Vous vous apprêtez à faire très prochainement un trajet en Argentine depuis la gare routière de Buenos Aires et vous vous inquiétez de manquer votre bus ou bien de passer un très mauvais voyage ! Argentine-Info est encore là pour vous aider ! On sait que cela peut représenter une source de pression importante pour vous car parfois les trajets peuvent être très longs (18h de bus pour Iguazú, 20h pour Salta). Ainsi nous allons essayer de vous donner le maximum de conseils et de répondre à toutes vos inquiétudes dans cet article !

Bus se rendant à la gare routière de Retiro (Buenos Aires) – Wikimedia Commons

Comment s’y rendre ?

La seule et unique adresse de la gare routière de Buenos Aires est la suivante : Av. Antártida Argentina & Calle 10. Elle est située dans le quartier de Retiro. Il ne faut pas confondre la gare routière et la gare ferroviaire. En effet cette dernière se situe environ à 300 mètres de la gare routière.

Vous pouvez vous y rendre en colectivo (de très nombreuses lignes passent par la gare routière de Retiro), en train (l’adresse de la gare ferroviaire est la suivante : Av. Dr. José María Ramos Mejía 1430) ou en métro avec la ligne C (elle traverse le centre de Buenos Aires du Nord au Sud) à l’arrêt Retiro qui est à 500 mètres de la gare routière.

Comment acheter un ticket et quelles sont les différentes compagnies de bus ?

Il est possible d’acheter son ticket de bus directement sur place dans les différents stands des compagnies. Il est possible d’ailleurs si vous vous y prenez en avance d’avoir des billets moins chers directement sur place. Pour cela nous vous conseillons 2 sites fiables. Il y a Central de Pasajes ou encore Urquiza. Ces sites proposent des trajets en bus dans une très grande partie de l’Argentine ! De même ils peuvent desservir certains autres pays d’Amérique du Sud.

Il existe un très grand nombre de différentes compagnies. Nous conseillons les entreprises Flecha Bus et Chevallier. Ce dernier ayant été racheté par le premier en 2000. Flecha Bus propose de très nombreux trajets en bus en Argentine mais aussi au Brésil, Uruguay, Bolivie ou encore Paraguay. Il est considéré comme le plus grand groupe argentin de transport. De nombreuses autres compagnies de bus existent également (Urquiza, Via Bariloche…) mais il n’est pas possible de tous les citer.

En revanche nous déconseillons de prendre Rápido Tata qui a plutôt une mauvaise réputation dans le pays. Par ailleurs il ne faut pas confondre avec Tata Rápido qui est une entreprise différente. Pour voir la liste complète cliquez ici.

Comment se repérer dans la gare routière de Buenos Aires et trouver son bus ?

Prenez en compte qu’il y a un flux très important 24h/24 dans la gare routière. En effet on compte pas moins de 2000 bus quotidiens et 40 000 personnes qui se rendent chaque jour à la gare routière de Retiro. Ainsi il n’est pas toujours évident de se repérer et garder son calme surtout si vous êtes en retard. Ainsi nous allons vous aiguiller un peu. Quand vous achetez votre ticket sur Internet il vous sera indiqué de quelle plateforme à quelle plateforme il faudra se rendre. A noter qu’il y a 75 plateformes qui se succèdent les unes aux autres et que les plateformes 71 à 75 sont réservées aux trajets en bus à l’étranger.

Par exemple, il peut être indiqué sur votre ticket que votre bus se rendra de la plateforme 37 à 55. Dans ce cas-là attendez à proximité de ces plateformes. Ensuite, dirigez-vous vers le bus qui correspond, selon l’entreprise choisie. Des écrans vous permettent de savoir à quelle plateforme il faut se rendre à l’arrivée du bus. Attention, tous les bus ne sont pas indiqués sur les écrans étant donné l’important flux. Pour être sûr de vous rendre dans le bon bus (la direction n’étant pas toujours indiqué sur le bus), demandez toujours au chauffeur la destination.

⇒ Le petit conseil d’Argentine Info

Si vous achetez vos tickets sur Internet et que vous ne les avez pas imprimé il faut absolument se rendre dans une borne dans la station Retiro et retirer son ticket. Aucune version électronique du ticket ne sera acceptée (même avec code bar). Dans les bornes où imprimer le ticket il vous sera demandé votre nom, la date du voyage et votre numéro de passeport (ou DNI). Attention, il faut juste écrire les chiffres de votre numéro de Passeport ! Petit conseil une nouvelle fois, nous vous conseillons d’imprimer tous vos tickets dans la station de Retiro (dans le cas où vous auriez pris un aller-retour) car certaines gares routières ne disposent pas de machines pour imprimer les tickets. Ce fut mon cas par exemple pour mon retour de San Antonio de Areco à Buenos Aires. Ainsi il m’avait été demandé de payer 30 pesos pour « valider mon trajet » à San Antonio de Areco. Donc évitez ce genre de problème !

