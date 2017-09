Inauguré il y a un peu plus de 50 ans (le 20 Décembre 1966), le planétarium de Buenos Aires continue encore d’émerveiller les petits comme les grands par ses spectacles, son musée ou encore son cadre unique au beau milieu du bois de Palermo. De nos jours il accueille plus de 500 000 personnes par ans. Et cette année, le planétarium a décidé d’entreprendre de très nombreux travaux pour le plus grand plaisir des futurs visiteurs.

Un lieu qui nous emmène dans un autre monde

Après avoir passé une journée ou une semaine éprouvante, rien de mieux que de se rendre au planétarium pour voyager dans le ciel et sur autre planète depuis Buenos Aires. En effet, les nombreuses activités diverses et variées que proposent le planétarium, vous satisferont forcément. Au programme, spectacles comme « El Cielo para todos » qui vous plongera dans un voyage d’une demie heure dans la Voie Lactée. Mais aussi des conférences extraordinaires, des cours d’astronomie (surtout le mercredi), des expositions interactives….

Mais les nouveaux travaux entrepris en ce moment vous feront découvrir encore plus sur l’astronomie et les secrets de l’univers. Même si tout n’a pas encore été dévoilé sur les nouveautés au programme, on peut vous dire qu’il y aura encore plus d’expositions interactives et ludiques. à l’image du Palais de le Découverte de Paris. Incontestablement c’est cela qui plaisait le plus au public car les visiteurs aiment découvrir des choses tout en s’amusant.

Et ce n’est pas tout! Il y aura de nombreux autres écrans interactifs, plus de réalité augmentée, des innovations en rapport à la robotique, des nouveaux équipements de projection et surtout le planétarium a prévu de multiplier par 4 la qualité de l’écran principal de l’intérieur du dôme. 95 millions de pesos auraient été investis pour ces travaux. Soit pratiquement 5 millions d’euros de dépenses.

Un lieu idéal pour des événements culturels

Tout au long de l’année, le planétarium de Buenos Aires accueille de très nombreux spectacles en lien avec l’astronomie. Certaines expositions temporaires ont lieu également au planétarium. De plus, lorsque le ciel est suffisamment dégagé, vous pouvez vous rendre au planétarium pour admirer les étoiles à l’aide d’un télescope.

De plus, régulièrement le planétarium organisent des spectacles ou concerts et reversent les bénéfices à des associations comme Ela ou Buenos Aires Solidaria. L’année dernière un important hommage avait eu lieu pour Gustavo Cerati, chanteur de rock argentin. On se souvient aussi par exemple qu’en 2013 à la suite des inondations dans Buenos et surtout à La Plata, le planétarium avait organisé un concert et avait reversé les fonds aux victimes des inondations et coupures d’électricité.

Les soires de pleine lune vous aurez toujours la chance d’assister à des spectacles de musiques. Par exemple début Septembre, vous pouviez assister à un spectacle de tambours qui a ravi les visiteurs.

Il n’y a pas de dates officielles de la réouverture des salles en rénovation mais cela devrait être incessamment sous peu. L’Equipe d’Equinoxe ne vous manquera pas de vous tenir au courant sur Facebook, Instagram ou Twitter.

