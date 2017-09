Vous aimez l’aventure, la marche, le dépaysement et la découverte de paysages somptueux? Ce voyage est officiellement fait pour vous. En pleine Patagonie, vous découvrirez des lieux coupés du monde comme le glacier Upsala, le parc national de Torres del Paine avec ses tours de granite, le lac Nordenskjöld, la Vallée del Francés ou encore le lac Grey où dérivent une multitude d’icebergs. Sensations fortes garanties.

Perito Moreno – Lauriane Him

Une grande variété de paysages et de destinations

Ce qui est probablement le plus marquant dans ce voyage, c’est cette chance de pouvoir changer de décor en l’espace de quelques instants. En effet, en quelques temps vous pourrez admirer la beauté d’un glacier comme l’Upsala ou le Perito Moreno puis ensuite marcher en pleine steppe de Patagonie plus tard vous pourrez marcher en plein milieu des parcs naturels et vous retrouver à quelques mètres des somptueux lacs de la région. Les paysages depuis les points de vues sont justes à couper le souffle et ne manqueront pas de vous impressionner. Vous trouverez forcement chaussures à vos pieds pendant ce trekking.

De même pour les amoureux de la nature, vous pourrez admirer de denses et verdoyantes forêts où s’épanouissent une faune et une flore relativement unique comme les majestueux coihues, qui sont de petits arbres à feuilles pérennes qui recouvrent les pentes des basses collines . Les nombreux parcs nationaux sont un véritable paradis pour les randonneurs et les amoureux d’activités en pleine nature.

Au programme vous ferez une boucle en passant par de très nombreux lieux différents. Dans l’ordre, vous débuterez votre périple par El Calafate, le glacier Upsala, le glacier Perito Moreno (voir photo), le parc national de Torres del Paine au Chili: las Torres del Paine, Los cuernos, la Vallée del Francés, le parc de Torres del Paine, le glacier Grey, le lac Pehoé avant de revenir à El Calafate.

Les activités sur place

Outre évidemment la randonnée qui est l’activité majeure de ce voyage, vous pourrez aussi participer à d’autres activités. Il est par exemple prévu que vous montiez à bord d’un catamaran à proximité d’El Calafate et que vous vous vous frayez un chemin entre les icebergs du lac. De même les repas dans les refuges vous permettront de vous mélanger avec les populations locales et de partager de très bons moments.

Mais n’oubliez pas que vous aller faire le trek du W. Et qui dit trek dit enchaîner des kilomètres de marches sur plusieurs jours. Vous serez parfois amené à marcher plus de 8 heures sur une même journée. Et ce ne sera pas toujours de la marche sur terrain plat, il s’agira de marcher parfois sur des chemins relativement courbés et escarpés d’où le nom du trek qui s’appelle W qui est censé rappeler la forme du trek. Vous serez même amené à faire une randonnée directement sur le glacier sur le Perito Moreno!

Trek en Patagonie – PxHere

Vous l’aurez compris, la Patagonie a tout l’air d’une destination rêvée pour le trekking et admirer des paysages grandioses. Un trekking en Patagonie c’est le pied!