San Antonio de Areco à 1h30 de bus de Retiro – Candice Barkatz

Je suis perdu, que faire ?

Il ne vous reste plus que 2 min, vous êtes perdu et vous devez encore imprimer vos tickets, trouver votre bus etc…

Si vous êtes complètement perdu et que vous souhaitez absolument être dans votre bus, essayez d’expliquer votre situation à un policier. Cela peut paraître étrange mais il se trouve qu’ils connaissent bien le fonctionnement de la gare routière et sont là pour vous aider. Si vous devez encore imprimer vos billets et que le bus s’apprête à partir essayez de retenir le chauffeur.

Même si l’horaire est dépassé, ne perdez pas espoir ! Il est très fréquent que les bus soient en retard (surtout s’ils viennent d’un autre lieu que de Buenos Aires). De même si vous croyez avoir loupé votre bus parce qu’il a 1h de retard et qu’il ne s’affiche pas sur les écrans, cela ne signifie pas forcément que vous l’avez loupé. En effet comme dit précédemment, tous les bus ne sont pas indiqués sur l’écran et s’il a du retard c’est seulement annoncé par micro. Donc tendez l’oreille !

Quelques derniers conseils et astuces importantes

En plus des conseils donnés au-dessus, on peut vous donner quelques bonsplans en plus.

Niveau prix : Il n’y a presque aucune différence de prix (voire aucune) entre les bus réservés à l’avance et les bus réservés du jour au lendemain. De même prendre directement un aller-retour au lieu de prendre un aller puis un retour ne change souvent rien niveau prix. En revanche, vous pourrez faire le plus souvent des bonnes affaires sur les trajets de nuits (en plus cela vous fait gagner une nuit d’hôtel !).

: Il n’y a presque aucune différence de prix (voire aucune) entre les bus réservés à l’avance et les bus réservés du jour au lendemain. De même prendre directement un au lieu de prendre un puis un ne change souvent rien niveau prix. En revanche, vous pourrez faire le plus souvent des bonnes affaires sur les (en plus cela vous fait gagner une nuit d’hôtel !). Où se positionner dans le bus ? Il faut savoir qu’en été, les bus ont tendance à mettre la climatisation vraiment très forte et très froide ! Or il se trouve que généralement les arrivées d’air frais arrivent de l’arrière du bus. Ainsi nous vous conseillons vivement de prendre des places situées à l’avant du bus afin d’éviter d’être malade . Croyez-moi, vous me remercierez de ce conseil.

vraiment très et très ! Or il se trouve que généralement les arrivées d’air frais arrivent de l’arrière du bus. Ainsi nous vous conseillons vivement de prendre des places situées à l’avant du bus afin d’éviter d’être . Croyez-moi, vous me remercierez de ce conseil. Si vous revenez d’un voyage en direction de Buenos Aires, vous ferez très certainement un arrêt dans la Province de Buenos Aires dans la station d’El Talar. Même s’il s’agit de l’agglomération de Buenos Aires, il ne faut pas descendre à cet arrêt (sauf si vous habitez dans les environs, évidemment) mais attendre 30 minutes plus tard pour s’arrêter à la station de Retiro. Ne vous faites pas piéger .

à cet arrêt (sauf si vous habitez dans les environs, évidemment) mais attendre 30 minutes plus tard pour s’arrêter à la station de Retiro. Ne vous faites pas . Gardez le plus de bagages avec soi dans le bus. Même si les vols sont relativement rares , méfiez-vous quand même à votre arrivée qu’on ne vous pique pas vos bagages en soute . Soyez vigilant !

, méfiez-vous quand même à votre arrivée qu’on ne vous pique pas vos . Soyez vigilant ! Si vous souhaitez porter réclamation suite à un trajet manqué ou une demande de remboursement, n’hésitez pas à envoyer un mail info@tebasa.com.ar ou appeler le +54 11 4310-0700. Il s’agit des coordonnées de la station de Retiro mais ils sauront vous dire quels sont les interlocuteurs spécifiques à contacter.

Vous savez désormais tout sur la gare routière de Buenos Aires ! Ainsi, vous êtes désormais prêt à voyager partout en Argentine en toute sérénité ! Bon voyage à tous !

Si vous avez l’intention de faire prochainement un voyage en bus, n’hésitez pas à contacter l’Agence Equinoxe en cliquant ici pour réserver vos prochains trajets en bus !

Vous avez aimé cet article? A lire sur le même sujet