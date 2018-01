Mesurant plus de 140 mètres de large, je me trouve à Buenos Aires dans la capitale de l’Argentine. Je suis une avenue célèbre qui tient son nom d’une date hautement célèbre pour mon pays. Je passe par les quartiers de Retiro, Constitución, San Nicolás ou encore Monserrat. De plus, je traverse les plus célèbres monuments de la ville dont l’obélisque est le plus fameux ! Enfin je suis connu pour être l’avenue la plus large au monde. Je suis, je suis, je suis ? L’Avenida 9 de Julio bien entendu ! Vous aviez deviné ? On vous donne plus d’informations sur ce record autant anecdotique qu’historique !

Vue sur la plus large avenue au monde – Bertrand Mahé

Cette avenue dans le livre des records

S’il ne s’agit peut-être pas du record dont un pays a de quoi être particulièrement fier, il n’en reste pas moins que c’est bien en Argentine que nous trouvons la plus large avenue au monde ! Ainsi l’Avenida 9 de Julio mesure 140 mètres de largeur, pour une longueur de seulement 4 kilomètres. De plus elle compte pas moins de 14 voies. A titre de comparaison avec d’autres avenues célèbres, les Champs-Elysées possèdent 8 voies et sont deux fois moins longues (2 kilomètres) et deux fois moins larges (70 mètres). On peut aussi comparer avec la Yonge street de Toronto qui est célèbre pour faire une longueur de 1895 kilomètres de longueur. Une longueur qui lui permet de détenir le record de la rue la plus grande au monde ! En revanche elle ne possède que 4 voies et ne fait que 15 mètres de largeur.

La rue tient son nom de la date du 9 Juillet (1816) qui symbolise la date d’indépendance de l’Argentine. Etant donné la structuration de la ville il n’est pas étonnant de voir des rues particulièrement longues et grandes. C’est le cas par exemple de l’Avenue Rivadavia qui fait pas moins de 35 kilomètres de longueurs et qui coupe la capitale en deux parties (Nord/Sud). Pour l’anecdote, cette avenue a la particularité de faire changer de nom toutes les rues qui la traversent à l’exception d’une seule rue : l’Avenida 9 de Julio ! Enfin cette avenue est tellement large que pour les piétons elle ne peut se traverser qu’en deux fois voire trois fois !

Que se passe-t-il dans cette avenue ?

Intérieur théâtre Colón – Bertrand Mahé

Cette avenue a beau ne faire ‘que’ 4 kilomètres de long (ce qui est peu par rapport à beaucoup d’avenues et rues de Buenos Aires), elle est le lieu essentiel de la capitale. En effet, tout comme les Champs-Elysées en France, c’est là que se trouve les principales cérémonies aussi bien pour les événements sportifs (football, course du Dakar) que pour les événements culturels (manifestations culturelles, fête nationale).

Parmi les bâtiments majeurs on retrouve évidemment l’obélisque, mais aussi le théâtre Colón réputé pour être le théâtre avec une des meilleurs acoustique au monde, l’ambassade française ou encore le Ministère du Développement social où se tient à son sommet deux portraits (un de chaque côté) de Eva Perón !

Autrement si cette avenue est fortement animée en semaine pendant la journée étant donné que l’avenue traverse le quartier des affaires, l’avenue devient beaucoup moins vivante le soir et le week-end. L’animation se déplaçant vers les quartiers de Palermo, Recoleta et San Telmo.

Vous connaissez désormais les secrets de l’Avenue 9 de Julio, l’avenue la plus large au monde !

