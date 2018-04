À partir d’aujourd’hui, c’est la Semana Santa, et qui dit Semaine Sainte, dit long weekend pour se reposer ! Certains d’entre vous vont rester sur Buenos Aires pendant ce weekend de 5 jours ! Manque de temps, manque d’argent ? Ça n’a pas d’importance puisqu’il y a beaucoup à faire dans la capitale, et pour tous les goûts. Découvrez l’Agenda Culturel durant la semaine sainte du 29 mars au 6 avril !

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]





Tigre – Flavien Cousin

Balade | Puerto Madero

Puerto Madero est le quartier le plus moderne de Buenos Aires, où de nombreux cafés, bars, hôtels, musées, restaurants sont présents sur les quais. Un quartier idéal pour se promener durant les jours de la semaine sainte.

Où et quand ? Tous les jours – Quartier Puerto Madero, Buenos Aires.

Combien ? Gratuit

Balade | Tigre

Tigre est une destination très appréciée pendant la Semaine Sainte. Et c’est bien normal car il y en a pour tous les goûts ! Vous pouvez aller au Puerto de Frutos pour acheter des souvenir typiques, réaliser une navigation en bateau ou en catamaran ou bien visiter le musée maritime ou d’art. Passer également un moment agréable en vous promenant sur le Paseo Victoria.

Où et quand ? Tous les jours – Tigre, province de Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Visite | Jardín Japones

Visiter le Jardin Japonais et faites un balade tranquille dans les jardins afin de profiter des plantes, arbres, fleurs et donner à manger aux fameuses carpes asiatiques. Pour se retrouver au calme et faire le vide dans sa tête. Vous pouvez éventuellement prolonger cette promenade au parc Rosedal dans les Bosques de Palermo.

Où et quand ? Tous les jours de 10h à 18h – Avenida Casares 2966, (Palermo), Buenos Aires, Argentina

Combien ? A partir de 120 ARS

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Centre Culturel Kirchner – Wikimedia Commons

Exposition | Archivo Aldo Sessa: 60 años de imágenes

Le musée d’Art Moderne vous propose une exposition complète d’un des photographes les plus célèbres d’Argentine ! Le musée expose plus de 700 photos, en grande partie inédites, du grand photographe Aldo Sessa ! Cette exposition importante dévoile le regard de l’artiste sur le monde !

Où et quand ? Jusqu’au 27 mai – Mardi à vendredi de 11h à 19 et samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 20h – El Moderno – Avenida San Juan 350 (San Telmo), Buenos Aires

Combien ? A partir de 20 ARS

Exposition | Fragmentos de la memoria



Découvrez les deux œuvres uniques créées par Alicia Díaz Rinaldi ! La première oeuvre a été réalisée à partir des plans originaux de la Casa Rosada de l’architecte Francisco Tamburini. La seconde oeuvre raconte le chaos, représenté par différentes textures, couleurs et formes !

Où et quand ? Jusqu’au 10 mai, de lundi à vendredi de 9h à 18h – Palacio Lezama, Avenida Martín García 346, (La Boca), Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Musée | Centro Cultural Kirchner

La ville de Buenos Aires comprend de nombreux centres culturels qui proposent plusieurs expositions artistiques et culturelles ! Mais également des concerts ! Un des centres culturels très importants dans la capitale est le Centro Cultural Kirchner. Profitez de ces quelques jours libres pour découvrir les secrets culturels de la ville ! Vous pouvez réaliser des visites gratuites durant la semaine sainte !

Où et quand ? Samedi, dimanche et jour fériés à 14h et 15h30 – Sarmiento 151 (Microcentro), Buenos Aires

Combien ? Gratuit

[FERIAS ET FESTIVALS]

Feria San Telmo – Flickr

FERIA | Feria Recoleta

La Feria de Recoleta est connu pour son artisanat ! Ce grand marché propose de nombreux stands sur le parc et attire des milliers de visiteurs pendant les fins de semaine ! Vous pourrez également assister à des spectacles de rues, des spectacles musicaux, du théâtre… Vous pouvez également en profiter pour visiter le Cimetière, le Centre Culturel ou le musée des Beaux Arts !

