Avez-vous déjà entendu parler du Mbejú ? Ou alors goûté un Chipa So’o ? Si oui, c’est que vous avez beaucoup de chance ! Si non, vous vous demandez sûrement de quoi nous parlons. Ce sont deux plats typiques du peuple indigène Guarani, que l’on retouve dans les régions du nord de l’Argentine et au Paraguay ! Si, par ailleurs, vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce peuple et ses coutumes, cliquez ici. Puisque vous salivez déjà, Argentine-info vous donne les secrets deux spécialités culinaires. Bon allez, on n’attend plus une seconde, on enfile son tablier et direction la cuisine !

Photo de Mbejú : Wikimédia

Le Mbejú

Le mbejú est donc un plat d’origine guarani, il est très populaire au Paraguay et au nord de l’Argentine. Cette recette, faite à base de farine de tapioca (manioc), farine de maïs et de fromage, est souvent consommée au moment du petit déjeuner. C’est un plat consistant qui permet donc d’avoir les calories nécessaires pour démarrer une journée comme il se doit.

Ingrédients

1 kg de farine de manioc (ou fécule de manioc)

250 g de farine de maïs

850 g queso paraguay , (peut être remplacé par un fromage de type Gouda)

200 g de beurre (ou de margarine)

150 ml de lait

100 ml d’eau

100 g de margarine (pour la cuisson)

1 pincée de sel

Etapes

Tout d’abord mélangez le lait et l’eau et ensuite réservez pour plus tard.

Dans un grand saladier, mélangez ensuite la fécule de manioc, la farine de maïs et le sel, réservez.

Une fois tous ces aliments bien mélangés, faites fondre le beurre. Ensuite, formez un puits au centre du saladier (mélange manioc, farine et maïs) et versez-y le beurre fondu, l’œuf et la moitié du mélange lait et eau. Commencez à pétrir le mélange.

Incorporez ensuite progressivement le reste du mélange lait et eau et continuez à pétrir.

Lorsque les ingrédients sont incorporés et que la pâte devient grumeleuse, ajoutez le fromage (coupé en petits morceaux ou râpé)

Continuez à pétrir jusqu’à ce que la pâte obtienne une consistance sableuse.

Dans un second temps, une fois que vous aurez obtenu une pâte de bonne consistance, chauffez d’abord une poêle sur à feu moyen et faites-y fondre 50g de margarine.

Ensuite, une fois le beurre fondu, déposez dans la poêle chaude un peu de pâte pour obtenir une épaisseur de 1 à 1,5 cm. Puis, à l’aide d’une cuillère, aplatissez les bords et le centre du mbejú. Enfin, au bout de quelques minutes, retournez le mbejú pour faire cuire le deuxième côté.

PRÊT À ETRE DÉGUSTÉ !!!!!

Le Chipa So’o

Le Chipa So’o est une sorte de « beignet » qui est fourré, bien souvent à la viande. Les cultures ancestrales locales utilisent souvent le maïs comme base de leurs recettes. Donc, comme le Mbejú, la pâte de la préparation est à base de… farine de maïs ! Ce chausson se consomme énormément dans le nord de l’Argentine (dans les régions où l’on trouve la culture Guarani). Le Chipa So’o peut donc se manger pour une petite faim ou bien pour accompagner un plat. En fait, il se mange sans faim !

Ingrédients

Pâte

1 cuillère à café de sel

4 œufs

20 cl de lait

100 g de fromage râpé

300 g de farine de maïs

Garniture

300 g de viande hachée

1 oignon

1/2 poivron

1 tomate

1 gousse d’ail

1 pincée de sel

Étapes

Dans un premier temps, préchauffez votre four à 200°C (thermostat 6/7). Puis commencez la préparation de la pâte comme suit.

Dans un grand saladier, mélangez le lait avec 2 œufs et la farine de maïs. Ajoutez ensuite le fromage et réservez la préparation. Une fois la pâte réalisée et mise de côté, vous passerez à la préparation de la garniture.

Coupez oignons, poivrons, tomates et ail en petits dés. Puis faites cuire la viande avec les légumes et assaisonnez selon votre goût.

Après la préparation de la garniture réalisée, étalez un peu de pâte de maïs sur une plaque allant au four, et déposez la garniture pour enfin la recouvrir d’une autre couche de pâte de maïs.

Enfournez ensuite les chaussons jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.

Finalement, servir bien chaud et BON APPETIT !!!

N’hésitez pas à tester ces recette et nous le dire ensuite en nous tagant sur les réseaux sociaux :

Facebook : @ArgentineBuenaOnda

Instagram : @equinoxetravel

Nous avons hâte de voir vos photos de cuisinier guarani en herbe ! A vos tabliers !

Vous avez aimé cet article ? A lire sur le même sujet