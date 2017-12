On le sait, les nombreux petits villages et les paysages exceptionnels ne manquent pas dans la Province de Salta et de Jujuy. En effet les quebradas, vallées, fleuves (le Rio Grande), les cactus bordant les routes et les petites maisons typiques rendent à la région un charme tout particulier. Parmi les villages que vous traverserez, vous en découvrirez certains qui semblent avoir gardé un mode de vie et des traditions d’antan. C’est le cas de Purmamarca, petit village de 510 habitants, un passage obligé si vous vous rendez dans la Province de Jujuy ! Dépaysement garanti…

Purmamarca – Bertrand Mahé

Purmamarca, à la croisée des chemins !

Impossible de ne pas passer par Purmamarca si vous vous rendez dans le Nord Ouest-Argentin. En effet le village de Purmamarca possède une position très stratégique dans la Province de Jujuy puisqu’il est sur la route des Salinas Grandes (à environ 70kms) en direction du Chili et également de Humahuaca (à environ 70kms aussi) en direction de la Bolivie. A noter que si vous voulez vous rendre à Humahuaca en passant par Purmamarca, vous devez juste faire un crochet de quelques kilomètres par la route 52 qui mène au Salinas Grandes. Mais croyez-moi cela vaut vraiment le détour !

Au-delà de son intéressante localisation géographique, le village est réputé pour se trouver au pied de la montagne aux 7 couleurs. Encerclé par les montagnes, le village semble comme coupé du monde. Vous serez vraiment dépaysé avec toutes les maisons de pisé et de bois de cactus. De même aucune route n’est goudronnée dans le village et la présence de voiture est relativement rare et peu appropriée à Purmamarca.

Que faire à Purmamarca ?

Rue typique de Purmamarca – Clément Burre

Bien qu’il s’agisse d’un village de moins de 600 habitants, les activités à faire à Purmamarca ne manquent vraiment pas. On peut citer entre autres, 3 balades différentes :

La balade du Cerro El Morado, une balade de 2h aller-retour minimum depuis le centre. Vous surplomberez la ville et pourrez admirer comme il se doit le fameux Cerro aux 7 couleurs .

et pourrez admirer comme il se doit le fameux . Si vous souhaitez faire une balade plus courte nous pouvons vous conseiller le Paseo de los Colorados. Le sentier part du cimetière derrière l’église et fait sur 3kms le tour de la montagne.

nous pouvons vous conseiller le Paseo de los Colorados. Le sentier part du cimetière derrière l’église et fait sur 3kms le tour de la montagne. Si vous n’avez vraiment pas beaucoup de temps à Purmamarca et que vous voulez profiter d’un beau point de vue nous vous conseillons dans ce cas de monter sur le Cerro El Porito. Il s’agit d’un tout petit sommet qui surplombe légèrement la ville. Prévoir seulement 10 minutes depuis le centre ville pour atteindre son point culminant. De très belles photos peuvent être prises du sommet. Prévoir 5 ARS/personnes.

Mais aussi …

Vagabonder dans les rues pour trouver un objet typique de la région. En effet il existe un très grand nombre de boutiques , vendeurs sur la place et des patios où on trouve généralement des produits typiques (bonnets boliviens, ponchos, ceintures de cuir ou encore vêtements en laine de lama…). Attention toutefois, la plupart des produits ne viennent malheureusement pas de la région et sont généralement importés du Pérou ou de la Bolivie. Ainsi vous trouverez généralement des prix plus abordables en vous rapprochant de la frontière vers Humahuaca.

, sur la place et des où on trouve généralement des produits typiques (bonnets boliviens, ponchos, ceintures de cuir ou encore vêtements en laine de lama…). Attention toutefois, la plupart des produits ne viennent malheureusement pas de la région et sont généralement importés du Pérou ou de la Bolivie. Ainsi vous trouverez généralement des prix plus abordables en vous rapprochant de la frontière vers Humahuaca. Manger des spécialités locales dans les restaurants typiques de la ville telles que le risotto au Quinoa , les empanadas et surtout de la viande de lama . On trouve de nombreuses adresses de restaurants relativement bons marchés dans la ville. En bref, un vrai régal !

, les et surtout de la viande de . On trouve de nombreuses adresses de restaurants relativement bons marchés dans la ville. En bref, un vrai régal ! La visite de l’Eglise Santa Rosa de Lima. Sa construction remonte à 1648. Ainsi cela en fait une des plus vieille de la région. Outre son ancienneté, cette dernière a la particularité d’être faite à partir de cactus (cardón en espagnol) au niveau de sa charpente mais aussi ses meubles et même ses fenêtres. Profitez-en pour vous promener dans le centre pour y admirer ses bâtiments blancs et ses arcades. Par ailleurs certains sont également construit à partir de cactus.

Donc, même si Purmamarca n’est pas aussi authentique que les villages de Tilcara et Humahuaca plus au Nord, il reste néanmoins vraiment exceptionnel à visiter et le lieu vous permettra de prendre de superbes photos avec le fameux Cerro des 7 couleurs en arrière plan. Ce village est d’ailleurs classé au Patrimoine Culturel et Naturel de l’Humanité par l’UNESCO depuis 2003. Alors, qu’attendez-vous pour le visiter ?

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ POUR FAIRE UN VOYAGE DE PLUSIEURS JOURS AVEC EQUINOXE DANS LA PROVINCE DE JUJUY ? CLIQUEZ DONC ICI.

Vous avez aimé cet article? A lire sur le même sujet