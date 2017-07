Vous avez sûrement déjà entendu parler de la Quebrada de Humahuaca et ses merveilleux paysages ! Les magnifiques et typiques villages de Humahuaca, Tilcara ou encore Purmamarca attirent et séduisent de nombreux touristes ! Mais aujourd’hui nous vous proposons de partir découvrir les endroits cachés de la Quebrada de Humahuaca. Moins connus et moins fréquentés certes, mais on vous le promet, ces lieux valent le détour !

La quebrada de Humahuaca – Martine Nguyen

Huacalera et son tourisme rural

En logeant à Humahuaca, vous pourrez facilement rejoindre le petit village de Huacalera, situé à 30 km au sud. Vous découvrirez lors de cette visite les traditions les plus représentatives de la culture aborigène de la Quebrada, avec le vieux moulin du village et ses habitants à cheval. Vous pourrez également y déguster un plat typique à l’Hôtel Huacalera, ou rendre visite au français Rémy Rasse, qui tient un petit hôtel rustique dans lequel il expose aussi ses peintures et sculptures. Enfin, des balades à cheval et des randonnées autour de la ville sont organisées pour en profiter au maximum !

À ne pas manquer : dans ce petit village se trouve une fameuse horloge solaire. Celle-ci marque le passage de la ligne du Capricorne ! Vous vous trouverez donc en plein milieu de la fameuse ligne imaginaire. De plus, si vous avez la chance d’y être le 20 juin, vous aurez l’occasion de participer à la célébration au soleil : le Inti Raymi.

Tropique du Capricorne – Lauriane Him

Le village d’Uquía

Ce petit village situé à quelques kilomètres au sud de Humahuaca, va vous impressionner par son charme et ses couleurs. Vous aurez l’occasion de visiter l’église San Francisco de Paula déclaré monument historique national en 1941 ! Ce monument plein d’histoire, est connu pour ses fameux anges arquebusiers datant de la colonisation espagnol. Ce village est aussi le point de départ d’une randonnée dans la Quebrada de las Señoritas qui en impose par son aspect rougeoyant et hors du temps ! C’est en effet ici qu’ont étés trouvés les fossiles des plus grands mammifères et autres vestiges préhistoriques ! Ce sera aussi l’occasion pour vous de visiter un moulin typique ou même un élevage de vigognes. Les différentes couleurs de terre et le ciel bleu vous offriront un panorama de toute beauté !

Le village d’Hornaditas

Vous partirez en excursion et vous dirigerez vers la Quebrada de Sapagua pour y effectuer une randonnée d’une heure environ. Lors de cette promenade, vous pourrez observer l’art rupestre du peintre de Sapagua, datant de l’époque des Incas et de la Conquista Espagnole. Vous pourrez ensuite vous dirigerez vers la communauté d’Hornaditas afin de passer le reste de la journée avec les habitants de la région. Ils pourront même vous accueillir chez eux pour vous faire découvrir les traditions locales ! Vous pourrez aller visiter leurs champs de plantations diverses, ainsi que les lieux sacrés pour cette communauté.

Hornaditas – Lauriane Him

Ocumazo, une communauté autosuffisante

Rendez-vous dans le village d’Ocumazo, aussi appelée « El Valle Escondido » (la vallée cachée). Vous découvrirez alors une vallée fertile composée de sommets multicolores (caractéristiques de la Quebrada), où les parcelles de terre sont cultivées depuis des siècles par la population locale et selon un savoir-faire ancestral. Tout ce qui est consommé est produit au sein de la communauté, et la cuisine traditionnelle, qui suit le rythme des saisons, y est savoureuse : fromage de brebis et de chèvre, ragoûts de viande et légumes variés. Tout au long de l’année, la vie du village est ponctuée de fêtes traditionnelles et religieuses, qui mélangent divinités andines et catholiques du fait du syncrétisme religieux de la région.

Journée trekking de Inca Cueva à Sapagua

Envie de retracer la vie des communautés ancestrales ? Alors mettez vos chaussures de randonnée et préparez-vous pour un trekking intense de 7h, partant de l’Inca Cueva. Vous suivrez les sentiers incas de la région et découvrirez des grottes aux peintures rupestres qui ont plus de 10 000 ans. Votre trekking vous mènera aux pétroglyphes de Sapagua, véritable trésor de la région. Cette visite vous fera découvrir l’histoire et la culture de la région, des communautés ancestrales à la Conquista espagnole.

Laguna de los Pozuelos

Amoureux des animaux ? Alors cette excursion est faite pour vous ! Partez à la découverte de la Laguna de los Pozuelos. Ici, vous découvrirez la réserve spectaculaire de flamants roses et de faune andine. Vous attendent des vigognes (famille du lama), des renards, des oiseaux de la Puna et si vous avez de la chance des autruches ! Une vraie visite au cœur de la région de la Puna en passant par sa capitale Abra Pampa, où vous pourrez visiter un authentique marché artisanal.

La Laguna de los Pozuelos – Lauriane Him

Voilà de quoi occuper votre séjour dans la région de Jujuy, mais la liste n'est pas exhaustive…

