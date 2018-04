L’automne est arrivé ! Les températures commencent à baisser c’est pourquoi ce n’est pas forcément le meilleur moment pour se baigner dans les piscines des hôtels. Mais, si vous venez passer quelques jours à Buenos Aires et que vous souhaitez vous détendre après avoir passé une grande journée à découvrir la ville, nous avons la solution pour vous ! Que diriez-vous d’allier voyage et bien-être en découvrant les nombreux spas des hôtels de Buenos Aires ? Argentine-Info vous a donc dégoté les meilleures adresses de la capitale !

Four Season Hotel

Le Cielo Spa du Four Seasons Hotel est un superbe endroit tout équipé ! Il vous propose une grande variété de massages à base de produits naturels de la gamme Sothys Paris. Les produits sont spécialement conçus pour se relaxer et restaurer l’harmonie dans le corps. Vivez ce moment de détente au rythme du tango. De plus, pour les plus coquettes d’entre vous, vous aurez également l’opportunité de refaire votre manucure !

Où ? Four Season Hotel,Posadas 1086/88 Buenos Aires (retiro), Buenos Aires

Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires

En langue Mapuche, Ahin signifie cérémonie de bienvenue pour les visiteurs. C’est autour de ce concept que le Park Hyatt a créé son spa, dans une ambiance chaleureuse et accueillante. Cet endroit luxueux offre une retraite apaisante de l’agitation de Buenos aires. Vous aurez le choix entre une douzaine de soins (corps et visage) avec possibilité de bénéficier d’une suite privée avec baignoire pour les soins à deux. Vous pourrez également profiter de la piscine de 25 mètres.

Où ? Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires, Avenida Alvear 1661 (Retiro), Buenos Aires

Loi Suites Recoleta

Découvrez le sublime hôtel Loi Suites Recoleta, un véritable havre de paix ! L’ambiance détendue est assurée dès que vous ouvrez les portes de son spa ! Profitez d’un massage relaxant et des huiles essentielles qui ont des propriétés incroyables ! Réputées pour générer une sorte de bien-être total et une source d’apaisement, elles sont également rajeunissantes et tonifiantes ! Mais ce n’est pas tout ! Vivez un moment de détendre grâce à la piscine chauffée ou le sauna.

Où ? Loi Suites Recoleta, Vicente López 1955 (Recoleta), Buenos Aires

Hotel Madero

En plus d’y trouver une superbe vue sur la ville de Buenos Aires, découvrez également son superbe spa ! Ce spa est l’endroit idéal pour se détendre après une journée à découvrir les secrets cachés de Buenos Aires. Vous trouverez tout le nécessaire pour passer un moment de détente et récupérer toute votre énergie dépensée. Piscine chauffée, massages, jacuzzis, salle de fitness… découvrez un vaste choix pour vous relaxer !

Où ? Hotel Madero, Rosario Vera Peñaloza 360 (Puerto Madero), Buenos Aires

Sheraton Buenos Aires Hotel

Vivez un moment agréable dans le superbe Sheraton Buenos Aires Hotel. Le spa vous propose de nombreux services ! Vous pourrez tout d’abord profiter d’un massage relaxant et anti-stress pour ensuite poursuivre ce moment de détente dans le sauna. Que diriez-vous de terminer par la piscine chauffée ? De nombreux services sont proposés pour satisfaire les attentes du plus grand monde !

Où ? Sheraton Buenos Aires Hotel – San Martin 1225 (Puerto Madero), Buenos Aires

Ker Hotel & Spa

Le Ker Hotel & Spa possède de nombreux services qui vous permettront de passer un moment relaxant. Venez profiter du spa totalement équipé : piscine, massages … Il y en a pour tous les goûts ! Mais ce n’est pas tout ! Le sauna, les douches écossaises et les jacuzzis sauront vous offrir un moment de détente inoubliable !

Où ? Ker Hotel & Spa – Marcelo Torcuato de Alvear 1368, (Recoleta), Buenos Aires

Attention ! Tous les massages nécessitent une réservation au moins 48h à l’avance !

Vous connaissez désormais les nombreux endroits pour passer un moment de détente agréable ! Que cela soit après une visite de la capitale ou après une grande journée de travail, passer un moment relaxant est toujours une bonne idée !

