dans l’après-midi, vous pouvez partir en 4×4 dans les hauteurs de Calafate. Traversant les paysages désertiques et les terrains d’estancias gigantesques (50 000 ha), vous atteindrez le sommet (1.100m) qui offre une vue panoramique sur la cordillère des Andes et les eaux turquoise du Lac Argentin.

Par beau temps, vous apercevrez le Fitz Roy, les montagnes de Torres del Paine du Chili et probablement les condors de la région. Vous poursuivrez jusqu’à atteindre des paysages lunaires et désertiques qui s’apparentent à ceux de la vallée de la lune dans le Nord-Ouest argentin.

Jour 2 : Navigation sur le Lac Argentin

Vous embarquerez à Punta Bandera sur un catamaran pour naviguer toute la journée sur le bras nord du Lac Argentin, le troisième plus grand lac d’Amérique du Sud dont une partie se trouve dans le Parc National Los Glaciares.

Après environ 2 heures de navigation, vous arriverez face au plus grand glacier du parc : l’Upsala. Son nom provient d’une ville suédoise, et dont l’Université parraina, au début du 20ème siècle, les premières recherches de glaciologie dans cette région d’Argentine. Vous poursuivrez votre navigation entre les impressionnants icebergs qui se laissent couler sur les eaux tranquilles du lac. Puis vous approcherez l’imposant glacier Spegazzini qui glisse le long de la montagne du même nom avant de se jeter dans le lac argentin.

Rentrez à El Calafate en fin de journée et profitez des derniers rayons de soleil, ici les journées sont longues vous êtes en bas de l’hémisphère sud !

Jour 3 : Glacier Perito Moreno

Départ pour le glacier Perito Moreno le matin. Il se trouve dans le Parc National Los Glaciares, créé en 1937 dans le but de conserver et préserver les espaces naturels de cette région. C’est l’un des seuls glaciers au monde qui continue son avancée ! Pour parvenir au site, il faut contourner la Péninsule de Magellan, autour de laquelle se trouvent les différents bras du lac Argentin : Bras Nord, Canal des Icebergs, Bras Rico et Bras Sud.

Sur place, vous profitez des passerelles pour jouir de différents points de vues (2,5km de front). Tendez l’oreille pour écouter le grondement sourd du glacier qui se déplace en permanence. Vous aurez probablement l’occasion d’observer d’immenses blocs de glace se détacher du glacier pour terminer dans le Lac Argentin.

De même, nous vous recommandons le mini-trekking sur le glacier à travers les grottes, séracs, puits et petites lagunes du Perito Moreno. La marche se réalise avec des crampons sur une superficie de glace irrégulière mais sûre et dure.

Vous avez la tête remplie de beaux paysages et de bons souvenirs, prenez votre vol direction Buenos Aires…

Bon voyage