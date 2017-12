Montagnes, lacs, rivières, déserts, zones archéologiques ou encore villages traditionnels, la province de Salta est connue pour ses riches et variés paysages. De plus la ville tient sa réputation à sa fameuse route des nuages. Une route exceptionnelle de 168 kms qui relie Salta à San Antonio de los Cobres. Au cours de cette expédition, vous traverserez de nombreuses vallées, villages ou encore des quebradas. Et parmi celles-ci se trouve la Quebrada del Toro ! Un exceptionnel paysage aride, sauvage et multicolore vous y attend !

La Quebrada del Toro au cœur d’une Province exceptionnelle !

On le sait la Province de Salta regorge de lieux extraordinaires. En effet nombreux sont ceux qui se rendent à Salta pour aller ensuite dans la Province adjacente de Jujuy. En effet , on peut y voir les villages traditionnels de Tilcara ou Humahuaca ou encore son désert de sel. D’autres en profitent pour se diriger vers le Sud en direction de Cafayate, réputée pour son vignoble de qualité. D’autres encore, empruntent la mythique route 51 en direction du Chili pour traverser les Andes et ses nombreuses quebradas.

La région est tellement exceptionnelle que beaucoup prennent le « Tren a las Nubes », un train qui est en altitude et qui permet d’avoir une vue d’ensemble de la Province. En effet, à certains parties, le train peut atteindre des hauteurs supérieures à 4000 mètres ! Il vous emmène jusqu’à San Antonio de los Cobres. Ville située à plus de 3700 mètres d’altitude et connue pour être à l’intersection de la route nationale 40 et de la route 51 en direction de la frontière Chilienne.

La Quebrada Del Toro : un lieu exceptionnel

Les rails du fameux Tren a las Nubes passent justement au-dessus de la Quebrada Del Toro ! Sachez que la route (la route 51) qui longe la ligne de chemin de fer vous permet de traverser la région à votre rythme et de vous arrêter aux lieux qui vous paraissent dignes d’intérêt. Vous pourrez par exemple faire un stop sur les quelques anciens sites précolombiens comme ceux de Santa Rosa de Tastil. De même les lieux regorgent de nombreuses vallées colorées avec ses cactus.

On délimite souvent la Quebrada del Toro entre Campo Quijano réputé pour sa richesse botanique et Puerta Tastil, la porte d’entrée de la Quebrada de las Cuevas où se trouvent les ruines archéologiques de Tastil (un village pré-inca). Sur 90 kms de longitude, la Quebrada a la particularité de connaitre une importante variation d’altitude. Le plus haut sommet est le Nevado de Chañi qui culmine à 5896 mètres alors que l’on atteint seulement 2358 mètres lorsque la route longe le Río Toro.

Ainsi, si vous arrivez depuis le Campo Quijano, vous distinguerez un paysage vallonné verdoyant qui longe le fameux chemin de fer puis vous serez confronté ensuite à une zone aride, sauvage, multicolore et ô combien magnifique ! Et puis le fait de longer la voie de chemin de fer empruntée par le Tren a las Nubes rend à ce voyage une saveur toute particulière !