Où et quand ? Durant les weekend et les jours fériés de 11h à 20h. Plaza Francia – Avenida Pueyrredón y Avenida Del Libertador, (Recoleta), Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite

Feria | Feria de Plaza Serano



La Feria de Plaza Serano à Palermo Soho est très connue pour ses articles de mode ! Chaque semaine, la feria gagne de plus en plus d’adeptes ! C’est le lieu idéal pour acheter des vêtements et des accessoires !

Où et quand ? Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 20h. Jorge Luis Borges y Honduras, Plaza Serrano, (Palermo), Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

Feria | Feria de San Telmo

La Feria de San Telmo fonctionne normalement le dimanche de la semaine sainte ! C’est une feria très célèbre par ses nombreuses antiquités exposées ! C’est un véritable festival de rue ! La feria est au coeur de la Plaza Dorrego mais s’étend également dans les rues à côté !

Où et quand ? Dimanche de 10h à 17h. Plaza Dorrego, calle Defensa, esquina Humberto 1°, (San Telmo),Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

[CONCERTS, SOIRÉES ET ACTIVITÉS]

Feria San Telmo – Flickr

Visite | Tierra Santa

C’est l’endroit le plus connu et visité si vous voulez commémorer les fêtes de Pâques à Buenos Aires. Tierra Santa organise des activités et prestations pour représenter la Semana Santa. Durant la semaine sainte, un programme culturel et religieux est organisé pour tous les ages.

Où et quand ? Du 29 mars au 2 avril – Avenida Rafael Obligado 5790, (Costanera Norte) Buenos Aires.

Combien ? A partir de 200 ARS

Concert | Hommage à David Bowie

Venez vivre une soirée souvenir ! La Casa Colombo propose une nuit en hommage à David Bowie ! Le groupe Panama Shakers chantera les classiques de l’artiste !

Où et quand ? 20 mars à 21h- Gallo 557, (Abasto), Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

Activité | Yoga Gratuit

Ce weekend prolongé est l’occasion idéale de se détendre ! Alors pourquoi ne pas faire du yoga ? Arte Neo Yogui vous propose de faire du yoga en plein air ! C’est sur la Plaza de las Naciones Unidas près du Floralis Genérica que vous pourrez exercer ce sport relaxant !

Où et quand ? 31 mars de 15h. Plaza de las Naciones Unidas – Avenida Figueroa Alcorta, (Recoleta), Buenos Aires

Combien ? Gratuit

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Teatro Colon – Bertrand Mahe

Cinema | Mujeres de Pelicula

Découvrez le cycle de cinéma Mujeres de película ! Au programme : de nombreux films projetés au Centre Culturel de Recoleta. Durant tous les jeudi du mois de mars, découvrez de nombreux films réalisés par des femmes ! Le 29 mars a lieu la dernière projection ! Venez regarder le film Mi amiga del parque de Ana Katz. vous pouvez retrouver la bande annonce ici.

Où et quand ? 21 mars au 8 avril. Teatro San Martín, Avenida Corrientes 153o, (San Nicolás), Buenos Aires

Combien ? A partir de 40 ARS

Théâtre | Las amargas lágrimas de Petra Von Kant

Découvrez la pièce de théâtre Las amargas lágrimas de Petra von Kant de Fassbinder ! Cette pièce, jouée par trois femmes est une analyse amusante des relations amoureuses de ces dernières. Une véritable révélation de leur besoin d’aimer ! Découvrez cette pièce à la fois profonde et amusante !

Où et quand ? Du mercredi au dimanche jusqu’au 29 avril à 20h30. Teatro San Martín – Avenida Corrientes 1530 (Centro), Buenos Aires.

Combien ? A partir de 160 ARS

Cinema | Retrospectiva Tarkovski

Retrouvez la filmographie complète du réalisateur Andréi Tarkovski dans le cadre du festival Tarkowski. Ce réalisateur fait partie des figures emblématiques de l’histoire du cinéma. Avec seulement 7 documentaires et courts métrages, il a changé l’histoire du septième art. Ces films regroupent souvent les mêmes préoccupations : le futur de l’humanité ou bien la relation qu’entretient l’homme avec la création artistique. Un cycle de cinéma à ne pas rater !

Où et quand ? Du lundi au dimanche, jusqu’au 15 avril à 9h. Cine Amigos de Bellas Artes – Avenida Pte. Figueroa Alcorta 2280, (Bario Norte), Buenos Aires.

Combien ? Entrée gratuite

Bonne semaine à tous !

