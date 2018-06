La gastronomie argentine est principalement connue pour sa délicieuse viande de bœuf connue internationalement. Mais vous serez surpris de savoir que d‘autres spécialités valent tout autant le détour que cette fameuse pièce de viande. Si vous avez l’occasion de voyager en Argentine vous pourrez vous rendre compte que les spécialités varient d’une région à l’ autre. Mais ne vous inquiétez pas aujourd’hui Argentine-Info vous présente les meilleures spécialités culinaires que les Argentins mangent sans modération !

Quelques éléments à savoir

La gastronomie argentine est un mélange de saveurs entre la cuisine européenne, créole et indigène. Dans la ville de Buenos Aires vous ressentirez plus une forte influence de la cuisine italienne et espagnole. La gastronomie argentine est avant tout à base de viande. Elle est d’ailleurs connue dans le monde entier pour sa viande de bœuf de très grande qualité. Effectivement les Argentins consomment en moyenne 100 kg de bœuf par an.

Les Argentins sont réputés pour aimer manger. D’ailleurs si vous avez l’occasion de discuter avec l’un d’eux le sujet tournera assurément autour de ce sujet. Le dîner du dimanche en famille, les argentins mangent souvent l’asado ou des pâtes, et constitue le repas le plus important de la semaine.

L’histoire de la cuisine argentine est riche et diversifiée. Ayant connu, au cours des siècles, une immigration considérable, ce pays a bénéficié de nombreuses influences alimentaires. Les colons et immigrés, principalement italiens et espagnols, ont laissé une grande empreinte sur la gastronomie en Argentine. Néanmoins la gastronomie des colonies autochtones comme les Quechuas, les Mapuches et autres joue également un rôle important dans la gastronomie, comme le fameux mate (boisson chaude à base d’herbes – constitue une véritbale rituel) qui est consommé dans tout le pays.

Les plats salés

Empanadas

Vous ne pouvez pas partir d’Argentine sans avoir goûté les fameuses empanadas. Elles sont l’un des plats les plus typiques en Argentine. Petit calzone d’origine espagnole, vous pourrez manger des empanadas frites ou cuites au four tout dépend de la région dans laquelle vous aller la déguster. Les plus courantes sont celles de carne (fourrée à la viande), de pollo (au poulet) et jamon y queso ( jambon et fromage). Cependant il en existe de toutes sortes et pour tous les goûts, aux légumes, au roquefort et jambon, et bien d’autres.. Pour la recette secrète de délicieuse cliquez ici !

Le Choripan

Le choripan pourrait être également le hot dog Argentin. Il est très populaire en Argentine, il vous sera très simple d’en trouver un. Il est composé d’une saucisse cuite sur un asado (barbecue traditionnel argentin) et ensuite mis dans un morceau de pain. En guise de sauce nous vous conseillons fortement de prendre la sauce chimichurri. Le est une sauce liquide, très épicée et dont les ingrédients de base sont le persil, l’origan, l’ail et le vinaigre. Cette sauce accompagne presque toujours les grillades de l’asado. Vous voulez faire votre propose sauce chimichurri cliquez ici !

Choripan : Wikimédia

La Milanesa

Totalement inspirée de la culture gastronomique italienne, la milanaise est une tranche fine de viande (de poulet ou de bœuf) qui est plongée dans un mélange d’œufs battus, puis passée dans de la chapelure pour être ensuite frite ou cuite au four (une sorte d’escalope panée). Il existe une variante plus élaborée appelée milanaisa napolitana où est est surmontée de tomate, fromage et jambon en plus. C’est un plat dont les Argentins raffolent. De nombreuses autres variantes existent, il y en a pour tous les goûts !

Asado / Parilla

On pourrait définir l’asado comme un barbecue, sauf que la préparation de celui-ci est plus complexe que ceux que vous avez dans votre jardin et surtout c’est tout un art de vivre en Argentine. Pour les Argentins c’est un art qui est souvent maitrisé par les hommes (les femmes se contenteront de préparer sauces et possibles salades) et on clôt toujours la dégustation d’un asado par un « aplauso para el asador » (tout le monde applaudit l’asador, la personne qui a préparé l’asado). Tandis que la parilla qui est un des plats les plus proposés dans les restaurants, est un mini barbecue que l’on emmènera à votre table où vous pourrez partager un délicieux moment convivial entre amis ou en famille.

Locro

Le Locro est un plat typiquement argentin qui se déguste durant les fêtes patriotiques. C’est en effet un 25 Mai jour de la Patrie ou un 9 Juillet jour de l’indépendance qu’on prend conscience de l’image symbolique du locro en ces jours de fête. Le locro est une sorte de ragoût à base de courges, de maïs, de haricots et de viande. Il en existe plusieurs recettes qui peuvent changer selon le mode de cuisson ou les ingrédients que l’on y met. Si vous voulez tenter de réaliser votre propore locro cliquez ici pour connaitre la recette !

Locro : Wikimédia

Provoleta

Les amateurs de fromage seront ravis de déguster la provoleta ! Servie croustillante sur les bords et coulante au milieu, la provoleta est un fromage fondu qui se dore à la parilla. Le petit plus ? Une pincée d’origan et une d’huile d’olive rendront la provoleta fondante et aromatisée !

Humitas / Tamales

Les humitas sont une purée de maïs, préparée avec quelques légumes et des morceaux de fromage, cuite en papillote dans les feuilles de maïs. La préparation tamales suit la même recette que les humitas mais avec des ingrédients différents, comme la viande.

Les condiments

Pour accompagner tous ces délicieux plats les Argentins les accompagnent souvent d’épinards, de patates douces, de courges, de pommes de terre ou encore des fameux papas fritas (frites). Ou un peu plus élaborées, des berenjenas rellenas qui sont des aubergines fourrées avec de la viande hachée, des oignons, des poivrons, et un mélange d’épices pour relever le tout. Ou encore de nombreux types de purées à toutes les saveurs.

Les desserts

Le dulce de leche

Connu en France sous le nom de « confiture de lait », il s’agit tout simplement d’un mélange de lait et de sucre chauffés, afin d’obtenir une pâte onctueuse couleur caramel. Très apprécié, le dulce de leche est un incontournable de la gastronomie argentine. Vous retrouverez ainsi cette pâte très sucrée dans quasiment tous les desserts, pour accompagner votre café, ou bien tout simplement comme confiture sur du pain.

Dulce de leche : Flickr

Les alfajores

Impossible de repartir d’Argentine sans avoir goûté les célèbres alfajores, petites pâtisseries auquelles il est impossible de résister ! Ce sont des petits gâteaux de maïzena fourrés la plupart du temps au dulce de leche, puis enrobés de sucre glace, chocolat noir ou blanc, il y en a pour tous les goûts. Attention cependant, si vous voulez goûter de vrais alfajores artisanaux, il vous faut savoir que le monde des alfajores se divise en deux : les industriels – que l’on retrouve sur les étalages des kioscos – et les gourmets, issus de recettes artisanales. Pour les industriels, on en trouve à tous les goûts, les plus grandes marques jouant le jeu des saveurs : Milka, Oreo, Suchard… Et pour les cuisiniers en herbe, cliquez ici pour voir la recette de cette célèbre pâtisserie !

Chocotorta

La chocotorta est aussi l’un des desserts très apprécié par les Argentins. En terme d’esthétique on pourrait le comparer à un tiramisu sauf que ce gâteau est composé de fromage à tartiner (type philadephia), de dulce de leche, de chocolinas (gâteau sec au chocolat que l’on trouve dans tous les supermarchés) et du chocolat au lait. Oui on est tous d’accord c’est le gâteau parfait pour le régime.

Les medialunas

En apparence cette pâtisserie argentine ressemble comme deux gouttes d’eau aux fameux et délicieux croissants français. Et bien détrompez-vous, ces demi-lunes n’ont absolument pas le gout de notre célèbre viennoiserie. Elles peuvent être recouvertes d’un glaçage au sucre et pour ceux qui ne sont pas fan du sucré vous pouvez en trouver des salées. Parfait pour un bon petit-déjeuner ou pour le goûter.

Medias lunas : LV 12

La pasta frola

La pasta frola est ce que l’on pourrait communément appeler en France une tarte aux fruits. La recette originale de ce désert fruité est faite à base d’un fond de pâte recouvert de gelée de coing ou pour les amateurs de sucré salé de confiture de patates douces. Oui oui de patate douce on vous avait dit que les Argentins raffolent de cette petite patate douce. De plus cette petite tarte est joliment décorée d’un damier de pâte sur le dessus. Parfait pour un petit goûter.

Les boissons

Le Maté

C’est la boisson traditionnelle du pays. Cette infusion amère à base de plante appelée « yerba maté ». Il se boit dans une calebasse dans laquelle on verse de l’eau chaude sur cette herbe, et on la boit à l’aide d’une paille métallique appelée bombilla, qui permet de filtrer la préparation. Elle est consommée tout au long de la journée par les Argentins : le matin au petit-déjeuner, après manger, avant de dormir… Selon la tradition le maté doit être partagé, chacun buvant à son tour l’infusion. Si vous êtes fan de thé vous ne pouvez pas partir d’Argentine sans y avoir goûté.

Le Fernet

Bien que cette boisson soit d’origine italienne, elle fait fureur en Argentine ! En effet, les Argentins ne pourraient pas passer un apéro ou un asado sans un petit verre de fernet. Attention ! La première dégustation de cet alcool à base d’herbes peut être assez compliquée (et les suivantes aussi ! ). Son goût très amer va vous surprendre ! Mais vous verrez, après quelques dégustations vous laisserez de côté notre traditionnel Ricard pour un fameux Fernet – Coca ! Petit conseil, si vous ramenez une bouteille de Fernet en soirée, privilégiez le Branca, la marque presque sacrée des Argentins !

Fernet : Flickr

Le Vin

Avis aux amateurs de vins, l’Argentine est considérée comme l’un des plus grands pays producteurs de vins. En effet la ville de Mendoza mérite amplement sa place parmi les 8 capitales mondiales du vin. Que vous soyez amateur de vin rouge ou de vin blanc, vous trouverez votre bonheur sans aucun souci : Malbec, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Torrontés…

La Bière

Les Argentins sont également des grands consommateurs de bières. Si vous vous baladez dans la capitale vous verrez sans difficulté des groupes d’amis dans un bar un verre de Quilmes à la main, et les bars à bière artisanale poussent comme des champignos dans la capitale ! La ville de San Carlos de Bariloche propose aussi un large choix de bières artisanales, qui valent le détour.

Le Submarino

Vous rêvez d’un bon chocolat chaud ? Parfait, rendez-vous dans le café le plus proche et demandez au serveur un submarino. C’est une tasse de lait chaud qui vous est servie avec une barre de chocolat sur le dessus, prête à être submergée pour être fondue doucement. N’hésitez pas à l’accompagner d’un petit alfajor.

On ne sait pas vous, mais nous ça nous a donné un petit peu faim tout ça. Si lors de votre voyage en Argentine vous dégustez l’une de ses spécialités, n’hésitez pas à prendre une jolie photo et à la publier sur les réseaux sociaux avec le joli hashtag : #equinoxetravel. On a hâte de savoir quelle est votre spécialité préférée !

